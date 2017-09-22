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22 сентября 2017, 21:39 | Хоккей: КХЛ | Советский спорт

«Ягр великий, но он старше меня!» О чем говорили после матча в Магнитогорске

После таких поражений сложно найти в себе силы, чтобы что-то сказать. «Магнитка» героически билась, спаслась, но тут же была повержена. Настроение — ниже фарватера. Но Никита Пивцакин находит в себе силы пообщаться с журналистами — честь ему и хвала. А ведь именно Пивцакин повел за собой команду, по сути, в одиночку организовал первый гол и заложил фундамент камбэка!

Ягр великий но он старше меня! О чем говорили после матча в Магнитогорске - Фото Увеличить
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— Хороший был матч, проигрывали, но потом взяли игру в свои руки, получилось ее «вытащить», — говорит Никита. — Жаль, что быстро пропустили. Совсем не кстати.

— Почему первая половина матча осталась за «Салаватом»?
— Нам надо было с самого начала играть так, как во втором периоде. Мы собрались, вернули игру в свои руки.

— Вы забили, и команда встрепенулась.
— Приятно забивать, но сегодня мы проиграли. Это все омрачило.

— Две шайбы из трех забили защитники. Почему так получилось?
— Да, в ЦСКА так не часто делал. В средней зоне шайбу отобрал, никого из партнеров не было, я пошёл вперед, а там уже остался за воротами, потом шайбу прокинули и я поехал на пятак. Там был хороший бросок, и я подставил.

— Сегодня у «Магнитки» забивали, в основном, защитники.
— Бросают защитники, нападающие перекрывают ворота, и шайба залетает. Сегодня так сложилось, завтра забьют нападающие.

— Вы были на поле, когда «Салават» забивал четвертый гол.
— Да. Не знаю, что случилось. Надо смотреть видео. Может, была моя ошибка.

Самым неожиданным вопросом на пресс-конференции задают Илье Воробьеву:

— Яромир Ягр способен усилить «Металлург»?
— Он — великий игрок, — кажется, тренер «Магнитки» даже немного отвлекся от грустных мыслей. — Но вы видите, какой хоккей сейчас? Игроки бегают быстрее, чем шайба летает. А Ягр — великий… Но он старше меня!

— Почему Филиппи снова играл в большинстве? — дальше Илью Петровича уже просили говорить на более приземленные темы.
— Не от хорошей жизни — Косов с травмой ушел с половины матча. Шенфельд опять пропускал матч? Он до этого сыграл восемь игр, в которых набрал одно очко — за пас в большинстве. Две атаки сходу, о которых мы говорили, к которым мы готовились. Один бросок прямо впритирку со штангой, второй — удачно подставлена клюшка, и шайба опять полетела в девятку.

— Мы только учимся играть на выезде, — констатировал коллега Воробьева Эркка Вестерлунд. — Это только вторая игра не дома, надо набираться опыта.

22.09.2017 17:00 Зрители 7380 Регулярный чемпионат "Арена Металлург"
Металлург Мг 3:4 Салават Юлаев
(0:2, 2:1, 1:1)
Главные тренеры
Илья Воробьев Эркка Вестерлунд
Вратари
Василий Кошечкин 21:15 (И. Самсонов 21:15-57:28, В. Кошечкин 57:28-57:58, И. Самсонов 57:58-59:08) Бен Скривенс
1-й период
Захар Арзамасцев (Т. Хартикайнен, Л. Умарк) 04:18
Александр Логинов 06:41
Теему Хартикайнен 10:21
Евгений Бодров (Э. Лисин, А. Логинов) 13:57
2-й период
20:00 Евгений Тимкин
Филип Ларсен (Л. Умарк) 21:15
Денис Куляш 22:02
31:47 Никита Пивцакин (Е. Бирюков)
33:00 Сергей Терещенко (Т. Филиппи, О. Осала)
33:06 Оскар Осала
33:44 Томаш Филиппи
Александр Логинов 33:44
36:50
Максим Гончаров 36:50
38:57 Ян Коварж
39:27 Владислав Калетник
3-й период
Денис Куляш 41:56
50:08 Томаш Филиппи (Д. Платонов, Е. Бирюков)
Вячеслав Солодухин (М. Майоров, Й. Кемппайнен) 50:33
Овертайм
Евгений Коротков 60:00
Евгений Коротков 60:00
Статистика
18 Штрафное время 52
5 Игра в большинстве 3
0 Голы в большинстве 1
Судьи
Главный судья Алексей Раводин (Москва, Россия)
Главный судья Максим Сидоренко (Минск, Беларусь)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Салават Юлаев
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Металлург Мг
Новости Матчи Состав Статистика
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