«Ягр великий, но он старше меня!» О чем говорили после матча в Магнитогорске
После таких поражений сложно найти в себе силы, чтобы
что-то сказать. «Магнитка» героически билась, спаслась, но тут же была повержена. Настроение — ниже фарватера. Но Никита Пивцакин находит в себе силы пообщаться с журналистами — честь ему и хвала. А ведь именно Пивцакин повел за собой команду, по сути, в одиночку организовал первый гол и заложил фундамент камбэка!
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
— Хороший был матч, проигрывали, но потом взяли игру в свои руки, получилось ее «вытащить», — говорит Никита. — Жаль, что быстро пропустили. Совсем не кстати.
— Почему первая половина матча осталась за «Салаватом»?
— Нам надо было с самого начала играть так, как во втором периоде. Мы собрались, вернули игру в свои руки.
— Вы забили, и команда встрепенулась.
— Приятно забивать, но сегодня мы проиграли. Это все омрачило.
— Две шайбы из трех забили защитники. Почему так получилось?
— Да, в ЦСКА так не часто делал. В средней зоне шайбу отобрал, никого из партнеров не было, я пошёл вперед, а там уже остался за воротами, потом шайбу прокинули и я поехал на пятак. Там был хороший бросок, и я подставил.
— Сегодня у «Магнитки» забивали, в основном, защитники.
— Бросают защитники, нападающие перекрывают ворота, и шайба залетает. Сегодня так сложилось, завтра забьют нападающие.
— Вы были на поле, когда «Салават» забивал четвертый гол.
— Да. Не знаю, что случилось. Надо смотреть видео. Может, была моя ошибка.
Самым неожиданным вопросом на
— Яромир Ягр способен усилить «Металлург»?
— Он — великий игрок, — кажется, тренер «Магнитки» даже немного отвлекся от грустных мыслей. — Но вы видите, какой хоккей сейчас? Игроки бегают быстрее, чем шайба летает. А Ягр — великий… Но он старше меня!
— Почему Филиппи снова играл в большинстве? — дальше Илью Петровича уже просили говорить на более приземленные темы.
— Не от хорошей жизни — Косов с травмой ушел с половины матча. Шенфельд опять пропускал матч? Он до этого сыграл восемь игр, в которых набрал одно очко — за пас в большинстве. Две атаки сходу, о которых мы говорили, к которым мы готовились. Один бросок прямо впритирку со штангой, второй — удачно подставлена клюшка, и шайба опять полетела в девятку.
— Мы только учимся играть на выезде, — констатировал коллега Воробьева Эркка Вестерлунд. — Это только вторая игра не дома, надо набираться опыта.
|22.09.2017 17:00
|Зрители 7380
|Регулярный чемпионат
|"Арена Металлург"
|Металлург Мг
|3:4
|Салават Юлаев
|(0:2, 2:1, 1:1)
|Илья Воробьев
|Эркка Вестерлунд
|Василий Кошечкин 21:15 (И. Самсонов 21:15-57:28, В. Кошечкин 57:28-57:58, И. Самсонов 57:58-59:08)
|Бен Скривенс
|1-й период
|Захар Арзамасцев (Т. Хартикайнен, Л. Умарк)
|04:18
|Александр Логинов
|06:41
|Теему Хартикайнен
|10:21
|Евгений Бодров (Э. Лисин, А. Логинов)
|13:57
|2-й период
|20:00
|Евгений Тимкин
|Филип Ларсен (Л. Умарк)
|21:15
|Денис Куляш
|22:02
|31:47
|Никита Пивцакин (Е. Бирюков)
|33:00
|Сергей Терещенко (Т. Филиппи, О. Осала)
|33:06
|Оскар Осала
|33:44
|Томаш Филиппи
|Александр Логинов
|33:44
|36:50
|Максим Гончаров
|36:50
|38:57
|Ян Коварж
|39:27
|Владислав Калетник
|3-й период
|Денис Куляш
|41:56
|50:08
|Томаш Филиппи (Д. Платонов, Е. Бирюков)
|Вячеслав Солодухин (М. Майоров, Й. Кемппайнен)
|50:33
|Овертайм
|Евгений Коротков
|60:00
|Евгений Коротков
|60:00
|18
|Штрафное время
|52
|5
|Игра в большинстве
|3
|0
|Голы в большинстве
|1
|Главный судья
|Алексей Раводин (Москва, Россия)
|Главный судья
|Максим Сидоренко (Минск, Беларусь)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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