«Ягр великий, но он старше меня!» О чем говорили после матча в Магнитогорске

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— Хороший был матч, проигрывали, но потом взяли игру в свои руки, получилось ее «вытащить», — говорит Никита. — Жаль, что быстро пропустили. Совсем не кстати.

— Почему первая половина матча осталась за «Салаватом»?

— Нам надо было с самого начала играть так, как во втором периоде. Мы собрались, вернули игру в свои руки.

— Вы забили, и команда встрепенулась.

— Приятно забивать, но сегодня мы проиграли. Это все омрачило.

— Две шайбы из трех забили защитники. Почему так получилось?

— Да, в ЦСКА так не часто делал. В средней зоне шайбу отобрал, никого из партнеров не было, я пошёл вперед, а там уже остался за воротами, потом шайбу прокинули и я поехал на пятак. Там был хороший бросок, и я подставил.

— Сегодня у «Магнитки» забивали, в основном, защитники.

— Бросают защитники, нападающие перекрывают ворота, и шайба залетает. Сегодня так сложилось, завтра забьют нападающие.

— Вы были на поле, когда «Салават» забивал четвертый гол.

— Да. Не знаю, что случилось. Надо смотреть видео. Может, была моя ошибка.

Самым неожиданным вопросом на пресс-конференции задают Илье Воробьеву:

— Яромир Ягр способен усилить «Металлург»?

— Он — великий игрок, — кажется, тренер «Магнитки» даже немного отвлекся от грустных мыслей. — Но вы видите, какой хоккей сейчас? Игроки бегают быстрее, чем шайба летает. А Ягр — великий… Но он старше меня!

— Почему Филиппи снова играл в большинстве? — дальше Илью Петровича уже просили говорить на более приземленные темы.

— Не от хорошей жизни — Косов с травмой ушел с половины матча. Шенфельд опять пропускал матч? Он до этого сыграл восемь игр, в которых набрал одно очко — за пас в большинстве. Две атаки сходу, о которых мы говорили, к которым мы готовились. Один бросок прямо впритирку со штангой, второй — удачно подставлена клюшка, и шайба опять полетела в девятку.

— Мы только учимся играть на выезде, — констатировал коллега Воробьева Эркка Вестерлунд. — Это только вторая игра не дома, надо набираться опыта.