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22 сентября 2017, 20:35 | Хоккей: КХЛ | Р-Спорт

Назаров заявил, что даже на 11-й год работы тренером не знает секрета побед в хоккее

МОСКВА, 22 сен — Р-Спорт. Рулевой нижнекамского хоккейного клуба «Нефтехимик» Андрей Назаров заявил, что работает главным тренером 11-й сезон, но при этом по-прежнему не знает, за счет чего его команды добиваются успеха.

Рулевой нижнекамского хоккейного клуба <span class=error>Нефтехимик</span> Андрей Назаров заявил что работает главным тренером 11-й сезон но при этом <nobr>по-прежнему</nobr> не знает за счет чего его команды добиваются успеха. Увеличить
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«Нефтехимик» в пятницу со счетом 3:0 обыграл челябинский «Трактор» в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ. Нижнекамцы выиграли четвертый матч подряд и занимают третье место в Восточной конференции. Назаров работает главным тренером в различных командах с 2007 года.

«Тяжелый матч, знали, что так будет, потому что у “Трактора” в тренерском штабе произошли отставки. Знали, что соперник будет мотивирован, но мы выдержали и выиграли. Я работаю уже 11-й год главным тренером, но ответа у меня так и нет, в чем секрет побед. Понятно, когда проигрываешь, то меняешь какие-то моменты, а так жесткой формулы успеха нет. Думаю, ни один тренер вам не ответит на этот вопрос. Просто работаем, стараемся, ребята под шайбу бросаются», — сказал Назаров на пресс-конференции.

22.09.2017 17:00 Зрители 6100 Регулярный чемпионат ЛА "Трактор" им ЗТР В.К. Белоусова
Трактор 0:3 Нефтехимик
(0:2, 0:0, 0:1)
Главные тренеры
Анвар Гатиятулин Андрей Назаров
Вратари
Павел Францоуз 58:56 (П. Францоуз 59:25) Илья Ежов
1-й период
Александр Брынцев (П. Куликов) 08:48
Чад Рау (Д. Секстон, Д. Шарипзянов) 09:01
2-й период
22:27
Дмитрий Огурцов 30:42
Андрей Сергеев 36:36
3-й период
46:30 Рихард Гюнге
Павел Куликов 55:10
Богдан Якимов п.в. 59:25
Статистика
4 Штрафное время 6
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Александр Сергеев (Жуковский, Россия)
Главный судья Андрис Ансонс (Рига, Латвия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Нефтехимик
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