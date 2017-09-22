Назаров заявил, что даже на 11-й год работы тренером не знает секрета побед в хоккее

«Нефтехимик» в пятницу со счетом 3:0 обыграл челябинский «Трактор» в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ. Нижнекамцы выиграли четвертый матч подряд и занимают третье место в Восточной конференции. Назаров работает главным тренером в различных командах с 2007 года.

«Тяжелый матч, знали, что так будет, потому что у “Трактора” в тренерском штабе произошли отставки. Знали, что соперник будет мотивирован, но мы выдержали и выиграли. Я работаю уже 11-й год главным тренером, но ответа у меня так и нет, в чем секрет побед. Понятно, когда проигрываешь, то меняешь какие-то моменты, а так жесткой формулы успеха нет. Думаю, ни один тренер вам не ответит на этот вопрос. Просто работаем, стараемся, ребята под шайбу бросаются», — сказал Назаров на пресс-конференции.