Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/31097781/
22 сентября 2017, 20:33 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

«Лада» потерпела девятое поражение подряд, проиграв «Ак Барсу» в Тольятти

«Ак Барс» одержал победу в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Ладой». Встреча, проходившая в Тольятти, завершилась со счётом 3:1.

Ак Барс одержал победу в матче регулярного чемпионата <span class=error>КХЛ</span> с <span class=error>Ладой</span>. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Первый период прошёл без заброшенных шайб, а во втором гости сумели отличиться дважды, авторами голов стали Станислав Галиев и Владимир Ткачёв. В третьем игровом отрезке Станислав Бочаров сократил отставание, но вскоре Джастин Азеведу сделал счёт 3:1 в пользу казанской команды.

Это поражение стало для «Лады» девятым подряд. Тольяттинцы занимают последнее место на Востоке. «Ак Барс» продлил победную серию до четырёх матчей.

22.09.2017 18:00 Зрители 5970 Регулярный чемпионат ЛК "Лада Арена"
Лада 1:3 Ак Барс
(0:0, 0:2, 1:1)
Главные тренеры
Артис Аболс Зинэтула Билялетдинов
Вратари
Александр Лазушин Эмиль Гарипов
1-й период
06:38
Степан Захарчук 14:06
Никита Язьков 16:51
2-й период
Джастин Азеведо 20:24
Роман Абросимов 22:04
Степан Захарчук 24:05
Станислав Галиев (Р. Клинкхаммер) 26:27
30:18 Георгий Белоусов
Владимир Ткачев (С. Захарчук) 36:17
38:10 Дамир Рахимуллин
Артем Лукоянов 38:10
3-й период
52:20 Дамир Рахимуллин
53:17 Станислав Бочаров
Джастин Азеведо 55:07
Статистика
8 Штрафное время 16
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Артур Кулев (Уфа, Россия)
Главный судья Иван Фатеев (Омск, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Ак Барс
Новости Матчи Состав Статистика
Лада
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости КХЛ

Еще 7 новостей  Все новости

Не смог уйти от ножа. Как убили ходока, защищавшего девушек

Каррера или Карпин? Угадай тренера «Спартака»

Медведева идёт на десерт. Что ждёт Россию на Олимпиаде

Каррера: я не говорил, что виноваты игроки. Первый виноватый — я