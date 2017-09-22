«Лада» потерпела девятое поражение подряд, проиграв «Ак Барсу» в Тольятти
«Ак Барс» одержал победу в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Ладой». Встреча, проходившая в Тольятти, завершилась со счётом 3:1.
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Первый период прошёл без заброшенных шайб, а во втором гости сумели отличиться дважды, авторами голов стали Станислав Галиев и Владимир Ткачёв. В третьем игровом отрезке Станислав Бочаров сократил отставание, но вскоре Джастин Азеведу сделал счёт 3:1 в пользу казанской команды.
Это поражение стало для «Лады» девятым подряд. Тольяттинцы занимают последнее место на Востоке. «Ак Барс» продлил победную серию до четырёх матчей.
Главные тренеры
|Артис Аболс
|Зинэтула Билялетдинов
Вратари
|Александр Лазушин
|Эмиль Гарипов
|1-й период
|06:38
|Степан Захарчук
|14:06
|Никита Язьков
|16:51
|2-й период
|Джастин Азеведо
|20:24
|Роман Абросимов
|22:04
|Степан Захарчук
|24:05
|Станислав Галиев (Р. Клинкхаммер)
|26:27
|30:18
|Георгий Белоусов
|Владимир Ткачев (С. Захарчук)
|36:17
|38:10
|Дамир Рахимуллин
|Артем Лукоянов
|38:10
|3-й период
|52:20
|Дамир Рахимуллин
|53:17
|Станислав Бочаров
|Джастин Азеведо
|55:07
Статистика
|8
|Штрафное время
|16
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|0
Судьи
|Главный судья
|Артур Кулев (Уфа, Россия)
|Главный судья
|Иван Фатеев (Омск, Россия)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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