«Лада» потерпела девятое поражение подряд, проиграв «Ак Барсу» в Тольятти

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Первый период прошёл без заброшенных шайб, а во втором гости сумели отличиться дважды, авторами голов стали Станислав Галиев и Владимир Ткачёв. В третьем игровом отрезке Станислав Бочаров сократил отставание, но вскоре Джастин Азеведу сделал счёт 3:1 в пользу казанской команды.



Это поражение стало для «Лады» девятым подряд. Тольяттинцы занимают последнее место на Востоке. «Ак Барс» продлил победную серию до четырёх матчей.