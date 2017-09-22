«Сочи» обыграл на выезде «Автомобилист», одержав четвертую победу подряд в КХЛ
МОСКВА, 22 сен —
Р-Спорт. Хоккеисты «Сочи» на выезде нанесли поражение екатеринбургскому «Автомобилисту» в матче регулярного чемпионата КХЛ.
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Встреча, прошедшая в пятницу в Екатеринбурге, завершилась победой гостей со счетом 2:0 (0:0, 1:0, 1:0). Шайбы забросили Юрий Александров (36-я минута) и Илья Хохлов (59). Голкипер сочинской команды Константин Барулин провел второй «сухой» матч в текущем чемпионате.
Следующий матч «Сочи» проведет 24 сентября на выезде против магнитогорского «Металлурга». «Автомобилист» в этот же день примет уфимский «Салават Юлаев».
|22.09.2017 17:00
|Зрители 4500
|Регулярный чемпионат
|КРК "Уралец"
|Автомобилист
|0:2
|Сочи
|(0:0, 0:1, 0:1)
Главные тренеры
|Владимир Крикунов
|Сергей Зубов
Вратари
|Якуб Коварж 58:54 (Я. Коварж 58:58)
|Константин Барулин
|1-й период
|Вадим Хомицкий
|07:17
|2-й период
|20:46
|Александр Кучерявенко
|Эрик О`Делл
|26:53
|30:22
|Евгений Чесалин
|Юрий Александров (Д. Мироманов)
|35:03
|Алексей Цветков
|37:06
|Эрик О`Делл
|37:55
|3-й период
|41:32
|Никита Трямкин
|Андрей Иванов
|44:50
|53:30
|Анатолий Голышев
|Илья Хохлов
|п.в.
|58:58
Статистика
|8
|Штрафное время
|10
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|0
Судьи
|Главный судья
|Алексей Белов (Ярославль, Россия)
|Главный судья
|Сергей Гусев (Серов, Россия)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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