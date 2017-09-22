«Сочи» обыграл на выезде «Автомобилист», одержав четвертую победу подряд в КХЛ

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Встреча, прошедшая в пятницу в Екатеринбурге, завершилась победой гостей со счетом 2:0 (0:0, 1:0, 1:0). Шайбы забросили Юрий Александров (36-я минута) и Илья Хохлов (59). Голкипер сочинской команды Константин Барулин провел второй «сухой» матч в текущем чемпионате.

Следующий матч «Сочи» проведет 24 сентября на выезде против магнитогорского «Металлурга». «Автомобилист» в этот же день примет уфимский «Салават Юлаев».