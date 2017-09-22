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22 сентября 2017, 19:54 | Хоккей: КХЛ | Р-Спорт

«Сочи» обыграл на выезде «Автомобилист», одержав четвертую победу подряд в КХЛ

МОСКВА, 22 сен — Р-Спорт. Хоккеисты «Сочи» на выезде нанесли поражение екатеринбургскому «Автомобилисту» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Хоккеисты Сочи на выезде нанесли поражение екатеринбургскому Автомобилисту в матче регулярного чемпионата КХЛ. Увеличить
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Встреча, прошедшая в пятницу в Екатеринбурге, завершилась победой гостей со счетом 2:0 (0:0, 1:0, 1:0). Шайбы забросили Юрий Александров (36-я минута) и Илья Хохлов (59). Голкипер сочинской команды Константин Барулин провел второй «сухой» матч в текущем чемпионате.

Следующий матч «Сочи» проведет 24 сентября на выезде против магнитогорского «Металлурга». «Автомобилист» в этот же день примет уфимский «Салават Юлаев».

22.09.2017 17:00 Зрители 4500 Регулярный чемпионат КРК "Уралец"
Автомобилист 0:2 Сочи
(0:0, 0:1, 0:1)
Главные тренеры
Владимир Крикунов Сергей Зубов
Вратари
Якуб Коварж 58:54 (Я. Коварж 58:58) Константин Барулин
1-й период
Вадим Хомицкий 07:17
2-й период
20:46 Александр Кучерявенко
Эрик О`Делл 26:53
30:22 Евгений Чесалин
Юрий Александров (Д. Мироманов) 35:03
Алексей Цветков 37:06
Эрик О`Делл 37:55
3-й период
41:32 Никита Трямкин
Андрей Иванов 44:50
53:30 Анатолий Голышев
Илья Хохлов п.в. 58:58
Статистика
8 Штрафное время 10
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Алексей Белов (Ярославль, Россия)
Главный судья Сергей Гусев (Серов, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Сочи
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Автомобилист
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