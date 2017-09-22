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https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/31097420/
22 сентября 2017, 19:58 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

«Трактор» проиграл «Нефтехимику», продлив серию поражений до четырёх матчей

«Нефтехимик» одержал победу в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Трактором». Встреча, проходившая в Челябинске, завершилась со счётом 3:0.

<span class=error>Нефтехимик</span> одержал победу в матче регулярного чемпионата <span class=error>КХЛ</span> с Трактором. Увеличить
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В первом периоде гости отличились дважды в течение 13 секунд, заброшенными шайбами отметились Александр Брынцев и Чад Ро. Окончательный результат установил Богдан Якимов. Голкипер Илья Ежов сыграл на ноль, отразив 29 бросков.

«Трактор» потерпел четвёртое поражение кряду, «Нефтехимик» продлил серию побед до четырёх матчей.

22.09.2017 17:00 Зрители 6100 Регулярный чемпионат ЛА "Трактор" им ЗТР В.К. Белоусова
Трактор 0:3 Нефтехимик
(0:2, 0:0, 0:1)
Главные тренеры
Анвар Гатиятулин Андрей Назаров
Вратари
Павел Францоуз 58:56 (П. Францоуз 59:25) Илья Ежов
1-й период
Александр Брынцев (П. Куликов) 08:48
Чад Рау (Д. Секстон, Д. Шарипзянов) 09:01
2-й период
22:27
Дмитрий Огурцов 30:42
Андрей Сергеев 36:36
3-й период
46:30 Рихард Гюнге
Павел Куликов 55:10
Богдан Якимов п.в. 59:25
Статистика
4 Штрафное время 6
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Александр Сергеев (Жуковский, Россия)
Главный судья Андрис Ансонс (Рига, Латвия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Нефтехимик
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