«Трактор» проиграл «Нефтехимику», продлив серию поражений до четырёх матчей
«Нефтехимик» одержал победу в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Трактором». Встреча, проходившая в Челябинске, завершилась со счётом 3:0.
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В первом периоде гости отличились дважды в течение 13 секунд, заброшенными шайбами отметились Александр Брынцев и Чад Ро. Окончательный результат установил Богдан Якимов. Голкипер Илья Ежов сыграл на ноль, отразив 29 бросков.
«Трактор» потерпел четвёртое поражение кряду, «Нефтехимик» продлил серию побед до четырёх матчей.
|22.09.2017 17:00
|Зрители 6100
|Регулярный чемпионат
|ЛА "Трактор" им ЗТР В.К. Белоусова
|Трактор
|0:3
|Нефтехимик
|(0:2, 0:0, 0:1)
Главные тренеры
|Анвар Гатиятулин
|Андрей Назаров
Вратари
|Павел Францоуз 58:56 (П. Францоуз 59:25)
|Илья Ежов
|1-й период
|Александр Брынцев (П. Куликов)
|08:48
|Чад Рау (Д. Секстон, Д. Шарипзянов)
|09:01
|2-й период
|22:27
|Дмитрий Огурцов
|30:42
|Андрей Сергеев
|36:36
|3-й период
|46:30
|Рихард Гюнге
|Павел Куликов
|55:10
|Богдан Якимов
|п.в.
|59:25
Статистика
|4
|Штрафное время
|6
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|0
Судьи
|Главный судья
|Александр Сергеев (Жуковский, Россия)
|Главный судья
|Андрис Ансонс (Рига, Латвия)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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