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22 сентября 2017, 20:04 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

«Магнитка» отыгралась с 0:3, но уступила «Салавату», продлив серию поражений

«Салават Юлаев» одержал победу в матче регулярного чемпионата КХЛ с магнитогорским «Металлургом». Встреча, проходившая в Магнитогорске, завершилась со счётом 3:4.

<span class=error>Салават</span> <span class=error>Юлаев</span> одержал победу в матче регулярного чемпионата <span class=error>КХЛ</span> с магнитогорским Металлургом. Увеличить
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Серия поражений «Магнитки» составляет четыре матча.

В первом периоде гости дважды поразили ворота «Магнитки», отличились Захар Арзамасцев и Евгений Бодров. В начале второй двадцатиминутки Филип Ларсен сделал счёт 3:0 в пользу уфимцев, после чего Илья Самсонов заменил Василия Кошечкина в воротах.

Хозяева смогли отыграть две шайбы в середине встречи, голы на свой счёт записали Никита Пивцакин и Сергей Терещенко, а в третьем периоде Томаш Филиппи сравнял счёт, однако через 25 секунд «Салават» вновь вышел вперёд благодаря голу Вячеслава Солодухина.

22.09.2017 17:00 Зрители 7380 Регулярный чемпионат "Арена Металлург"
Металлург Мг 3:4 Салават Юлаев
(0:2, 2:1, 1:1)
Главные тренеры
Илья Воробьев Эркка Вестерлунд
Вратари
Василий Кошечкин 21:15 (И. Самсонов 21:15-57:28, В. Кошечкин 57:28-57:58, И. Самсонов 57:58-59:09) Бен Скривенс
1-й период
Захар Арзамасцев (Т. Хартикайнен, Л. Умарк) 04:18
Александр Логинов 06:41
Теему Хартикайнен 10:21
Евгений Бодров (Э. Лисин, А. Логинов) 13:57
2-й период
Йоонас Кемппайнен 20:00
Филип Ларсен (Л. Умарк) 21:15
Денис Куляш 22:02
31:47 Никита Пивцакин (Е. Бирюков)
33:00 Сергей Терещенко (Т. Филиппи, О. Осала)
33:06 Оскар Осала
33:44 Томаш Филиппи
Александр Логинов 33:44
36:50
Максим Гончаров 36:50
38:57 Ян Коварж
39:27 Владислав Калетник
3-й период
Денис Куляш 41:56
50:08 Томаш Филиппи (Д. Платонов, Е. Бирюков)
Вячеслав Солодухин (М. Майоров, Й. Кемппайнен) 50:33
Овертайм
Евгений Коротков 60:00
Статистика
16 Штрафное время 34
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 1
Судьи
Главный судья Алексей Раводин (Москва, Россия)
Главный судья Максим Сидоренко (Минск, Беларусь)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Салават Юлаев
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