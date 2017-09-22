«Магнитка» отыгралась с 0:3, но уступила «Салавату», продлив серию поражений
«Салават Юлаев» одержал победу в матче регулярного чемпионата КХЛ с магнитогорским «Металлургом». Встреча, проходившая в Магнитогорске, завершилась со счётом 3:4.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Серия поражений «Магнитки» составляет четыре матча.
В первом периоде гости дважды поразили ворота «Магнитки», отличились Захар Арзамасцев и Евгений Бодров. В начале второй двадцатиминутки Филип Ларсен сделал счёт 3:0 в пользу уфимцев, после чего Илья Самсонов заменил Василия Кошечкина в воротах.
Хозяева смогли отыграть две шайбы в середине встречи, голы на свой счёт записали Никита Пивцакин и Сергей Терещенко, а в третьем периоде Томаш Филиппи сравнял счёт, однако через 25 секунд «Салават» вновь вышел вперёд благодаря голу Вячеслава Солодухина.
|22.09.2017 17:00
|Зрители 7380
|Регулярный чемпионат
|"Арена Металлург"
|Металлург Мг
|3:4
|Салават Юлаев
|(0:2, 2:1, 1:1)
Главные тренеры
|Илья Воробьев
|Эркка Вестерлунд
Вратари
|Василий Кошечкин 21:15 (И. Самсонов 21:15-57:28, В. Кошечкин 57:28-57:58, И. Самсонов 57:58-59:09)
|Бен Скривенс
|1-й период
|Захар Арзамасцев (Т. Хартикайнен, Л. Умарк)
|04:18
|Александр Логинов
|06:41
|Теему Хартикайнен
|10:21
|Евгений Бодров (Э. Лисин, А. Логинов)
|13:57
|2-й период
|Йоонас Кемппайнен
|20:00
|Филип Ларсен (Л. Умарк)
|21:15
|Денис Куляш
|22:02
|31:47
|Никита Пивцакин (Е. Бирюков)
|33:00
|Сергей Терещенко (Т. Филиппи, О. Осала)
|33:06
|Оскар Осала
|33:44
|Томаш Филиппи
|Александр Логинов
|33:44
|36:50
|Максим Гончаров
|36:50
|38:57
|Ян Коварж
|39:27
|Владислав Калетник
|3-й период
|Денис Куляш
|41:56
|50:08
|Томаш Филиппи (Д. Платонов, Е. Бирюков)
|Вячеслав Солодухин (М. Майоров, Й. Кемппайнен)
|50:33
|Овертайм
|Евгений Коротков
|60:00
Статистика
|16
|Штрафное время
|34
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|1
Судьи
|Главный судья
|Алексей Раводин (Москва, Россия)
|Главный судья
|Максим Сидоренко (Минск, Беларусь)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter