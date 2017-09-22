Источник: тренер ХК «Куньлунь» Кинэн пропустит матч со «Спартаком» из-за дисквалификации

Об этом ТАСС сообщил источник, близкий к клубу.

В матче в Череповце, который прошел в четверг, «Куньлунь» проиграл со счетом 4:5. После окончания поединка канадский специалист вышел на лед, чтобы пообщаться с судьями. За данное действие наставник клуба был наказан командным дисциплинарным штрафом.

«Главный тренер “Куньлуня” Майк Кинэн будет наказан согласно нарушению статьи 2.2 дисциплинарного регламента КХЛ», — сообщил источник.

Статья 2.2 регламента предусматривает наказание представителя команды, виновного в недисциплинированном поведении, в виде дисквалификации на один матч.

Матч «Спартак» — «Куньлунь» начнется 23 сентября в 13:00 мск.