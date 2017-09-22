Источник: тренер ХК «Куньлунь» Кинэн пропустит матч со «Спартаком» из-за дисквалификации
МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Главный тренер клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Куньлунь» Майк Кинэн пропустит субботний матч со «Спартаком» в Москве по причине дисциплинарных санкций к нему со стороны лиги после игры с «Северсталью», которая состоялась 21 сентября.
Об этом ТАСС сообщил источник, близкий к клубу.
В матче в Череповце, который прошел в четверг, «Куньлунь» проиграл со счетом 4:5. После окончания поединка канадский специалист вышел на лед, чтобы пообщаться с судьями. За данное действие наставник клуба был наказан командным дисциплинарным штрафом.
«Главный тренер “Куньлуня” Майк Кинэн будет наказан согласно нарушению статьи 2.2 дисциплинарного регламента КХЛ», — сообщил источник.
Статья 2.2 регламента предусматривает наказание представителя команды, виновного в недисциплинированном поведении, в виде дисквалификации на один матч.
Матч «Спартак» — «Куньлунь» начнется 23 сентября в 13:00 мск.
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