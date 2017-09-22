Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/31094165/
22 сентября 2017, 15:30 | Хоккей: КХЛ | Prosports.kz

«Барыс» подписал двух новичков

«Барыс» подписал контракты с двумя форвардами.

Как сообщает официальный сайт клуба, с нападающим Федором Гусыниным было оформлено сотрудничество на три года. Воспитанник московского «Динамо» в прошлом сезоне выступал за МВД из Балашихи. В 50-ти матчах за эту команду отметился шестью голами и 14 передачами. Также двусторонний контракт на три года заключен с нападающим Даниилом Соколкой. В прошлом сезоне он выступал в главной юниорской лиге Квебека.

Барыс
Новости Матчи Состав Статистика
Все спортивные новости Казахстана
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости КХЛ

Еще 7 новостей  Все новости
16 November

Елхан Аманкулов: «Тайский бокс один из претендентов включения в большую олимпийскую семью»

Фроч: «Сейчас я бы избил Головкина, потому что я больше него»

Калоян Петков: «БИИК очень популярен в Париже»