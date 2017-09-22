«Барыс» подписал двух новичков

Как сообщает официальный сайт клуба, с нападающим Федором Гусыниным было оформлено сотрудничество на три года. Воспитанник московского «Динамо» в прошлом сезоне выступал за МВД из Балашихи. В 50-ти матчах за эту команду отметился шестью голами и 14 передачами. Также двусторонний контракт на три года заключен с нападающим Даниилом Соколкой. В прошлом сезоне он выступал в главной юниорской лиге Квебека.