Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/31094150/
22 сентября 2017, 15:25 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

«Трактор» подписал пробный контракт с защитником Рясенским — на один месяц

«Трактор» подписал пробный контракт с защитником Евгением Рясенским.

Соглашение между игроком и клубом рассчитано на один месяц.

Рясенский — чемпион мира (2012) в составе сборной России и чемпион России (2006) в составе «Ак Барса». В КХЛ выступал за «Нефтехимик», ЦСКА и СКА, сыграв в общей сложности 448 матчей и набрав 96 (18+78) очков с общим показателем полезности «+2» и 349 минутами штрафа.

В прошлом сезоне Рясенский защищал цвета «Нефтехимика», проведя 30 матчей и набрав 8 (0+8) очков. В нынешнем чемпионате защитник пока не провёл ни одной игры.

Трактор
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости КХЛ

Еще 7 новостей  Все новости

Не смог уйти от ножа. Как убили ходока, защищавшего девушек

Каррера или Карпин? Угадай тренера «Спартака»

Медведева идёт на десерт. Что ждёт Россию на Олимпиаде

Каррера: я не говорил, что виноваты игроки. Первый виноватый — я