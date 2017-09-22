Соглашение между игроком и клубом рассчитано на один месяц.

Рясенский — чемпион мира (2012) в составе сборной России и чемпион России (2006) в составе «Ак Барса». В КХЛ выступал за «Нефтехимик», ЦСКА и СКА, сыграв в общей сложности 448 матчей и набрав 96 (18+78) очков с общим показателем полезности «+2» и 349 минутами штрафа.



В прошлом сезоне Рясенский защищал цвета «Нефтехимика», проведя 30 матчей и набрав 8 (0+8) очков. В нынешнем чемпионате защитник пока не провёл ни одной игры.