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https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/31093929/
22 сентября 2017, 15:12 | Хоккей: КХЛ | ТАСС

КХЛ ведет разбирательство записи высказываний президента «Авангарда» о судействе

МОСКВА, 22 сентября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Континентальная хоккейная лига (КХЛ) рассматривает видеозапись с выступлением президента «Авангарда» Владимира Шалаева перед пресс-конференцией после матча со СКА (1:3). Об этом ТАСС рассказал главный арбитр лиги Алексей Анисимов.

В четверг после игры СКА и «Авангарда» Шалаев перед общением главных тренеров команд с журналистами публично поблагодарил судей за работу в той игре, видеозапись выложила газета «Спорт-Экспресс». Позднее губернатор Омской области Виктор Назаров на своей странице в Instagram назвал судейство в матче отвратительным.

«В данный момент мы рассматриваем записи Владимира Тимофеевича Шалаева и [игрока “Авангарда” Николая] Лемтюгова (после матча он оценил работу судей, в частности, заявив, что арбитры не должны ломать такие игры), — сказал Анисимов. — Я хорошо знаю Владимира Тимофеевича, в свое время он, будучи управляющим лиги, яростно и хорошо защищал судей, но сейчас, видимо, немного вышло по-другому. Я же не говорю, что он как-то их оскорбил, я сказал, что он говорил про судейство, а в регламенте КХЛ говорится про обсуждение судейства».

Также Анисимов подтвердил информацию, что главный тренер «Северстали» Александр Гулявцев будет оштрафован за высказывания о работе судей в матче со СКА (2:7). Ранее об этом сообщил портал «Бизнес-Онлайн», который выложил видеозапись со словами Гулявцева. Портал также сообщил, что Гулявцев будет оштрафован на 300 тысяч рублей.

«Закон для всех один, и нужно жить по нему. Сумму штрафа называть некорректно — ее все знают. Все читают регламент и знают, что есть разные суммы в зависимости от того, что ты комментируешь», — отметил Анисимов.

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«Авангард» оспорил в КХЛ четыре решения арбитров в матче против СКА

«Авангард» оспорил в КХЛ четыре решения арбитров в матче против СКА

МОСКВА, 22 сен — Р-Спорт, Александр Рогулев. Омский «Авангард» отправил в КХЛ четыре видеофрагмента домашнего матча регулярного чемпионата с санкт-петербургским СКА, в котором, по мнению клуба, судейская бригада допустила фактические ошибки, сообщил агентству «Р-Спорт» источник, знакомый с ситуацией.
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