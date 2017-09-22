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22 сентября 2017, 14:17 | Хоккей: КХЛ | Р-Спорт

«Авангард» оспорил в КХЛ четыре решения арбитров в матче против СКА

МОСКВА, 22 сен — Р-Спорт, Александр Рогулев. Омский «Авангард» отправил в КХЛ четыре видеофрагмента домашнего матча регулярного чемпионата с санкт-петербургским СКА, в котором, по мнению клуба, судейская бригада допустила фактические ошибки, сообщил агентству «Р-Спорт» источник, знакомый с ситуацией.

<em>МОСКВА 22 <span class=error>сен</span> — <nobr>Р-Спорт</nobr> Александр <span class=error>Рогулев</span>. </em>Омский Авангард отправил в <span class=error>КХЛ</span> четыре <span class=error>видеофрагмента</span> домашнего матча регулярного чемпионата с <nobr>санкт-петербургским</nobr> <span class=error>СКА</span> в котором по мнению клуба судейская бригада допустила фактические ошибки сообщил агентству Р-Спорт источник знакомый с ситуацией. Увеличить
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В четверг СКА одержал гостевую победу над «Авангардом» — 3:1. Главными судьями встречи были Роман Гофман и Константин Оленин. Губернатор Омской области Виктор Назаров позднее заявил, что никогда не видел «такого грязного и отвратительного судейства», а президент «Авангарда» Владимир Шалаев перед пресс-конференцией выступил перед журналистами и в ироничной манере поблагодарил арбитров за работу.

По информации «Р-Спорт», омичи не согласны с действиями арбитров по четырем эпизодам. Главная претензия — удаление до конца матча Александра Осипова на 54-й минуте. По версии омского клуба, защитник действовал в пределах правил и провел чистый силовой прием. Также «Авангард» не согласен с 2-минутным наказанием за нарушение численного состава за 3,5 минуты до конца третьего периода.

Кроме этих двух моментов клуб отправил в КХЛ еще два видеофрагмента из второго периода. На 13-й минуте арбитры не удалили защитника СКА Максима Чудинова, нарушившего правила, по версии «Авангарда», на Анселе Галимове. Тремя минутами позже судьи оставили без внимания зацеп того же Галимова со стороны Сергея Плотникова, а также подножку Петра Хохрякова Николаем Прохоркиным с разницей в одну секунду.

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