ХК «Трактор» подпишет просмотровый контракт с чемпионом мира 2012 года Рясенским

«Трактор» занимает десятое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. Последним клубом 30-летнего Рясенского был нижнекамский «Нефтехимик», расторгнувший контракт с игроком в феврале. В прошлом сезоне защитник сыграл 30 матчей за «Нефтехимик» и сделал 8 результативных передач.

До «Нефтехимика» Рясенский играл за СКА (Санкт-Петербург), московский ЦСКА и казанский «Ак Барс». Всего в КХЛ провел 448 матчей, набрал 96 очков (18 заброшенных шайб и 78 результативных передач).

Рясенский играл за сборную России на чемпионатах мира в 2012 и 2013 году, на первом турнире выиграв в составе национальной команды золотые медали.