Скилле: Слышал негативные истории о том, что в КХЛ происходило раньше
Нападающий минского «Динамо» Джек Скилле поделился впечатлениями от КХЛ.
«Я просто играю в хоккей, как умею, и хочу приносить пользу команде. Стараюсь быть на льду самим собой. Меня не беспокоила разница в стилях между НХЛ и КХЛ. Не могу поменяться лишь потому, что оказался в другой лиге. Как играется в одной тройке с Куинтоном Хауденом и Джастином Фонтейном? Мы быстро нашли общий язык. Знаем, чего ждать друг от друга, и это помогает наладить «химию».
Раньше было несколько предложений из КХЛ, однако я не обращал на них внимание. Моё сердце было отдано НХЛ. Подумал, что это шанс играть больше. В НХЛ проводил на льду по
Решение далось мне крайне тяжело. Пришлось полностью выйти из зоны комфорта. Мы, североамериканцы, не знаем, чего ожидать от КХЛ. Доводится слышать разного рода негативные истории о том, что здесь происходило раньше. Но пока мой опыт здесь был положительным. Лига растёт, развивается с каждым годом. Люди говорят разное — и хорошее, и плохое. Просто когда речь идёт о выходе из зоны комфорта и переезде в совершенно другую обстановку, а ты узнаешь
Я привык к большим площадкам, еще когда выступал за юношескую сборную США. Европейский хоккей понимаю — да и, кроме размера льда, он практически ничем не отличается от североамериканского, — цитирует игрока официальный сайт клуба.
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