Гулявцев был прав? Как судьи продолжают опекать СКА
На этот раз пострадал «Авангард». Когда это закончится?
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Видимо, что-то случилось...
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На несколько часов Александр Гулявцев стал героем хоккейной нации. Эдаким рупором народного мнения. Мы восхищались смелостью главного тренера «Северстали», который решился назвать то, о чём молчат его коллеги. И про систему, которую не изменить, и про жалобы простых смертных, что выбрасываются в урны, и про особое положение СКА. Что у всех на уме, у Гулявцева — на языке. Мужик!
Не прошло и суток, как Дон Кихот от российского хоккея сложил оружие. Осознав, что его слова не просто попали в прессу, а вызвали нехилый резонанс, Гулявцев мигом расхотел воевать с ветряными мельницами. Мол, меня не так поняли, да и вообще не видел, что снимают. Спич про перевес в штрафных минутах в играх со СКА наставник череповчан и вовсе переиначил, сделав упор на то, что с такими классными соперниками удаляться ни в коем случае нельзя.
В общем, от своих слов Гулявцев отрёкся, чем немного разочаровал. Он явно проявил беспечность, полагая, что можно говорить по душам с журналистами в зале для
Если посмотреть на голую статистику штрафных минут, то сразу и не поймёшь, чем все возмущаются. СКА занимает девятое место среди самых наказываемых команд в лиге. 154 штрафные минуты в 13 играх — это немало. Казалось бы, ни о какой вседозволенности базового клуба сборной говорить не приходится. Однако словно в подтверждение слов Гулявцева громыхнул судейский скандал в Омске. Да не с
Скажем сразу, чтобы больше к этому не возвращаться. «Авангард» никто откровенно не убивал, победу из кармана с искусностью щипача не вытаскивал. Если убрать за скобки первые 15 минут, омичи по делу проигрывали лидерам чемпионата.
По сути, «выпуклых» спорных решений,
Эпизод,
Хорошо, когда Илья Михеев в меньшинстве уезжал со смены, его партнёр слишком рано выскочил на площадку. Такое бывает, особенно на фоне усталости. Но удаление Осипова? 5+20? Вы серьёзно? Алексей Анисимов уверяет, что формальный повод для столь сурового решения был — кровь у Широкова. Главный арбитр КХЛ проводит параллель с тем эпизодом, за который в матче с «Магниткой» был удалён Андрей Зубарев. Да только ни сила удара, ни разгон Осипова перед проведением силового приёма, ни позиция «жертвы» (Широков стоял вплотную к борту) не идут ни в какое сравнение с тем, как игрок СКА приложил Оскара Осалу.
Было в этом матче ещё одно любопытное удаление. В середине второго периода Андре Петерссона наградили двумя минутами за бросок клюшки. Нарушения с такой формулировкой в принципе встречается нечасто, а по такому поводу и подавно. Шведский легионер омичей собирался входить в зону и попутно отодвинул со своего пути клюшку, потерянную Семёновым. Петерссон не пытался передать её партнёру, не откидывал в сторону соперника, а просто расчистил себе путь. Но всё равно получил малый штраф. СКА это удаление в гол не конвертировал, но оно было крайне показательным.
«Грамотно», — так точно и ёмко Илья Воробьёв обозначил то, что происходило с судейством в минувшем финале Кубка Гагарина. То, как работали арбитры в серии СКА — «Магнитка», было не возмутительно, не топорно, а вполне тонко. Они не выискивали удаления на ровном месте у одних, не пропускали откровенное хамство у других, но в спорных ситуациях то и дело принимали сторону команды из
Нечто подобное можно было наблюдать и вчера в Омске. Помимо эпизодов, которые лежат на поверхности, были и допущенные парой Гофман — Оленин (судившими, к слову, минувший финал) вольности для «армейцев» вроде
К моменту с изгнанием Осипова трибуны в Омске были уже на взводе. Все оскорбления и предметы, брошенные на лёд, родились не из
Многие задаются вопросом: неужели все судьи в КХЛ подконтрольны одному клубу, а то и вовсе куплены? Выскажу исключительно своё мнение. СКА, как команде, которая и без того на голову превосходит почти всю лигу, сторонняя помощь ни к чему. Особенно в отдельно взятом матче регулярного чемпионата. Конечно, можно представить, что в Северной столице всерьёз вознамерились установить все мыслимые и немыслимые рекорды, но в такую мелочность питерского руководства поверить трудно. Скорее причина в самоцензуре арбитров.
Осознавая всю влиятельность СКА, арбитры, выходя на матчи с участием «армейцев», попросту боятся ошибиться в «неправильную» сторону. Для этого не обязательно заходить в судейскую с чемоданом денег. Не нужно даже запугивать арбитров с помощью братвы, как это было распространено в 90-х. Достаточно посмотреть на Вячеслава Буланова, который по непонятным до сих пор причинам изолирован от судейства в КХЛ. Если уж шестикратным обладателем «золотого свистка» пожертвовали, не поведя и глазом, то с менее титулованными арбитрами разговор будет короткий.
Самоцензура — штука опасная. И речь не только о хоккейном судействе. Спорт — отражение общества, он не может существовать в вакууме. Грязную работу обычно делают далеко не всегда по указке, подстраховываясь по принципу «лучше перебдеть, чем недобдеть». Вот и наши арбитры, кажется, на подсознательном уровне пытаются угодить тем, в чьих руках власть. Уникален ли в этом плане СКА? Нисколько. Точно так же, когда президентом ФХР был Александр Стеблин, судили московское «Динамо».
Всё циклично и вполне в наших традициях.
Дмитрий Ерыкалов
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