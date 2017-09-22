Гулявцев был прав? Как судьи продолжают опекать СКА

На несколько часов Александр Гулявцев стал героем хоккейной нации. Эдаким рупором народного мнения. Мы восхищались смелостью главного тренера «Северстали», который решился назвать то, о чём молчат его коллеги. И про систему, которую не изменить, и про жалобы простых смертных, что выбрасываются в урны, и про особое положение СКА. Что у всех на уме, у Гулявцева — на языке. Мужик!

Хоккей КХЛ 2017-2018 Неделя 5, 21.09.2017, 16:00 1:3 Авангард СКА

Не прошло и суток, как Дон Кихот от российского хоккея сложил оружие. Осознав, что его слова не просто попали в прессу, а вызвали нехилый резонанс, Гулявцев мигом расхотел воевать с ветряными мельницами. Мол, меня не так поняли, да и вообще не видел, что снимают. Спич про перевес в штрафных минутах в играх со СКА наставник череповчан и вовсе переиначил, сделав упор на то, что с такими классными соперниками удаляться ни в коем случае нельзя.

По-человечески Гулявцева понять можно. «Северсталь», как один из аутсайдеров рейтинга, находится в зоне риска. Вряд ли ему хочется стать тем, кто навлечёт гнев сильных мира сего не только на себя, но и на весь клуб. К тому же штрафы за критику арбитров с этого сезона предусмотрительно увеличены вдвое — до 600 тыс. рублей. Сумма приличная даже для тренеров клубов КХЛ.

В общем, от своих слов Гулявцев отрёкся, чем немного разочаровал. Он явно проявил беспечность, полагая, что можно говорить по душам с журналистами в зале для пресс-конференций с включёнными камерами. Зато столь зажигательным выступлением он поставил ребром тему, о которой принято говорить шёпотом и преимущественно на кухнях. Ситуация, о которой рассказал главный тренер череповецкий команды, из разряда «все всё понимают». Понимают, но вынуждены проглатывать.

Если посмотреть на голую статистику штрафных минут, то сразу и не поймёшь, чем все возмущаются. СКА занимает девятое место среди самых наказываемых команд в лиге. 154 штрафные минуты в 13 играх — это немало. Казалось бы, ни о какой вседозволенности базового клуба сборной говорить не приходится. Однако словно в подтверждение слов Гулявцева громыхнул судейский скандал в Омске. Да не с кем-нибудь, а с участием СКА! Лучшей иллюстрации и придумать было нельзя.

Скажем сразу, чтобы больше к этому не возвращаться. «Авангард» никто откровенно не убивал, победу из кармана с искусностью щипача не вытаскивал. Если убрать за скобки первые 15 минут, омичи по делу проигрывали лидерам чемпионата. Какие-то вопиющие нарушения, которые можно приложить к материалу и разобрать покадрово, удастся пересчитать по пальцам одной руки. С большой долей вероятности можно утверждать, что СКА и так бы добыл 13-ю победу в сезоне. Да только у тех, кто наблюдал за игрой в Омске, остался от неё неприятный осадок.

Кто-то скажет, что «Авангарду» нужно было реализовывать свои моменты, а не сетовать на судейство. И будет прав, но только отчасти. Да, прекрасный момент был у молодого защитника Минеева. В пустой угол броском в касание отправлял шайбу шведский снайпер Петерссон, но нарвался на выброшенный щиток Шестёркина. Однако большинство моментов у омичей возникли к тому моменту, когда они уже уступали в счёте. А вот провести финальный штурм «ястребам» попросту не позволили. Надежда на спасение — это как раз то, что отняли у команды Андрея Скабелки.

По сути, «выпуклых» спорных решений, из-за которых кипит весь Омск, было немного. Но все они, как на подбор, повлияли на ход встречи. Первое — удаление Николая Лемтюгова в стартовом периоде. Форвард, которому Скабелка дал шанс проявить себя после трёх игр в запасе, по мнению судей, схватил клюшку Сергея Плотникова. Вроде бы обычная борьба, оба хоккеиста находятся вдали от шайбы, но арбитры нарушение разглядели. Как итог — реализованное Сергеем Калининым большинство. Воспитанник «Авангарда» на пару с судьями сбил стартовый запал своей родной команды.

<aside name="clb19299263" class="teaser teaser_incontent teaser_khl_video"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_khl_video"> <iframe frameborder='0' width='100%' height='322' scrolling='no' src='//video.khl.ru/iframe/feed/start/free_7e0d0451bfd3775c605bf9adce193b3c_hd/q446045/789d32b8c18ef0b891e735a91cbd3347/4661738684?sr=45&type_id=18&width=100%25&height=322&lang=ru' allowfullscreen></iframe> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d19299263.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Эпизод, из-за которого взорвалась «Арена Омск», разделён на две части, но с эмоциональной точки зрения — един. За шесть минут до конца при счёте 1:2 судьи не просто фиксируют нарушение Александра Осипова на Сергее Широкове, но и выгоняют защитника «ястребов» до конца матча. Не проходит и минуты, как Роман Гофман с Константином Олениным находят у «Авангарда» нарушение численного состава. После этого омичи были приговорены. Патрик Херсли спокойно реализовал численное большинство, чем привёл 10 тысяч омичей в праведный гнев.

Хорошо, когда Илья Михеев в меньшинстве уезжал со смены, его партнёр слишком рано выскочил на площадку. Такое бывает, особенно на фоне усталости. Но удаление Осипова? 5+20? Вы серьёзно? Алексей Анисимов уверяет, что формальный повод для столь сурового решения был — кровь у Широкова. Главный арбитр КХЛ проводит параллель с тем эпизодом, за который в матче с «Магниткой» был удалён Андрей Зубарев. Да только ни сила удара, ни разгон Осипова перед проведением силового приёма, ни позиция «жертвы» (Широков стоял вплотную к борту) не идут ни в какое сравнение с тем, как игрок СКА приложил Оскара Осалу.

<aside name="clb19299263" class="teaser teaser_incontent teaser_khl_video"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_khl_video"> <iframe frameborder='0' width='100%' height='322' scrolling='no' src='//video.khl.ru/iframe/feed/start/free_da89ed988cf51044d1917ece5c8d0f4b_hd/q446281/bdbf79bd9adbdf71b1e4bc5506a9882b/4661738723?sr=45&type_id=18&width=100%25&height=322&lang=ru' allowfullscreen></iframe> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d19299263.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Было в этом матче ещё одно любопытное удаление. В середине второго периода Андре Петерссона наградили двумя минутами за бросок клюшки. Нарушения с такой формулировкой в принципе встречается нечасто, а по такому поводу и подавно. Шведский легионер омичей собирался входить в зону и попутно отодвинул со своего пути клюшку, потерянную Семёновым. Петерссон не пытался передать её партнёру, не откидывал в сторону соперника, а просто расчистил себе путь. Но всё равно получил малый штраф. СКА это удаление в гол не конвертировал, но оно было крайне показательным.

<aside name="clb19299263" class="teaser teaser_incontent teaser_khl_video"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_khl_video"> <iframe frameborder='0' width='100%' height='322' scrolling='no' src='//video.khl.ru/iframe/feed/start/free_9a12e71de20387ce6c36aa00609a71b0_hd/q446153/1c83626e75d3d412c5b1bb03395f5905/4661738750?sr=45&type_id=18&width=100%25&height=322&lang=ru' allowfullscreen></iframe> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d19299263.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

«Грамотно», — так точно и ёмко Илья Воробьёв обозначил то, что происходило с судейством в минувшем финале Кубка Гагарина. То, как работали арбитры в серии СКА — «Магнитка», было не возмутительно, не топорно, а вполне тонко. Они не выискивали удаления на ровном месте у одних, не пропускали откровенное хамство у других, но в спорных ситуациях то и дело принимали сторону команды из Санкт-Петербурга. Когда идёт битва двух равных соперников, достаточно совсем немного качнуть маятник в одну из сторон.

Нечто подобное можно было наблюдать и вчера в Омске. Помимо эпизодов, которые лежат на поверхности, были и допущенные парой Гофман — Оленин (судившими, к слову, минувший финал) вольности для «армейцев» вроде мини-зацепов и пропущенных подножек. По итогам матча у СКА накопилось всего четыре минуты штрафа. Свистели им только тогда, когда не свистеть было нельзя. Чемпионам дозволено чуть больше, чем простым смертным.

К моменту с изгнанием Осипова трибуны в Омске были уже на взводе. Все оскорбления и предметы, брошенные на лёд, родились не из одного-единственного эпизода. Обстановка накалялась с каждой минутой, а этот огненный пузырь только и ждал, что его лопнут. Болельщика не обманешь, он чувствует двойные стандарты. Такого негодования, которое творилось на трибунах «Арены Омск», сибирский город не видел со времён финала с «Динамо», когда бело-голубые забирали кубок в крайне враждебной обстановке.

Многие задаются вопросом: неужели все судьи в КХЛ подконтрольны одному клубу, а то и вовсе куплены? Выскажу исключительно своё мнение. СКА, как команде, которая и без того на голову превосходит почти всю лигу, сторонняя помощь ни к чему. Особенно в отдельно взятом матче регулярного чемпионата. Конечно, можно представить, что в Северной столице всерьёз вознамерились установить все мыслимые и немыслимые рекорды, но в такую мелочность питерского руководства поверить трудно. Скорее причина в самоцензуре арбитров.

Осознавая всю влиятельность СКА, арбитры, выходя на матчи с участием «армейцев», попросту боятся ошибиться в «неправильную» сторону. Для этого не обязательно заходить в судейскую с чемоданом денег. Не нужно даже запугивать арбитров с помощью братвы, как это было распространено в 90-х. Достаточно посмотреть на Вячеслава Буланова, который по непонятным до сих пор причинам изолирован от судейства в КХЛ. Если уж шестикратным обладателем «золотого свистка» пожертвовали, не поведя и глазом, то с менее титулованными арбитрами разговор будет короткий.

Самоцензура — штука опасная. И речь не только о хоккейном судействе. Спорт — отражение общества, он не может существовать в вакууме. Грязную работу обычно делают далеко не всегда по указке, подстраховываясь по принципу «лучше перебдеть, чем недобдеть». Вот и наши арбитры, кажется, на подсознательном уровне пытаются угодить тем, в чьих руках власть. Уникален ли в этом плане СКА? Нисколько. Точно так же, когда президентом ФХР был Александр Стеблин, судили московское «Динамо».

Всё циклично и вполне в наших традициях.

Дмитрий Ерыкалов