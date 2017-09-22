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https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/31088238/
22 сентября 2017, 9:01 | Хоккей: КХЛ | Р-Спорт

ХК «Югра» переподписал контракт с 33-летним форвардом Дмитрием Макаровым

МОСКВА, 22 сен — Р-Спорт. Ханты-мансийский хоккейный клуб «Югра» перезаключил на новых условиях соглашение с нападающим Дмитрием Макаровым, сообщается на официальном сайте КХЛ.

Новый односторонний контракт с игроком, которому в декабре исполнится 34 года, рассчитан на один год.

Макаров перешел в «Югру» в мае. Ранее он выступал в КХЛ за уфимский «Салават Юлаев», нижнекамский «Нефтехимик» и нижегородское «Торпедо». В сезоне-2017/18 форвард провел 11 игр, сделал 3 результативные передачи.

Кроме того, по соглашению сторон был расторгнут контракт между «Югрой» и американским нападающим Джереми Морином. Он пополнил команду в августе и успел провести за нее 3 матча в КХЛ. Ранее главный тренер «Югры» Игорь Захаркин заявлял журналистам, что форвард «не оправдал ожиданий».

В минувшем сезоне Морин выступал за клубы Американской хоккейной лиги (AHL) «Сиракьюз» и «Тусон», набрал 30 очков (16 шайб + 14 передач) в 63 матчах. До этого играл за «Чикаго» и «Коламбус» в НХЛ, где в общей сложности провел 84 встречи и заработал 22 балла (10+12).

Астанинский «Барыс» заключил двусторонний контракт на три года с нападающим Федором Гусыниным. Новосибирская «Сибирь» по соглашению сторон расторгла соглашение с нападающим Евгением Новоселовым.

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