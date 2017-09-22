Губернатор Омской области назвал отвратительным судейство матча КХЛ «Авангард» — СКА
НОВОСИБИРСК, 22 сен — РИА Новости. Губернатор Омской области Виктор Назаров после матча регулярного чемпионата КХЛ между местным «Авангардом» и
санкт-петербургским СКА заявил, что не когда не видел «такого грязного и отвратительного судейства», как в этой игре.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
В четверг СКА в Омске победил «Авангард» со счетом 3:1 (2:1, 0:0, 1:0) и обновил рекорд КХЛ по стартовой серии без поражений, выиграв 13-й матч подряд.
Главными судьями встречи были Роман Гофман и Константин Оленин. Хоккеисты команды гостей получили за встречу лишь 4 минуты штрафа, в то время как у «Авангарда» их набралось 33, в том числе защитник Александр Осипов в третьем периоде получил дисциплинарный штраф до конца игры.
«Такого грязного и отвратительного судейства, как на вчерашнем матче, я не видел никогда. Но, несмотря на это, “Авангард” не опустил руки, наша команда продолжала играть до последнего. Ребята, вы лучшие! Я в вас верю! А руководству КХЛ давно пора обратить внимание на то, что происходит в судействе», — написал Назаров в своем аккаунте в Instagram.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter