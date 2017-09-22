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22 сентября 2017, 8:59 | Хоккей: КХЛ | Р-Спорт

Губернатор Омской области назвал отвратительным судейство матча КХЛ «Авангард» — СКА

НОВОСИБИРСК, 22 сен — РИА Новости. Губернатор Омской области Виктор Назаров после матча регулярного чемпионата КХЛ между местным «Авангардом» и санкт-петербургским СКА заявил, что не когда не видел «такого грязного и отвратительного судейства», как в этой игре.

<em>НОВОСИБИРСК 22 <span class=error>сен</span> — <span class=error>РИА</span> Новости. </em>Губернатор Омской области Виктор Назаров после матча регулярного чемпионата <span class=error>КХЛ</span> между местным Авангардом и <nobr>санкт-петербургским</nobr> <span class=error>СКА</span> заявил что не когда не видел такого грязного и отвратительного судейства как в этой игре. Увеличить
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В четверг СКА в Омске победил «Авангард» со счетом 3:1 (2:1, 0:0, 1:0) и обновил рекорд КХЛ по стартовой серии без поражений, выиграв 13-й матч подряд.

Главными судьями встречи были Роман Гофман и Константин Оленин. Хоккеисты команды гостей получили за встречу лишь 4 минуты штрафа, в то время как у «Авангарда» их набралось 33, в том числе защитник Александр Осипов в третьем периоде получил дисциплинарный штраф до конца игры.

«Такого грязного и отвратительного судейства, как на вчерашнем матче, я не видел никогда. Но, несмотря на это, “Авангард” не опустил руки, наша команда продолжала играть до последнего. Ребята, вы лучшие! Я в вас верю! А руководству КХЛ давно пора обратить внимание на то, что происходит в судействе», — написал Назаров в своем аккаунте в Instagram.

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