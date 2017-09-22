Владивосток, 22 сентября, PrimaMedia.

«Адмирал» проиграл московскому «Спартаку» в напряженном матче. Прошедшая в Москве встреча завершилась со счетом 7:6. Причем москвичи сравняли счет за секунду до конца игры и обыграли приморцев в овертайме, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на сайт ХК «Адмирал».

«Адмирал» активно начал матч, и уже на третьей минуте получил возможность поиграть в большинстве. Однако лишнего реализовать не удалось, но, как только пятый игрок москвичей появился на льду, Александров переправил шайбу в сетку после броска Ткачёва. Приморцы атаковали чаще и больше, но дважды пропустили контр-атаки. Вначале защитник Юдин сравнял счет мощным броском. А затем Мирнов реализовал выход 3 в 2.

Отыгрался «Адмирал» на первой минуте второго периода. Райт реализовал удаление московского Воронина, подставив клюшку под бросок Блума. А затем вновь вышел вперед. После классной передачи Александрова отличился Ткачёв. Впрочем, «Спартак» сдаваться не собирался, и через полторы минуты счет вновь стал равным. Шайба на счету Никонцева. Под занавес периода хозяева в четвертый раз отправили шайбу в сетку ворот Налимова. Правда гол засчитали только после видеопросмотра.

Голевое пиршество продолжилось в третьем периоде. Виктор Александров сравнял счет. Затем оформил дубль Дамир Жафяров, а Райан Стоа отыграл одну шайбу. За 0,2 секунды до финальной сирены Пепеляев перевел игру в овертайм. Где окончательный счет установил Никонцев — 7:6 победа хозяев.