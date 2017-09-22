КХЛ: кто на выход?

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Михаил ЗИСЛИС

Прошлой весной КХЛ ввела собственный рейтинг, который учитывает данные за последние три сезона для оценки успешности клубов прошлой весной. Он напрямую повлияет на состав участников, который после окончания текущего чемпионата будет сокращен: три худшие команды покинут турнир. Однако лига не планирует подводить промежуточные итоги, оставляя тем самым много вопросов.

«СЭ» решил по итогам первого месяца регулярного чемпионата представить собственную версию рейтинга. Необходимо учитывать, что наш метод подсчета не является идеальным, поскольку КХЛ и клубы либо еще не обладают, либо не делятся всей информацией. Кроме того, мы сократили его с восьми пунктов (спортивные достижения — 30 процентов, зарплаты игроков — 20, востребованность на ТВ — 15, наличие государственного финансирования — 10, заполняемость арены — 10, долги — 5, вместимость дворца — 5, потенциал локального рынка — 5) до пяти, наиболее точно отражающих нынешнее положение команд, оценив каждую по пятибалльной шкале и выведя итоговую среднюю оценку.

На дне в полном одиночестве расположилась «Югра». В этом нет ничего удивительного, поскольку позиции клуба были слабы и в начальной версии рейтинга от КХЛ. Спасти команду из Ханты-Мансийска может только прогресс в результатах, точнее попадание в плей-офф. В противном случае клубу козырять нечем, ведь по остальным пунктам за несколько месяцев ничего не изменишь. Но и непосредственно с игрой у «Югры» серьезные проблемы. Веры в то, что главный тренер Игорь Захаркин сумеет сотворить чудо, имея в руках посредственный материал, почти нет. Кресло начинает раскачиваться под ним самим.

Ближайшие соседи хантымансийцев по несчастью — «Слован» и «Северсталь». Если череповчане, по мнению КХЛ, еще весной находились в группе риска, то команда из Братиславы чувствовала себя относительно спокойно. Но «Слован» проседает в результатах, понемногу теряет зрителя и, по некоторым данным, уже имеет привычные для себя финансовые проблемы. Перспектив для исправления положения на данный момент не видно. В последние годы для функционирования клуба больше всего подходит слово «выживание».

Публикация от Dinamo Rīga (@dinamorigaofficial) Сен 8 2017 в 6:43 PDT.

Может показаться, что место в таблице затмевает собой все остальное. Это далеко не так. Например, в случае с безнадежно увязшим в подвале рижским «Динамо» не работает. Относительное благополучие в других пунктах позволяет латвийской команде чувствовать себя относительно спокойно. Тогда как ниже нее находится удачно стартовавший в чемпионате «Куньлунь». На китайском клубе, словно оковы, висят скромный дворец с еще более скромной посещаемостью и зачаточное состояние, в котором до сих пор находится маркетинговая составляющая.

Приятно удивляет «Амур». Предположить его высокое место до составления рейтинга «СЭ» было сложно. Однако действительность такова, что рискованная позиция перед стартом сезона, обозначенная КХЛ, в настоящий момент кажется почти недоразумением. Даже немного грустно, что удачный выезд в самом начале чемпионата сменился для команды серией поражений в домашних матчах. Ведь в остальном хабаровчанам есть чем похвастаться. Особенно роскошной телевизионной картинкой, делающей просмотр любого домашнего матча на коробке канадского размера вполне интересным даже при среднем качестве игры.

В группе лидеров рейтинга никаких сюрпризов нет и быть не должно. Это клубы с развитой инфраструктурой, устойчивой болельщицкой базой, мощными финансами и отличным подбором игроков. Разве что «Металлург» находится чуть ниже, чем должен. Все дело в не самом лучшем старте. Но этому есть два объяснения. Во-первых, месячная выборка — слишком мала, чтобы ставить крест на «Магнитке», обладающей высоким спортивным потенциалом, даже несмотря на потери в межсезонье. Во-вторых, команда находится в процессе перестройки, что признают ее руководители. Раньше нового года делать выводы о том, на что способны уральцы, преждевременно.

СПРАВКА

С нынешнего сезона КХЛ разработала рейтинг клубов, по итоговым показателям которого будет осуществлено сокращение лиги до 24 команд. «СЭ» решил до конца регулярного чемпионата вести свой рейтинг, заменив некоторые показатели, так как далеко не каждый из них можно посчитать объективно без специальной информации, которую клубы бережно прячут от посторонних глаз.

Каждый показатель оценивается по пятибалльной системе. Из всех показателей складываем среднее арифметическое число и выявляем трех возможных аутсайдеров.

СПОРТИВНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

Тут все просто — берется процент набранных очков. 70 — 100 процентов — «5», 60 — 70 — «4», 40 — 60 — «3», меньше 40 — «2».

МАРКЕТИНГ

Оцениваем работу клубов с болельщиками, ассортимент атрибутики, удобства при посещении арены, PR-акции и прочее.

ТВ

КХЛ оценивает спрос трансляций с участием отдельно взятого клуба на ТВ-рынке. «СЭ» решил оценивать прежде всего то, что в первую очередь видно болельщикам: качество и адекватность показа, а также наличие у работающей с клубом телекомпании HD-оборудования.

ФИНАНСИРОВАНИЕ

Основываясь на информации «СЭ» и комплектовании команды, оцениваем финансовое положение клубов. Организациям, у которых есть задолженности по зарплате игрокам или подрядчикам, поставлены «двойки».

ПОСЕЩАЕМОСТЬ

Клубы оцениваются на основе статистики по среднему количеству зрителей и заполняемости арен.

60 и ниже % заполняемости/меньше 4000 зрителей — «2».

60 — 70% — «3».

70 — 85% — «4».

80 и выше % — «5"​.