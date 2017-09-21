«Спартак» одержал волевую победу над «Адмиралом» в матче чемпионата КХЛ

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В составе хозяев шайбы забросили Дмитрий Юдин (13-я минута), Игорь Мирнов (18), Анатолий Никонцев (31, 63), Евгений Кулик (36), Райан Стоа (52), Алексей Пепеляев (60). У гостей отличились Виктор Александров (6, 42), Джонаттон Блум (21), Владимир Ткачев (29), Дамир Жафяров (49, 51).

«Спартак» одержал пятую победу в 12 матчах сезона. Красно-белые с 12 очками занимают 12-е место в таблице Западной конференции, «Адмирал» с 11 баллами располагается на 12-й строчке на Востоке.

В следующем матче «Спартак» 23 сентября примет пекинский «Куньлунь», «Адмирал в тот же день на выезде сыграет с череповецкой «Северсталью».

В другом матче дня «Северсталь» дома обыграла «Куньлунь» — 5:4.