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21 сентября 2017, 22:57 | Хоккей: КХЛ | ТАСС

«Спартак» одержал волевую победу над «Адмиралом» в матче чемпионата КХЛ

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Владивостокский «Адмирал» в овертайме проиграл московскому «Спартаку» со счетом 6:7 в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча завершилась победой москвичей в овертайме со счетом 7:6. Увеличить
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В составе хозяев шайбы забросили Дмитрий Юдин (13-я минута), Игорь Мирнов (18), Анатолий Никонцев (31, 63), Евгений Кулик (36), Райан Стоа (52), Алексей Пепеляев (60). У гостей отличились Виктор Александров (6, 42), Джонаттон Блум (21), Владимир Ткачев (29), Дамир Жафяров (49, 51).

«Спартак» одержал пятую победу в 12 матчах сезона. Красно-белые с 12 очками занимают 12-е место в таблице Западной конференции, «Адмирал» с 11 баллами располагается на 12-й строчке на Востоке.

В следующем матче «Спартак» 23 сентября примет пекинский «Куньлунь», «Адмирал в тот же день на выезде сыграет с череповецкой «Северсталью».

В другом матче дня «Северсталь» дома обыграла «Куньлунь» — 5:4.

21.09.2017 19:30 Зрители 4536 Регулярный чемпионат ВТБ Ледовый дворец
Спартак 7:6 ОТ Адмирал
(2:1, 2:2, 2:3)
Главные тренеры
Вадим Епанчинцев Александр Андриевский
Вратари
Никита Беспалов 50:22 (М. Свенссон 50:22-58:28, М. Свенссон 59:59) Иван Налимов
1-й период
02:55 Виктор Комаров
Виктор Александров (В.. Ткачев) 05:08
12:40 Дмитрий Юдин (Ал. Бондарев, А. Хохлачев)
17:45 Игорь Мирнов (А. Хохлачев, Р. Стоа)
18:57 Артем Воронин
2-й период
Джеймс Райт (Дж. Блум, Р. Саболич) 20:33
Владимир I Ткачев (А. Земченок, В. Александров) 28:54
30:29 Анатолий Никонцев (Ал. Бондарев)
35:31 Евгений Кулик (И. Мирнов, А. Хохлачев)
3-й период
Виктор Александров (В.. Ткачев, В. Краснослободцев) 41:27
Дамир Жафяров 48:10
Дамир Жафяров (Е. Григоренко) 50:22
51:14 Райан Стоа (А. Хохлачев, В. Лещенко)
59:59 Алексей Пепеляев
Овертайм
62:03 Анатолий Никонцев (Д. Калинин)
Статистика
4 Штрафное время 0
0 Игра в большинстве 2
0 Голы в большинстве 1
Судьи
Главный судья Эдуард Ибатулин (Рудный, Казахстан)
Главный судья Антон Кислов (Челябинск, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Спартак
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