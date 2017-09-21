Не тех отправили в Учалы. ЦСКА важнее обыграть «Горняк», а не «Йокерит»?
ЦСКА проиграл в Хельсинки «Йокериту» со счетом 0:4, и случилось это отчасти потому, что в работу Игоря Никитина лезут посторонние.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Только команды вышли на лед, как Константин Окулов выиграл вбрасывание на Никиту Макеева, молодой защитник вернул ему шайбу, и
Стоп, я же смотрю другой матч. Все эти звезды ЦСКА уехали в Учалы и встречаются с командой «Горняк». Маленький городок в Башкирии известен лишь тем, что там
Игорь Никитин — человек корпоративный и дисциплинированный, он, конечно, даже не намекнет, что отправка нескольких человек в ВХЛ ему помешала. Но тут не надо к тренеру обращаться.
В современном ЦСКА о составе на игру узнают в день игры, а не накануне. И связано это даже не с тем, чтобы игроки держались в тонусе. Никитин действительно подбирает оптимальные сочетания, анализирует и делает ставку в последний момент, когда уже дальше тянуть нельзя. Предстоял важный матч за высокое место в турнирной таблице, с сильным соперником. Не думаю, что тот же Окулов и Кузьменко остались бы в запасе. Скорей всего, не нашлось бы место Александру Попову и Кириллу Петрову. Первый для такого соперника слишком медленный, а у Кирилла пока просто не идет.
Но вмешались другие силы. Рассказывают, что главный тренер «Звезды» Борис Миронов очень сильно нервничал после поражений (а клуб неудачно начал турнир). У него тоже планы на карьеру. И эти «силы», которые имеют слово в клубе, «подсобили».
Мораль после этих двух игр в Учалах и Хельсинки — не трогайте вы Никитина. Он и так в сложнейшем положении, у него слишком много вопросов, которые надо решать, а тут еще у него выдергивают хоккеистов. Да он и сам бы отправил
Но пусть теперь в клубе радуются победе над «Горняком». Поражение от «Йокерита», видимо, не имеет значения.
|Юкка Ялонен
|Игорь Никитин
|Райан Запольски
|Илья Сорокин 56:03 (И.И. Сорокин 58:00)
|1-й период
|Роман Любимов
|02:42
|Роман Любимов
|02:42
|03:48
|Мэтт Гилрой
|Антон Бурдасов
|09:55
|10:53
|Олли Палола (Й. Норман, Э. Толванен)
|2-й период
|26:11
|Йеспер I Йенсен
|29:10
|Никлас Йенсен (П. Регин, О. Палола)
|34:41
|Антти Пильстрем
|3-й период
|41:30
|Брайан О`Нилл
|Сергей Шумаков
|41:30
|42:49
|Оливер Лауридсен
|Артем Сергеев
|46:07
|58:00
|п.в.
|Йон Норман (Н. Йенсен)
|8
|Штрафное время
|10
|4
|Игра в большинстве
|3
|2
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Эдуард Одиньш (Рига, Латвия)
|Главный судья
|Мартин Франо (Чехия)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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