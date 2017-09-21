Не тех отправили в Учалы. ЦСКА важнее обыграть «Горняк», а не «Йокерит»?

Только команды вышли на лед, как Константин Окулов выиграл вбрасывание на Никиту Макеева, молодой защитник вернул ему шайбу, и экс-форвард «Сибири» открыл счет в матче. Потом игра чуть успокоилась, но за шесть минут до перерыва Андрей Кузьменко удвоил преимущество. Что-то мне эти финны не нравятся…

Стоп, я же смотрю другой матч. Все эти звезды ЦСКА уехали в Учалы и встречаются с командой «Горняк». Маленький городок в Башкирии известен лишь тем, что там как-то футбольный клуб выбил из Кубка России «Локомотив», я звонил тренеру, и он раз пятьдесят поблагодарил своих ребят. Говорили мы минут десять. Так вот в Хельсинки все было по-другому.

Игорь Никитин — человек корпоративный и дисциплинированный, он, конечно, даже не намекнет, что отправка нескольких человек в ВХЛ ему помешала. Но тут не надо к тренеру обращаться. Аргументация-то клуба странная. Мол, ребятам надо было дать игровую практику. А с чего кто-то решил, что Андрей Кузьменко и Константин Окулов не сыграли бы в столице Финляндии? Кому это пришло в голову?

В современном ЦСКА о составе на игру узнают в день игры, а не накануне. И связано это даже не с тем, чтобы игроки держались в тонусе. Никитин действительно подбирает оптимальные сочетания, анализирует и делает ставку в последний момент, когда уже дальше тянуть нельзя. Предстоял важный матч за высокое место в турнирной таблице, с сильным соперником. Не думаю, что тот же Окулов и Кузьменко остались бы в запасе. Скорей всего, не нашлось бы место Александру Попову и Кириллу Петрову. Первый для такого соперника слишком медленный, а у Кирилла пока просто не идет.

Но вмешались другие силы. Рассказывают, что главный тренер «Звезды» Борис Миронов очень сильно нервничал после поражений (а клуб неудачно начал турнир). У него тоже планы на карьеру. И эти «силы», которые имеют слово в клубе, «подсобили».

Мораль после этих двух игр в Учалах и Хельсинки — не трогайте вы Никитина. Он и так в сложнейшем положении, у него слишком много вопросов, которые надо решать, а тут еще у него выдергивают хоккеистов. Да он и сам бы отправил кого-нибудь в фарм, когда пришло время. Но это должно быть его осознанным решением, а не «советом».

Но пусть теперь в клубе радуются победе над «Горняком». Поражение от «Йокерита», видимо, не имеет значения.