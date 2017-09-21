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21 сентября 2017, 22:04 | Хоккей: КХЛ | Спорт-Экспресс

Не тех отправили в Учалы. ЦСКА важнее обыграть «Горняк», а не «Йокерит»?

ЦСКА проиграл в Хельсинки «Йокериту» со счетом 0:4, и случилось это отчасти потому, что в работу Игоря Никитина лезут посторонние.

ЦСКА в Хельсинки всухую уступил <span class=error>Йокериту</span>. Увеличить
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Только команды вышли на лед, как Константин Окулов выиграл вбрасывание на Никиту Макеева, молодой защитник вернул ему шайбу, и экс-форвард «Сибири» открыл счет в матче. Потом игра чуть успокоилась, но за шесть минут до перерыва Андрей Кузьменко удвоил преимущество. Что-то мне эти финны не нравятся…

Стоп, я же смотрю другой матч. Все эти звезды ЦСКА уехали в Учалы и встречаются с командой «Горняк». Маленький городок в Башкирии известен лишь тем, что там как-то футбольный клуб выбил из Кубка России «Локомотив», я звонил тренеру, и он раз пятьдесят поблагодарил своих ребят. Говорили мы минут десять. Так вот в Хельсинки все было по-другому.

Игорь Никитин — человек корпоративный и дисциплинированный, он, конечно, даже не намекнет, что отправка нескольких человек в ВХЛ ему помешала. Но тут не надо к тренеру обращаться. Аргументация-то клуба странная. Мол, ребятам надо было дать игровую практику. А с чего кто-то решил, что Андрей Кузьменко и Константин Окулов не сыграли бы в столице Финляндии? Кому это пришло в голову?

В современном ЦСКА о составе на игру узнают в день игры, а не накануне. И связано это даже не с тем, чтобы игроки держались в тонусе. Никитин действительно подбирает оптимальные сочетания, анализирует и делает ставку в последний момент, когда уже дальше тянуть нельзя. Предстоял важный матч за высокое место в турнирной таблице, с сильным соперником. Не думаю, что тот же Окулов и Кузьменко остались бы в запасе. Скорей всего, не нашлось бы место Александру Попову и Кириллу Петрову. Первый для такого соперника слишком медленный, а у Кирилла пока просто не идет.

Но вмешались другие силы. Рассказывают, что главный тренер «Звезды» Борис Миронов очень сильно нервничал после поражений (а клуб неудачно начал турнир). У него тоже планы на карьеру. И эти «силы», которые имеют слово в клубе, «подсобили».

Мораль после этих двух игр в Учалах и Хельсинки — не трогайте вы Никитина. Он и так в сложнейшем положении, у него слишком много вопросов, которые надо решать, а тут еще у него выдергивают хоккеистов. Да он и сам бы отправил кого-нибудь в фарм, когда пришло время. Но это должно быть его осознанным решением, а не «советом».

Но пусть теперь в клубе радуются победе над «Горняком». Поражение от «Йокерита», видимо, не имеет значения.

21.09.2017 18:30 Зрители 10654 Регулярный чемпионат Hartwall Arena
Йокерит 4:0 ЦСКА
(2:0, 1:0, 1:0)
Главные тренеры
Юкка Ялонен Игорь Никитин
Вратари
Райан Запольски Илья Сорокин 56:03 (И.И. Сорокин 58:00)
1-й период
Роман Любимов 02:42
Роман Любимов 02:42
03:48 Мэтт Гилрой
Антон Бурдасов 09:55
10:53 Олли Палола (Й. Норман, Э. Толванен)
2-й период
26:11 Йеспер I Йенсен
29:10 Никлас Йенсен (П. Регин, О. Палола)
34:41 Антти Пильстрем
3-й период
41:30 Брайан О`Нилл
Сергей Шумаков 41:30
42:49 Оливер Лауридсен
Артем Сергеев 46:07
58:00 п.в. Йон Норман (Н. Йенсен)
Статистика
8 Штрафное время 10
4 Игра в большинстве 3
2 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Эдуард Одиньш (Рига, Латвия)
Главный судья Мартин Франо (Чехия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Йокерит
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