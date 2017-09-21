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21 сентября 2017, 21:49 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

«Северсталь» победила «Куньлунь» в результативном матче

Череповецкая «Северсталь» на домашнем льду одержала победу над китайским «Куньлунь Ред Стар», встреча завершилась со счётом 5:4.

Череповецкая <span class=error>Северсталь</span> на домашнем льду одержала победу над китайским Куньлунь Ред Стар встреча завершилась со счётом 5:4. Увеличить
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В составе команды хозяев голами отметились Руслан Карлин, Дмитрий Кагарлицкий, Александр Евсеенков и Адам Мазур, сделавший дубль. В коллективе Майка Кинэна заброшенные шайбы на свой счёт записали Андрей Костицын, Брэндон Ип и Брэндон Дефацио, оформивший дубль.

21.09.2017 19:00 Зрители 2719 Регулярный чемпионат Ледовый дворец
Северсталь 5:4 Куньлунь
(0:0, 2:1, 3:3)
Главные тренеры
Александр Гулявцев Майк Кинэн
Вратари
Юлиус Гудачек Магнус Хелльберг 42:33 (Т. Кархунен 42:33-58:04)
1-й период
15:05 Павел Чернов
Жильбер Брюле 15:05
Йоонас Ярвинен 19:49
2-й период
22:49 Александр Щербина
Джеффри Кинрейд 22:49
24:23 Адам Мазур (Р. Карлин, Д. Кагарлицкий)
Джеффри Кинрейд 26:37
30:55 Александр Евсеенков
Брэндон Йип 32:35
Брэндон Дефацио (Д. Блэкер) 32:54
34:18 Руслан Карлин (В. Васильев, А. Мазур)
36:20 Павел Чернов
Кори Кейн 36:51
3-й период
42:33 Дмитрий Кагарлицкий (А. Бумагин)
Андрей Костицын (К. Чипчура, В. Вольски) 45:09
Брэндон Йип (Б. Дефацио) 46:00
Лукас Локхарт 51:58
52:35 Александр Евсеенков (Д. Кагарлицкий)
Жильбер Брюле 53:43
Кори Кейн 55:06
Йоонас Ярвинен 55:45
56:05 Адам Мазур (В. Васильев)
Брэндон Дефацио (Б. Йип) 57:30
57:47 Станислав Калашников
Жильбер Брюле 57:47
59:31 Валерий I Васильев
Овертайм
60:00
Статистика
12 Штрафное время 42
0 Игра в большинстве 0
3 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Юрий Цыплаков (Санкт-Петербург, Россия)
Главный судья Сергей Беляев (Воскресенск, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Северсталь
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