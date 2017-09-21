«Северсталь» победила «Куньлунь» в результативном матче
Череповецкая «Северсталь» на домашнем льду одержала победу над китайским «Куньлунь Ред Стар», встреча завершилась со счётом 5:4.
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В составе команды хозяев голами отметились Руслан Карлин, Дмитрий Кагарлицкий, Александр Евсеенков и Адам Мазур, сделавший дубль. В коллективе Майка Кинэна заброшенные шайбы на свой счёт записали Андрей Костицын, Брэндон Ип и Брэндон Дефацио, оформивший дубль.
|21.09.2017 19:00
|Зрители 2719
|Регулярный чемпионат
|Ледовый дворец
|Северсталь
|5:4
|Куньлунь
|(0:0, 2:1, 3:3)
Главные тренеры
|Александр Гулявцев
|Майк Кинэн
Вратари
|Юлиус Гудачек
|Магнус Хелльберг 42:33 (Т. Кархунен 42:33-58:04)
|1-й период
|15:05
|Павел Чернов
|Жильбер Брюле
|15:05
|Йоонас Ярвинен
|19:49
|2-й период
|22:49
|Александр Щербина
|Джеффри Кинрейд
|22:49
|24:23
|Адам Мазур (Р. Карлин, Д. Кагарлицкий)
|Джеффри Кинрейд
|26:37
|30:55
|Александр Евсеенков
|Брэндон Йип
|32:35
|Брэндон Дефацио (Д. Блэкер)
|32:54
|34:18
|Руслан Карлин (В. Васильев, А. Мазур)
|36:20
|Павел Чернов
|Кори Кейн
|36:51
|3-й период
|42:33
|Дмитрий Кагарлицкий (А. Бумагин)
|Андрей Костицын (К. Чипчура, В. Вольски)
|45:09
|Брэндон Йип (Б. Дефацио)
|46:00
|Лукас Локхарт
|51:58
|52:35
|Александр Евсеенков (Д. Кагарлицкий)
|Жильбер Брюле
|53:43
|Кори Кейн
|55:06
|Йоонас Ярвинен
|55:45
|56:05
|Адам Мазур (В. Васильев)
|Брэндон Дефацио (Б. Йип)
|57:30
|57:47
|Станислав Калашников
|Жильбер Брюле
|57:47
|59:31
|Валерий I Васильев
|Овертайм
|60:00
Статистика
|12
|Штрафное время
|42
|0
|Игра в большинстве
|0
|3
|Голы в большинстве
|0
Судьи
|Главный судья
|Юрий Цыплаков (Санкт-Петербург, Россия)
|Главный судья
|Сергей Беляев (Воскресенск, Россия)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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