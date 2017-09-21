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21 сентября 2017, 21:37 | Хоккей: КХЛ | Р-Спорт

«Йокерит» обыграл ЦСКА и одержал шестую победу подряд в КХЛ

Финский «Йокерит» обыграл московский ЦСКА и одержал шестую победу подряд в регулярном чемпионате КХЛ.

Финский <span class=error>Йокерит</span> обыграл московский ЦСКА и одержал шестую победу подряд в регулярном чемпионате <span class=error>КХЛ</span>. Увеличить
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Встреча, прошедшая в четверг в Хельсинки, завершилась со счетом 4:0 (2:0, 1:0, 1:0) в пользу «Йокерита». В составе победителей шайбы забросили Мэттью Гилрой (4-я минута), Олли Палола (11), Никлас Енсен (30) и Джон Норман (59). Голкипер финского клуба Райан Заполски отразил 25 бросков и во второй раз в сезоне сыграл без пропущенных шайб.

«Йокерит» в следующем матче 25 сентября примет подмосковный «Витязь», в это же день ЦСКА дома сыграет с братиславским «Слованом».

21.09.2017 18:30 Зрители 10654 Регулярный чемпионат Hartwall Arena
Йокерит 4:0 ЦСКА
(2:0, 1:0, 1:0)
Главные тренеры
Юкка Ялонен Игорь Никитин
Вратари
Райан Запольски Илья Сорокин 56:03 (И.И. Сорокин 58:00)
1-й период
Роман Любимов 02:42
Роман Любимов 02:42
03:48 Мэтт Гилрой
Антон Бурдасов 09:55
10:53 Олли Палола (Й. Норман, Э. Толванен)
2-й период
26:11 Йеспер I Йенсен
29:10 Никлас Йенсен (П. Регин, О. Палола)
34:41 Антти Пильстрем
3-й период
41:30 Брайан О`Нилл
Сергей Шумаков 41:30
42:49 Оливер Лауридсен
Артем Сергеев 46:07
58:00 п.в. Йон Норман (Н. Йенсен)
Статистика
8 Штрафное время 10
0 Игра в большинстве 0
2 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Эдуард Одиньш (Рига, Латвия)
Главный судья Мартин Франо (Чехия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Йокерит
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