«Йокерит» обыграл ЦСКА и одержал шестую победу подряд в КХЛ
Финский «Йокерит» обыграл московский ЦСКА и одержал шестую победу подряд в регулярном чемпионате КХЛ.
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Встреча, прошедшая в четверг в Хельсинки, завершилась со счетом 4:0 (2:0, 1:0, 1:0) в пользу «Йокерита». В составе победителей шайбы забросили Мэттью Гилрой (4-я минута), Олли Палола (11), Никлас Енсен (30) и Джон Норман (59). Голкипер финского клуба Райан Заполски отразил 25 бросков и во второй раз в сезоне сыграл без пропущенных шайб.
«Йокерит» в следующем матче 25 сентября примет подмосковный «Витязь», в это же день ЦСКА дома сыграет с братиславским «Слованом».
Главные тренеры
|Юкка Ялонен
|Игорь Никитин
Вратари
|Райан Запольски
|Илья Сорокин 56:03 (И.И. Сорокин 58:00)
|1-й период
|Роман Любимов
|02:42
|Роман Любимов
|02:42
|03:48
|Мэтт Гилрой
|Антон Бурдасов
|09:55
|10:53
|Олли Палола (Й. Норман, Э. Толванен)
|2-й период
|26:11
|Йеспер I Йенсен
|29:10
|Никлас Йенсен (П. Регин, О. Палола)
|34:41
|Антти Пильстрем
|3-й период
|41:30
|Брайан О`Нилл
|Сергей Шумаков
|41:30
|42:49
|Оливер Лауридсен
|Артем Сергеев
|46:07
|58:00
|п.в.
|Йон Норман (Н. Йенсен)
Статистика
|8
|Штрафное время
|10
|0
|Игра в большинстве
|0
|2
|Голы в большинстве
|0
Судьи
|Главный судья
|Эдуард Одиньш (Рига, Латвия)
|Главный судья
|Мартин Франо (Чехия)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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