«Йокерит» обыграл ЦСКА и одержал шестую победу подряд в КХЛ

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Встреча, прошедшая в четверг в Хельсинки, завершилась со счетом 4:0 (2:0, 1:0, 1:0) в пользу «Йокерита». В составе победителей шайбы забросили Мэттью Гилрой (4-я минута), Олли Палола (11), Никлас Енсен (30) и Джон Норман (59). Голкипер финского клуба Райан Заполски отразил 25 бросков и во второй раз в сезоне сыграл без пропущенных шайб.

«Йокерит» в следующем матче 25 сентября примет подмосковный «Витязь», в это же день ЦСКА дома сыграет с братиславским «Слованом».