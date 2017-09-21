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https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/31084783/
21 сентября 2017, 20:15 | Хоккей: КХЛ | Р-Спорт

Двукратный чемпион мира Жердев покинул «Нефтехимик» через месяц после перехода в клуб

Двукратный чемпион мира по хоккею нападающий Николай Жердев покинул «Нефтехимик» через месяц после перехода в команду, сообщается на официальном сайте нижнекамского клуба.

Контракт с Жердевым, о подписании которого было объявлено в августе, расторгнут по обоюдному согласию сторон. Форвард сыграл за «Нефтехимик» два матча в регулярном чемпионате КХЛ-2017/18, отметился одной результативной передачей.

В 2003 году Жердев был выбран на драфте НХЛ под общим четвертым номером. На счету игрока, выступавшего за «Коламбус», «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Филадельфию», 421 матч (115 голов + 146 передач) в НХЛ. В минувшем сезоне 32-летний Жердев выступал за нижегородское «Торпедо» (57 матчей, 8 голов, 21 передача).

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