Двукратный чемпион мира Жердев покинул «Нефтехимик» через месяц после перехода в клуб

Контракт с Жердевым, о подписании которого было объявлено в августе, расторгнут по обоюдному согласию сторон. Форвард сыграл за «Нефтехимик» два матча в регулярном чемпионате КХЛ-2017/18, отметился одной результативной передачей.

В 2003 году Жердев был выбран на драфте НХЛ под общим четвертым номером. На счету игрока, выступавшего за «Коламбус», «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Филадельфию», 421 матч (115 голов + 146 передач) в НХЛ. В минувшем сезоне 32-летний Жердев выступал за нижегородское «Торпедо» (57 матчей, 8 голов, 21 передача).