«Югра» уступила «Локомотиву», потерпев пятое поражение подряд
Ханты-мансийская «Югра» потерпела поражение на домашней арене от ярославского «Локомотива», игра закончилась с счётом 2:3.
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Команда Игоря Захаркина проиграла пятый матч подряд.
В составе команды хозяев заброшенными шайбами сумели отметиться Иван Лекомцев и Андрей Анкудинов. У ярославского коллектива забитые голы на свой счёт записали Якуб Накладал, Брэндон Козун и Даниил Апальков.
Главные тренеры
|Игорь Захаркин
|Алексей Кудашов
Вратари
|Илья Проскуряков 59:35
|Александр Судницин
|1-й период
|01:28
|Андрей Анкудинов
|04:22
|Андрей Анкудинов
|Александр Елесин
|04:22
|04:59
|Иван Лекомцев
|Якуб Накладал (С. Кронвалль, П. Контиола)
|05:47
|Владислав Картаев
|10:15
|2-й период
|24:21
|Иван Лекомцев
|Артур Каюмов
|27:20
|Стаффан Кронвалль
|29:26
|Никита Черепанов
|30:53
|Никита Черепанов
|30:53
|31:13
|Иван Лекомцев (Е. Скачков)
|Якуб Накладал
|37:59
|39:48
|Мартин Штайнох
|3-й период
|Брэндон Козун (С. Кронвалль)
|41:28
|44:12
|Константин Майоров
|Даниил Апальков (Е. Аверин, Д. Лугин)
|48:58
|Рушан Рафиков
|49:33
|Максим Тальбо
|51:36
|51:54
|Андрей Анкудинов (М. Штайнох)
|Александр Елесин
|55:33
|56:39
|Вели-Матти Савинайнен
|Егор Коршков
|56:39
Статистика
|14
|Штрафное время
|43
|0
|Игра в большинстве
|0
|2
|Голы в большинстве
|2
Судьи
|Главный судья
|Виктор Гашилов (Пермь, Россия)
|Главный судья
|Алексей Васильев (Санкт-Петербург, Россия)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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