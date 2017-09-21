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21 сентября 2017, 20:06 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

«Югра» уступила «Локомотиву», потерпев пятое поражение подряд

Ханты-мансийская «Югра» потерпела поражение на домашней арене от ярославского «Локомотива», игра закончилась с счётом 2:3.

<nobr>Ханты-мансийская</nobr> <span class=error>Югра</span> потерпела поражение на домашней арене от ярославского Локомотива игра закончилась с счётом 2:3. Увеличить
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Команда Игоря Захаркина проиграла пятый матч подряд.

В составе команды хозяев заброшенными шайбами сумели отметиться Иван Лекомцев и Андрей Анкудинов. У ярославского коллектива забитые голы на свой счёт записали Якуб Накладал, Брэндон Козун и Даниил Апальков.

21.09.2017 17:00 Зрители 3320 Регулярный чемпионат "Арена Югра"
Югра 2:3 Локомотив
(0:1, 1:0, 1:2)
Главные тренеры
Игорь Захаркин Алексей Кудашов
Вратари
Илья Проскуряков 59:35 Александр Судницин
1-й период
01:28 Андрей Анкудинов
04:22 Андрей Анкудинов
Александр Елесин 04:22
04:59 Иван Лекомцев
Якуб Накладал (С. Кронвалль, П. Контиола) 05:47
Владислав Картаев 10:15
2-й период
24:21 Иван Лекомцев
Артур Каюмов 27:20
Стаффан Кронвалль 29:26
Никита Черепанов 30:53
Никита Черепанов 30:53
31:13 Иван Лекомцев (Е. Скачков)
Якуб Накладал 37:59
39:48 Мартин Штайнох
3-й период
Брэндон Козун (С. Кронвалль) 41:28
44:12 Константин Майоров
Даниил Апальков (Е. Аверин, Д. Лугин) 48:58
Рушан Рафиков 49:33
Максим Тальбо 51:36
51:54 Андрей Анкудинов (М. Штайнох)
Александр Елесин 55:33
56:39 Вели-Матти Савинайнен
Егор Коршков 56:39
Статистика
14 Штрафное время 43
0 Игра в большинстве 0
2 Голы в большинстве 2
Судьи
Главный судья Виктор Гашилов (Пермь, Россия)
Главный судья Алексей Васильев (Санкт-Петербург, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Югра
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