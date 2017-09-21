Чертова дюжина побед. Хоть кто-то сможет обыграть СКА?
Петербургские армейцы обыграли «Авангард» в Омске (3:1) и продлили серию побед на старте до 13 матчей.
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СЕРИЯ НА СЕРИЮ
Кажется, этой осенью СКА больше соревнуется сам с собой, чем с соперниками. После победы над «Трактором» армейцев чаще спрашивали не о том, за счет чего они разгромили челябинцев, а о продолжении победной серии. Команда Знарка выиграла 12 матчей на старте сезона — это повторение рекорда, который был установлен СКА Быкова и Захаркина осенью 2014 года. Тогда серия прервалась на выезде — в игре против «Атланта» в Мытищах. В этот раз, чтобы разменять первую дюжину, армейцам нужно было победить еще более грозного соперника — «Авангард», у которого продолжалась своя удачная серия. В пяти домашних матчах омичи одержали пять побед. В футболе такое столкновение серий часто чревато ничьей, но в хоккее вопрос стоит ребром — в четверг должен был прийти конец
ШЕСТЬ КОРОН
СКА отправился на выезд без половины легионеров. Заболевший Коскинен и травмированный Коскиранта остались в Петербурге. В Сибирь поехали только шведы — Херсли и Рундблад. На две армейских «короны» «Аванагард» ответил четырьмя — защитниками Анелевом и Густафссоном и форвардами Петерссоном и Эвербергом.
Численное преимущество омских шведов дало плоды быстрее. Сначала Петерссон имел убойный момент в большинстве, но не смог переиграть Шестеркина, а потом Эверберг отклеился от Белова и удачно подставил клюшку под бросок Анелева.
Петербургские скандинавы ответили еще до конца периода. Херсли слабовато по своим меркам бросил в большинстве, но Фурх среагировать не успел. Шайбу записали на счет активно мешавшего вратарю Калинина.
Чуть позже первый гол в сезоне забил Рундблад, причем снова не обошлось без участия вернувшегося в родной Омск Калинина. Форвард классно отпасовал шведу и тот бросил точно в «девятку».
ШЕСТЕРКИН ВНЕ ОЧЕРЕДИ
Болезнь Коскинена нарушила вратарскую ротацию СКА. С первых матчей сезона армейские голкиперы чередовались по схеме «два матча в основе — два матча в запасе». В ближайшее время об этом придется забыть — за спиной Шестеркина остался только Сергей Коробов. Разница в возрасте между этими вратарями меньше трех месяцев, но в плане опыта их разделяет пропасть — Коробов пока ни разу не сыграл в КХЛ.
Кажется, Шестеркину сменщики не особо и нужны. В Омске он начал с сэйвов после бросков Лемтюгова и Петерссона, а во втором периоде выручил СКА после побега Пьянова в меньшинстве. Армейцы слишком уж вальяжно разыгрывали лишнего и нарвались на контратаку, но омский форвард угодил точно в Шестеркина.
ВОЙНОВ В ИГРЕ
Возвращение Вячеслава Войнова состоялось через 7 месяцев и 3 дня после его последней официальной игры. В середине февраля защитник
В матче против «Авангарда» Войнов вышел в первой пятерке и получил больше игрового времени, чем все остальные защитники, но полностью освоился на площадке только в третьем периоде. В концовке матча СКА получил пятиминутное большинство, и восстановившийся после травмы хоккеист стал одним из главных действующих лиц в затяжном армейском наступлении на ворота Фурха. Правда, когда «Авангард» нарушил правила еще раз, Войнов уступил место в бригаде большинства Херсли, и швед могучим броском снял все вопросы о победителе. СКА выиграл тринадцатый матч подряд и побил свой же рекорд по количеству побед на старте сезона.
|Андрей Скабелка
|Олег Знарок
|Доминик Фурх 59:24
|Игорь Шестеркин
|1-й период
|Сергей Калинин
|04:25
|09:42
|Деннис Эверберг (А. Петерссон, Ю. Анелев)
|Павел Дацюк
|11:40
|13:22
|Николай Лемтюгов
|Сергей Калинин (И. Ковальчук, П. Херсли)
|15:06
|Давид Рундблад (С. Широков, С. Калинин)
|17:35
|2-й период
|30:33
|Андре Петерссон
|39:17
|Виталий Меньшиков
|3-й период
|53:52
|Александр Осипов
|53:52
|Александр Осипов
|56:41
|Патрик Херсли (П. Дацюк)
|57:27
|33
|Штрафное время
|4
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|2
|Главный судья
|Константин Оленин (Москва, Россия)
|Главный судья
|Роман Гофман (Москва, Россия)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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