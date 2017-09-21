Чертова дюжина побед. Хоть кто-то сможет обыграть СКА?

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СЕРИЯ НА СЕРИЮ

Кажется, этой осенью СКА больше соревнуется сам с собой, чем с соперниками. После победы над «Трактором» армейцев чаще спрашивали не о том, за счет чего они разгромили челябинцев, а о продолжении победной серии. Команда Знарка выиграла 12 матчей на старте сезона — это повторение рекорда, который был установлен СКА Быкова и Захаркина осенью 2014 года. Тогда серия прервалась на выезде — в игре против «Атланта» в Мытищах. В этот раз, чтобы разменять первую дюжину, армейцам нужно было победить еще более грозного соперника — «Авангард», у которого продолжалась своя удачная серия. В пяти домашних матчах омичи одержали пять побед. В футболе такое столкновение серий часто чревато ничьей, но в хоккее вопрос стоит ребром — в четверг должен был прийти конец чьей-то белой полосе.

ШЕСТЬ КОРОН

СКА отправился на выезд без половины легионеров. Заболевший Коскинен и травмированный Коскиранта остались в Петербурге. В Сибирь поехали только шведы — Херсли и Рундблад. На две армейских «короны» «Аванагард» ответил четырьмя — защитниками Анелевом и Густафссоном и форвардами Петерссоном и Эвербергом.

Численное преимущество омских шведов дало плоды быстрее. Сначала Петерссон имел убойный момент в большинстве, но не смог переиграть Шестеркина, а потом Эверберг отклеился от Белова и удачно подставил клюшку под бросок Анелева.

Петербургские скандинавы ответили еще до конца периода. Херсли слабовато по своим меркам бросил в большинстве, но Фурх среагировать не успел. Шайбу записали на счет активно мешавшего вратарю Калинина.

Чуть позже первый гол в сезоне забил Рундблад, причем снова не обошлось без участия вернувшегося в родной Омск Калинина. Форвард классно отпасовал шведу и тот бросил точно в «девятку».

ШЕСТЕРКИН ВНЕ ОЧЕРЕДИ

Болезнь Коскинена нарушила вратарскую ротацию СКА. С первых матчей сезона армейские голкиперы чередовались по схеме «два матча в основе — два матча в запасе». В ближайшее время об этом придется забыть — за спиной Шестеркина остался только Сергей Коробов. Разница в возрасте между этими вратарями меньше трех месяцев, но в плане опыта их разделяет пропасть — Коробов пока ни разу не сыграл в КХЛ.

Кажется, Шестеркину сменщики не особо и нужны. В Омске он начал с сэйвов после бросков Лемтюгова и Петерссона, а во втором периоде выручил СКА после побега Пьянова в меньшинстве. Армейцы слишком уж вальяжно разыгрывали лишнего и нарвались на контратаку, но омский форвард угодил точно в Шестеркина.

ВОЙНОВ В ИГРЕ

Возвращение Вячеслава Войнова состоялось через 7 месяцев и 3 дня после его последней официальной игры. В середине февраля защитник из-за травмы не смог доиграть матч с «Торпедо». Весь плей-офф болельщики СКА провели в режиме ожидания, но Войнов не только не поправился к финальной серии, но и пропустил чемпионат мира и всю предсезонку. Он появился на льду в благотворительном матче «От чистого сердца» в конце августа, однако окончательного восстановления пришлось подождать еще несколько недель.

В матче против «Авангарда» Войнов вышел в первой пятерке и получил больше игрового времени, чем все остальные защитники, но полностью освоился на площадке только в третьем периоде. В концовке матча СКА получил пятиминутное большинство, и восстановившийся после травмы хоккеист стал одним из главных действующих лиц в затяжном армейском наступлении на ворота Фурха. Правда, когда «Авангард» нарушил правила еще раз, Войнов уступил место в бригаде большинства Херсли, и швед могучим броском снял все вопросы о победителе. СКА выиграл тринадцатый матч подряд и побил свой же рекорд по количеству побед на старте сезона.