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21 сентября 2017, 19:40 | Хоккей: КХЛ | БЕЛТА

Хоккеисты минского «Динамо» уступили в гостях «Барысу»

21 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минского «Динамо» уступили в гостях «Барысу» из Астаны со счетом 1:4 (0:0, 0:0, 1:4), сообщает корреспондент БЕЛТА.

В третьем периоде <span class=error>Барыс</span> использовал ошибки динамовцев. Сначала <span class=error>Мэттью</span> Фрэттин с близкого расстояния мощно и точно бросил под перекладину ворот. Увеличить
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Астанинский «Барыс» перед текущим сезоном в КХЛ покинули два многолетних лидера Брэндон Боченски и Дастин Бойд. Однако это не отразилось на результатах команды из столицы Казахстана, которая входит в зону плей-офф в Восточной конференции. Минчане перед встречей с «Барысом» оставили в запасе Андрея Степанова, которого в основном составе заменил Артур Гаврус.

После успешного матча против магнитогорского «Металлурга» (5:3) динамовцы получили небольшую передышку в календаре матчей. За это время они успели найти самого преданного болельщика, подарили мальчишке подарки и сезонные абонементы, а затем отправились в Астану. «Барыс» хорошо известен умением уверенно играть на своей площадке в нападении. Хозяева постарались и в этом матче действовать в таком ключе. Уже на седьмой минуте Даррен Диц угодил в штангу ворот голкипера «зубров». Гораздо активнее подопечные Горди Дуайера сыграли в нападении, но астанинцы старались остро контратаковать. Игра на встречных курсах едва не стоила минчанам пропущенной шайбы. Нападающий Даррен Диц отправил шайбу в сетку, но после видеопросмотра взятие ворот было отменено — шайба оказалась в воротах после умышленного движения коньком. На 38-й минуте защитник гостей Евгений Лисовец с выгодной позиции угодил в штангу.

В третьем периоде «Барыс» использовал ошибки динамовцев. Сначала Мэттью Фрэттин с близкого расстояния мощно и точно бросил под перекладину ворот. После пропущенного гола минчане продолжали ошибаться в своей зоне. Хозяева площадки забросили еще две красивые шайбы. Джастин Фонтэйн сократил отставание в счете после классного паса Ильи Шинкевича, но «зубры» не развили этот локальный успех, пропустив в пустые ворота на последней минуте — 1:4.

Следующий матч в выездной серии минское «Динамо» проведет 23 сентября в Новосибирске против местной «Сибири».

21.09.2017 16:30 Зрители 5258 Регулярный чемпионат "Барыс-Арена"
Барыс 4:1 Динамо Мн
(0:0, 0:0, 4:1)
Главные тренеры
Евгений Корешков Горди Дуайер
Вратари
Хенрик Карлссон Юнас Энрот 57:39 (Ю. Энрот 57:48-58:04, Ю. Энрот 59:18)
1-й период
06:12 Владимир Маркелов
2-й период
Александр Матерухин 27:12
3-й период
Шарль Лингле 41:48
48:19 Мэтт Фраттин (Д. Дитц, Л. Вей)
50:44 Артем Лихотников
Евгений Лисовец 50:44
51:53 Константин Пушкарев (В. Никулин)
52:33 Владимир Маркелов (В. Никулин, А. Маклюков)
Джастин Фонтэйн (К. Хауден, И. Шинкевич) 56:41
59:18 п.в. Константин Пушкарев (А. Маклюков)
Статистика
4 Штрафное время 6
2 Игра в большинстве 1
0 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Роман Щенев (Тольятти, Россия)
Главный судья Владимир Букин (Москва, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Барыс
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Матерухин: Главное для «Динамо» Мн — ближайшая игра с «Барысом»

Матерухин: Главное для «Динамо» Мн — ближайшая игра с «Барысом»

Нападающий минского «Динамо» Александр Матерухин подвёл итоги домашней серии и поделился ожиданиями от выездной. Минская команда выиграла три матча из четырёх, два из них — с сухим счётом. На выезде минчане сыграют с «Барысом», «Сибирью», «Югрой» и «Авангардом».
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