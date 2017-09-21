Хоккеисты минского «Динамо» уступили в гостях «Барысу»

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Астанинский «Барыс» перед текущим сезоном в КХЛ покинули два многолетних лидера Брэндон Боченски и Дастин Бойд. Однако это не отразилось на результатах команды из столицы Казахстана, которая входит в зону плей-офф в Восточной конференции. Минчане перед встречей с «Барысом» оставили в запасе Андрея Степанова, которого в основном составе заменил Артур Гаврус.

После успешного матча против магнитогорского «Металлурга» (5:3) динамовцы получили небольшую передышку в календаре матчей. За это время они успели найти самого преданного болельщика, подарили мальчишке подарки и сезонные абонементы, а затем отправились в Астану. «Барыс» хорошо известен умением уверенно играть на своей площадке в нападении. Хозяева постарались и в этом матче действовать в таком ключе. Уже на седьмой минуте Даррен Диц угодил в штангу ворот голкипера «зубров». Гораздо активнее подопечные Горди Дуайера сыграли в нападении, но астанинцы старались остро контратаковать. Игра на встречных курсах едва не стоила минчанам пропущенной шайбы. Нападающий Даррен Диц отправил шайбу в сетку, но после видеопросмотра взятие ворот было отменено — шайба оказалась в воротах после умышленного движения коньком. На 38-й минуте защитник гостей Евгений Лисовец с выгодной позиции угодил в штангу.

В третьем периоде «Барыс» использовал ошибки динамовцев. Сначала Мэттью Фрэттин с близкого расстояния мощно и точно бросил под перекладину ворот. После пропущенного гола минчане продолжали ошибаться в своей зоне. Хозяева площадки забросили еще две красивые шайбы. Джастин Фонтэйн сократил отставание в счете после классного паса Ильи Шинкевича, но «зубры» не развили этот локальный успех, пропустив в пустые ворота на последней минуте — 1:4.

Следующий матч в выездной серии минское «Динамо» проведет 23 сентября в Новосибирске против местной «Сибири».