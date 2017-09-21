«Барыс» обыграл минское «Динамо» и поднялся на второе место в Восточной конференции КХЛ

Игра проходила в Астане и завершилась со счетом 4:1.

Все шайбы в этой встрече пришлись на третий период. На 49-й минуте Мэтт Фрэттин открыл счет, на 52-й Константин Пушкарев удвоил преимущество «Барыса», а через 40 секунд после него отличился Владимир Маркелов. На 57-й минуте «Динамо» усилиями Джастина Фонтэйна отыграло одну шайбу, но последнее слово осталось за «Барысом» — за 42 секунды до сирены дубль броском в пустые ворота оформил Пушкарев.

Отметим, что в первом периоде шайба после броска защитника «Барыса» Даррена Дица попала в штангу и прокатилась по линии. Ворота Диц поразил и во втором отрезке, но на этот раз судьи не засчитали гол за игру ногой.

Для «Барыса» эта победа стала седьмой в сезоне. Астанинский клуб набрал 22-е очко и поднялся на второе место в Восточной конференции КХЛ, отставая на два балла от лидирующего «Ак Барса». Потерпев девятое поражение, «Динамо» с 14 очками осталось на десятой строчке на Западе.

Следующий матч «Барыс» проведет 23 сентября, когда дома примет московское «Динамо». Игра начнется в 17:00 по времени Астаны, а в прямом эфире ее покажет QazSport.