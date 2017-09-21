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21 сентября 2017, 19:38 | Хоккей: КХЛ | Vesti.kz

«Барыс» обыграл минское «Динамо» и поднялся на второе место в Восточной конференции КХЛ

Хоккеисты «Барыса» на своем льду обыграли минское «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ, передает корреспондент Vesti.kz.

Игра проходила в Астане и завершилась со счетом 4:1.

Все шайбы в этой встрече пришлись на третий период. На 49-й минуте Мэтт Фрэттин открыл счет, на 52-й Константин Пушкарев удвоил преимущество «Барыса», а через 40 секунд после него отличился Владимир Маркелов. На 57-й минуте «Динамо» усилиями Джастина Фонтэйна отыграло одну шайбу, но последнее слово осталось за «Барысом» — за 42 секунды до сирены дубль броском в пустые ворота оформил Пушкарев.

Отметим, что в первом периоде шайба после броска защитника «Барыса» Даррена Дица попала в штангу и прокатилась по линии. Ворота Диц поразил и во втором отрезке, но на этот раз судьи не засчитали гол за игру ногой.

Для «Барыса» эта победа стала седьмой в сезоне. Астанинский клуб набрал 22-е очко и поднялся на второе место в Восточной конференции КХЛ, отставая на два балла от лидирующего «Ак Барса». Потерпев девятое поражение, «Динамо» с 14 очками осталось на десятой строчке на Западе.

Следующий матч «Барыс» проведет 23 сентября, когда дома примет московское «Динамо». Игра начнется в 17:00 по времени Астаны, а в прямом эфире ее покажет QazSport.

21.09.2017 16:30 Зрители 5258 Регулярный чемпионат "Барыс-Арена"
Барыс 4:1 Динамо Мн
(0:0, 0:0, 4:1)
Главные тренеры
Евгений Корешков Горди Дуайер
Вратари
Хенрик Карлссон Юнас Энрот 57:39 (Ю. Энрот 57:48-58:04, Ю. Энрот 59:18)
1-й период
06:12 Владимир Маркелов
2-й период
Александр Матерухин 27:12
3-й период
Шарль Лингле 41:48
48:19 Мэтт Фраттин (Д. Дитц, Л. Вей)
50:44 Артем Лихотников
Евгений Лисовец 50:44
51:53 Константин Пушкарев (В. Никулин)
52:33 Владимир Маркелов (В. Никулин, А. Маклюков)
Джастин Фонтэйн (К. Хауден, И. Шинкевич) 56:41
59:18 п.в. Константин Пушкарев (А. Маклюков)
Статистика
4 Штрафное время 6
2 Игра в большинстве 1
0 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Роман Щенев (Тольятти, Россия)
Главный судья Владимир Букин (Москва, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Барыс
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