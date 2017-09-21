Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/31084053/
21 сентября 2017, 19:31 | Хоккей: КХЛ | ТАСС

СКА обновил рекорд КХЛ по количеству побед подряд на старте сезона

ТАСС, 21 сентября. Санкт-петербургский СКА победил омский «Авангард» со счетом 3:1 в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Клуб из <nobr>Санкт-Петербурга</nobr> обыграл Авангард со счетом 3:1 в гостевой встрече и одержал 13-ю победу подряд со старта регулярного чемпионата. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

В составе «Авангарда» отличился Деннис Эверберг (10-я минута). За СКА шайбы забросили Сергей Калинин (16), Давид Рундблад (18) и Патрик Херсли (58). Первый матч в нынешнем сезоне провел защитник санкт-петербургского клуба Вячеслав Войнов, пропустивший несколько месяцев из-за травмы.

СКА установил рекорд лиги по количеству побед подряд на старте сезона — 13. Предыдущее достижение также принадлежало петербургскому клубу. В 2014 году ему удалось выиграть в первых 12 матчах сезона.

СКА лидирует в Западной конференции с 36 очками. «Авангард» занимает седьмое место в Восточной конференции с 20 очками.

В следующем матче 23 сентября СКА сыграет в гостях с ханты-мансийской «Югрой». «Авангард» в этот же день примет ярославский «Локомотив».

21.09.2017 16:00 Зрители 10180 Регулярный чемпионат "Арена Омск"
Авангард 1:3 СКА
(1:2, 0:0, 0:1)
Главные тренеры
Андрей Скабелка Олег Знарок
Вратари
Доминик Фурх 59:24 Игорь Шестеркин
1-й период
Сергей Калинин 04:25
09:42 Деннис Эверберг (А. Петерссон, Ю. Анелев)
Павел Дацюк 11:40
13:22 Николай Лемтюгов
Сергей Калинин (И. Ковальчук, П. Херсли) 15:06
Давид Рундблад (С. Широков, С. Калинин) 17:35
2-й период
30:33 Андре Петерссон
39:17 Виталий Меньшиков
3-й период
53:52 Александр Осипов
53:52 Александр Осипов
56:41
Патрик Херсли (П. Дацюк) 57:27
Статистика
33 Штрафное время 4
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 2
Судьи
Главный судья Константин Оленин (Москва, Россия)
Главный судья Роман Гофман (Москва, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Авангард
Новости Матчи Состав Статистика
СКА
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости КХЛ

Еще 7 новостей  Все новости

СКА обновил рекорд КХЛ по количеству побед подряд на старте сезона

Сорокин: претензий по подготовке российских городов к ЧМ-2018 у делегации ФИФА не будет

Южный проиграл Фоньини во втором круге теннисного турнира в Санкт-Петербурге

Боксер Ковалев поздравил Уорда с завершением карьеры