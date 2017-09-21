СКА обновил рекорд КХЛ по количеству побед подряд на старте сезона

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В составе «Авангарда» отличился Деннис Эверберг (10-я минута). За СКА шайбы забросили Сергей Калинин (16), Давид Рундблад (18) и Патрик Херсли (58). Первый матч в нынешнем сезоне провел защитник санкт-петербургского клуба Вячеслав Войнов, пропустивший несколько месяцев из-за травмы.

СКА установил рекорд лиги по количеству побед подряд на старте сезона — 13. Предыдущее достижение также принадлежало петербургскому клубу. В 2014 году ему удалось выиграть в первых 12 матчах сезона.

СКА лидирует в Западной конференции с 36 очками. «Авангард» занимает седьмое место в Восточной конференции с 20 очками.