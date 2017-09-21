СКА обновил рекорд КХЛ по количеству побед подряд на старте сезона
ТАСС, 21 сентября.
Санкт-петербургский СКА победил омский «Авангард» со счетом 3:1 в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
В составе «Авангарда» отличился Деннис Эверберг (10-я минута). За СКА шайбы забросили Сергей Калинин (16), Давид Рундблад (18) и Патрик Херсли (58). Первый матч в нынешнем сезоне провел защитник
СКА установил рекорд лиги по количеству побед подряд на старте сезона — 13. Предыдущее достижение также принадлежало петербургскому клубу. В 2014 году ему удалось выиграть в первых 12 матчах сезона.
СКА лидирует в Западной конференции с 36 очками. «Авангард» занимает седьмое место в Восточной конференции с 20 очками.
В следующем матче 23 сентября СКА сыграет в гостях с
|Андрей Скабелка
|Олег Знарок
|Доминик Фурх 59:24
|Игорь Шестеркин
|1-й период
|Сергей Калинин
|04:25
|09:42
|Деннис Эверберг (А. Петерссон, Ю. Анелев)
|Павел Дацюк
|11:40
|13:22
|Николай Лемтюгов
|Сергей Калинин (И. Ковальчук, П. Херсли)
|15:06
|Давид Рундблад (С. Широков, С. Калинин)
|17:35
|2-й период
|30:33
|Андре Петерссон
|39:17
|Виталий Меньшиков
|3-й период
|53:52
|Александр Осипов
|53:52
|Александр Осипов
|56:41
|Патрик Херсли (П. Дацюк)
|57:27
|33
|Штрафное время
|4
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|2
|Главный судья
|Константин Оленин (Москва, Россия)
|Главный судья
|Роман Гофман (Москва, Россия)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter