Московское «Динамо» обыграло «Сибирь», вратарь Бочаров оформил первый шат-аут
Новосибирская «Сибирь» на домашней арене потерпела поражение от московского «Динамо», встреча завершилась со счётом 0:2.
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Команда Павла Зубова проиграла в трёх последних матчах из пяти.
Забитые голы в матче записали на свой счёт Егор Яковлев и Никита Комаров. Сухой матч оформил голкипер московской команды Иван Бочаров, эта игра на ноль стала для него первой в Континентальной хоккейной лиге.
|21.09.2017 15:30
|Зрители 7100
|Регулярный чемпионат
|ЛДС "Сибирь"
Главные тренеры
|Павел Зубов
|Владимир Воробьев
Вратари
|Александр Салак 59:43 (А. Салак 59:58)
|Иван Бочаров
|1-й период
|Артем Подшендялов
|01:16
|04:20
|Алексей Сопин
|Егор Яковлев
|07:38
|Егор Яковлев
|07:38
|09:20
|Максим Игнатович
|17:56
|2333
|2-й период
|22:08
|Максим Игнатович
|Юусо Хиетанен
|27:19
|29:37
|Владислав Наумов
|37:13
|Алексей Сопин
|3-й период
|40:00
|Максим Игнатович
|Дмитрий Казионов
|40:00
|Илья Никулин
|43:02
|Никита I Комаров
|45:56
|Егор Яковлев (Е. Артюхин, И. Игумнов)
|52:00
|53:40
|Сергей Коньков
|Никита I Комаров (А. Алексеев)
|п.в.
|59:58
Статистика
|16
|Штрафное время
|22
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|0
Судьи
|Главный судья
|Денис Бондарь (Магнитогорск, Россия)
|Главный судья
|Денис Наумов (Тольятти, Россия)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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