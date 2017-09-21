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21 сентября 2017, 17:57 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

Московское «Динамо» обыграло «Сибирь», вратарь Бочаров оформил первый шат-аут

Новосибирская «Сибирь» на домашней арене потерпела поражение от московского «Динамо», встреча завершилась со счётом 0:2.

Московское Динамо обыграло Сибирь вратарь Бочаров оформил первый шат-аут - Фото Увеличить
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Команда Павла Зубова проиграла в трёх последних матчах из пяти.

Забитые голы в матче записали на свой счёт Егор Яковлев и Никита Комаров. Сухой матч оформил голкипер московской команды Иван Бочаров, эта игра на ноль стала для него первой в Континентальной хоккейной лиге.

21.09.2017 15:30 Зрители 7100 Регулярный чемпионат ЛДС "Сибирь"
Сибирь 0:2 ХК Динамо
(0:0, 0:0, 0:2)
Главные тренеры
Павел Зубов Владимир Воробьев
Вратари
Александр Салак 59:43 (А. Салак 59:58) Иван Бочаров
1-й период
Артем Подшендялов 01:16
04:20 Алексей Сопин
Егор Яковлев 07:38
Егор Яковлев 07:38
09:20 Максим Игнатович
17:56 2333
2-й период
22:08 Максим Игнатович
Юусо Хиетанен 27:19
29:37 Владислав Наумов
37:13 Алексей Сопин
3-й период
40:00 Максим Игнатович
Дмитрий Казионов 40:00
Илья Никулин 43:02
Никита I Комаров 45:56
Егор Яковлев (Е. Артюхин, И. Игумнов) 52:00
53:40 Сергей Коньков
Никита I Комаров (А. Алексеев) п.в. 59:58
Статистика
16 Штрафное время 22
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Денис Бондарь (Магнитогорск, Россия)
Главный судья Денис Наумов (Тольятти, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
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