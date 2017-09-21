Хоккеист СКА Войнов после травмы впервые вышел на лед с февраля

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Войнов в четверг в составе СКА играет в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ с омским «Авангардом».

Последний раз 27-летний игрок выходил на лед 18 февраля во встрече СКА с нижегородским «Торпедо».

Двукратный обладатель Кубка Стэнли Войнов выступает за СКА с осени 2015 года.