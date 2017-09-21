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21 сентября 2017, 17:07 | Хоккей: КХЛ | Р-Спорт

Хоккеист СКА Войнов после травмы впервые вышел на лед с февраля

МОСКВА, 21 сен — Р-Спорт. Бронзовый призер чемпионата мира по хоккею в составе сборной России защитник санкт-петербургского СКА Вячеслав Войнов после травмы впервые вышел на лед с февраля 2017 года.

<em>МОСКВА 21 <span class=error>сен</span> — <nobr>Р-Спорт.</nobr> </em>Бронзовый призер чемпионата мира по хоккею в составе сборной России защитник <nobr>санкт-петербургского</nobr> <span class=error>СКА</span> Вячеслав <span class=error>Войнов</span> после травмы впервые вышел на лед с февраля 2017 года. Увеличить
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Войнов в четверг в составе СКА играет в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ с омским «Авангардом».

Последний раз 27-летний игрок выходил на лед 18 февраля во встрече СКА с нижегородским «Торпедо».

Двукратный обладатель Кубка Стэнли Войнов выступает за СКА с осени 2015 года.

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