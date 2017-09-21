Рыспаев: На провокации не реагирую, но если ко мне есть претензии — я готов
Главный нарушитель спокойствия возвращается в большой хоккей и передаёт привет Виталию Меньшикову.
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22-летний тафгай из системы «Барыса» Дамир Рыспаев амнистирован. Совместная дисциплинарная комиссия КХЛ и ФХР приняла решение о снятии бессрочной дисквалификации с хоккеиста. Рыспаев проведёт месяц в Высшей лиге, где будет выступать за
«На руках был контракт из канадской лиги, но ждал решения по КХЛ»
— Дамир, какие первые эмоции после снятия с вас бессрочной дисквалификации?
— Я давно ждал этой новости, год с лишним.
— Где узнали о новости?
— На вашем ресурсе, когда просматривал информацию о хоккейных событиях. Настроение позитивное, сразу обрадовался. Не придётся никуда уезжать, покидать родину. Меня звали в одну из канадских лиг, на руках был контракт. Но я ждал решения по КХЛ и счастлив, что всё закончилось именно таким образом. Я в хорошей физической форме, готов к новому вызову. Мне есть, к чему стремиться. Впереди много работы.
— Родственники и друзья тоже обрадовались?
— Телефон дымился и разрывался от звонков. Все поздравили. Пользуясь случаем, хочу сказать спасибо за столь пристальное внимание ко мне со всех сторон. Отдельно отмечу наших казахстанских болельщиков, поддерживавших меня на протяжении этого года. Я знаю, что люди переживали
«Сейчас моя задача — играть в хоккей. Но пусть все не расслабляются»
— Какие планы на ближайшее будущее?
Меня ждут в команде и сказали готовиться к играм.
— В ВХЛ, кстати, тоже есть китайские команды.
— Да, 5 и 7 октября нам встречаться с двумя китайскими клубами на их площадках. Надеюсь, получатся интересные матчи (смеётся).
— Вы планируете продолжать играть в силовой хоккей, избегая драк?
— Я планирую показывать то, что умею, играть в свой хоккей. Конечно, не стоит вести разговоров о массовых драках. Первым нападать не буду, это исключено. Но жёсткость никто не отменял, я должен стоять на защите своей команды. Придавать силы и уверенности коллективу, чтобы «Торпедо» побеждало. Мы же не в шахматы играем. Но сам, повторюсь, никаких инцидентов устраивать не намерен.
— Главное, не реагировать на провокации.
— Да, на провокации я реагировать не собираюсь. Но если
«Надеюсь, мы ещё встретимся с Меньшиковым на одной площадке»
— Значит, вы всё же выходите на путь исправления.
— Разумеется. Но ведь есть силовые приёмы, игра в тело. В обиду никого из игроков «Торпедо» я не дам.
— Недавно я общался с Виталием Меньшиковым, он поздравил вас с возвращением в большой хоккей.
— Передаю привет Виталию, он мой давний оппонент (смеётся). Знаю, что сейчас Меньшиков играет в омском «Авангарде» и неплохо себя показывает. Надеюсь, мы ещё встретимся с ним на льду, на одной площадке.
— Как отреагировали на принятое решение в Астане?
— Меня поддержали, помогли, подсказали. Клуб «Барыс» пошёл мне навстречу. У меня со всеми хорошие отношения. Сейчас я пошёл на повышение перед игрой в КХЛ, ведь в Астане в последнее время играл за «Номад». Напутственные слова были такими: «Играй, прогрессируй, проявляй свои лучшие качества».
«Корешков сказал, что ждёт меня в «Барысе»
— За вас очень хлопотали президент Федерации хоккея Казахстана Аскар Мамин и президент «Барыса» Аскар Шопобаев.
— Да, большое спасибо Аскару Узакпаевичу и Аскару Сейдахметовичу за те усилия, которые они приложили. Наше руководство очень сильно помогло в этом вопросе, заступилось за меня и поспособствовало отмене дисквалификации.
— С Евгением Корешковым успели пообщаться?
Он сказал, что наблюдал за моей игрой в «Номаде», ждёт меня в команде «Барыс».
— Получается, вы теперь и в сборную Казахстана сможете вернуться?
— Да, ведь
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