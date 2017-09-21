Коваленко: профсоюз хоккеистов намерен до конца решить вопрос с долгами игрокам "Динамо"

Об этом ТАСС сообщил глава профсоюза Андрей Коваленко.

АНО ОХК «Динамо (Москва)» имеет задолженность за три месяца перед игроками «Динамо», выступавшими в сезоне-2016/17. В связи с этим всем хоккеистам команды решением Континентальной хоккейной лиги был присвоен статус неограниченно свободного агента. В сезоне-2017/18 клуб представлен ООО «Хоккейный клуб Динамо».

«Мы выиграли несколько судов по отдельным хоккеистам “Динамо”, на днях должно состояться еще одно заседание в Москве. Теперь ждем ответа от приставов, и все, что мы делаем по “Динамо”, доведем до конца, — сказал Коваленко. — Компенсации до игроков не дошли, поскольку пока это был суд самой первой инстанции, когда через него мы пытаемся признать АНО ОХК “Динамо” должником и сумму задолженности. На основании этого мы отдаем документы приставам и ждем решения прокуратуры и следственного комитета».

По словам Коваленко, заявления от игроков «Динамо» по невыплатам зарплат стали приходить в профсоюз только в июне. «Заявления стали приходить только тогда, когда уже игроки поняли, что АНО ОХК не будет существовать в КХЛ. И то, первые обращения поступили в июне, а в массовом порядке — в июле с началом предсезонной подготовки. Само АНО ОХК на письма и телефонные звонки не отвечает», — отметил он.

Проблем с новым руководством «Динамо» на данный момент нет, сообщил глава профсоюза.

«Мы несколько раз общались с ним: первый раз в июне, во второй — когда они набирали игроков. Мы пытались привлечь новое юридическое лицо погасить долги, но у нас это не получилось. Мы также его просили тех игроков, которые были в “Динамо”, оставить и предложить им контракты хотя бы не ниже того, что было. Также мы говорили о финансовых гарантиях игрокам, и пока проблем нет, есть даже улучшения: мы провели собрание с игроками, и скажу, что по сравнению с прошлыми годами больше 20 игроков клуба изъявили желание вступить в профсоюз».