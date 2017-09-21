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https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/31081975/
21 сентября 2017, 16:15 | Хоккей: КХЛ | ТАСС

Коваленко: Профсоюз хоккеистов намерен до конца решить вопрос с долгами игрокам «Динамо»

МОСКВА, 21 сентября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Профсоюз хоккеистов намерен довести до конца процесс с выплатами долгов игрокам «Динамо», которые имеет АНО «Объединенный хоккейный клуб «Динамо Москва».

<em>МОСКВА 21 сентября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. </em>Профсоюз хоккеистов намерен довести до конца процесс с выплатами долгов игрокам Динамо которые имеет <span class=error>АНО</span> Объединенный хоккейный клуб Динамо Москва. Увеличить
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Об этом ТАСС сообщил глава профсоюза Андрей Коваленко.

АНО ОХК «Динамо (Москва)» имеет задолженность за три месяца перед игроками «Динамо», выступавшими в сезоне-2016/17. В связи с этим всем хоккеистам команды решением Континентальной хоккейной лиги был присвоен статус неограниченно свободного агента. В сезоне-2017/18 клуб представлен ООО «Хоккейный клуб Динамо».

«Мы выиграли несколько судов по отдельным хоккеистам “Динамо”, на днях должно состояться еще одно заседание в Москве. Теперь ждем ответа от приставов, и все, что мы делаем по “Динамо”, доведем до конца, — сказал Коваленко. — Компенсации до игроков не дошли, поскольку пока это был суд самой первой инстанции, когда через него мы пытаемся признать АНО ОХК “Динамо” должником и сумму задолженности. На основании этого мы отдаем документы приставам и ждем решения прокуратуры и следственного комитета».

По словам Коваленко, заявления от игроков «Динамо» по невыплатам зарплат стали приходить в профсоюз только в июне. «Заявления стали приходить только тогда, когда уже игроки поняли, что АНО ОХК не будет существовать в КХЛ. И то, первые обращения поступили в июне, а в массовом порядке — в июле с началом предсезонной подготовки. Само АНО ОХК на письма и телефонные звонки не отвечает», — отметил он.

Проблем с новым руководством «Динамо» на данный момент нет, сообщил глава профсоюза.

«Мы несколько раз общались с ним: первый раз в июне, во второй — когда они набирали игроков. Мы пытались привлечь новое юридическое лицо погасить долги, но у нас это не получилось. Мы также его просили тех игроков, которые были в “Динамо”, оставить и предложить им контракты хотя бы не ниже того, что было. Также мы говорили о финансовых гарантиях игрокам, и пока проблем нет, есть даже улучшения: мы провели собрание с игроками, и скажу, что по сравнению с прошлыми годами больше 20 игроков клуба изъявили желание вступить в профсоюз».

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