Гулявцев: Не думал, что меня записывают на камеру, были другие намерения
Главный тренер череповецкой «Северстали» Александр Гулявцев прокомментировал своё высказывание относительно судейства в КХЛ, которое он сделал 18 сентября после игры с «Салаватом Юлаевым».
«После матча в Уфе я пришёл в зал для послематчевой
Касаемо удалений я говорил, что с такими командами, как СКА, вообще нельзя удаляться. Я просто привёл пример: у нас было 4 минуты большинства, а у соперника 14. При таком количестве штрафа их нельзя обыграть, мы сами виноваты, поэтому и проиграли СКА», — сказал Гулявцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.
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