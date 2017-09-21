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https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/31081742/
21 сентября 2017, 15:58 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

КХЛ выясняет детали ситуации с защитником «Северстали» Валерием Васильевым

КХЛ в настоящий момент выясняет обстоятельства ситуации, сложившейся в связи с появлением на официальном сайте НХЛ информации об участии защитника ХК «Северсталь» Валерия Васильева в тренировочном матче клуба «Филадельфия Флайерз».

На данный момент защитник Валерий Васильев имеет односторонний контракт с «Северсталью», действующий до 30 апреля 2018 года. КХЛ отправила запрос в «Северсталь» с целью выяснения местонахождения защитника Валерия Васильева. Руководство клуба в устной форме подтвердило, что игрок находится в расположении клуба и готовится к очередному матчу регулярного чемпионат. Также клуб дал опровержение информации об отъезде игрока из расположения клуба на своём официальном сайте и предоставил фото игрока, находящегося на тренировке, датированное 21 сентября.

Лига допускает факт технической ошибки на официальном сайте НХЛ, так как на официальном сайте «Филадельфии Флайерз» Валерий Васильев не значится в числе игроков команды.

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