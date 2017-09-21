Рыспаев и «Заводной апельсин». Бывший хулиган здорово рискует, возвращаясь в КХЛ

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Но не превратятся ли для него матчи в сущий ад?

Итак, тафгай «Барыса» возвращается на лед! Можно сказать, уже вернулся. Напомню, что летом 2016 года казахстанский хоккеист был бессрочно дисквалифицирован КХЛ за чрезмерную жестокость к игрокам «Куньлуня» на предсезонном турнире.

Рыспаев тогда избил четырех хоккеистов китайской команды. Но больше всего досталось Томашу Марцинко, которого увезли со льда на носилках.

Это была далеко не первая драка Дамира на матчах КХЛ. И на этот раз драки, собственно, и не было. Было нападение и избиение. Поэтому лига сказала: «Все, хватит!» И выписала молодому игроку бессрочную дисквалификацию.

За пошедший после этого год Рыспаев успел послужить в армии, а также выступал в чемпионате Казахстана. И при этом постоянно писал в КХЛ петиции, в которых раскаивался в своих грехах и просил скостить ему наказание.

Чувствуется, что в Казахстане у Рыспаева есть мощные покровители. Потому что его просьбы о помиловании поддержало и руководство «Барыса», и профсоюз игроков.

И вот в сентябре свершилось!

Неделю назад президент КХЛ Дмитрий Чернышенко официально объявил, что хулигану объявлена амнистия. Но с небольшим испытательным сроком.

— Отношение лиги к поступкам Рыспаева не изменилось, — подчеркнул Чернышенко. — Но учитывая раскаяние самого игрока и ходатайство «Барыса», мы решили дать ему второй шанс. Сейчас Дамир может начать выступление в ВХЛ. Он должен отыграть там не менее месяца. И если за этот срок с его стороны не будет зафиксировано нарушений поведения, мы разрешим ему вернуться и в КХЛ.

Речь, судя по всему, идет о выступлении Рыспаева в составе «Барыса». Хотя любой другой клуб также может предложить ему контракт.

Ну, а испытательный срок Дамир будет проходить в другой казахстанской команде — «Торпедо» из Усть-Каменогорска. Куда он сегодня уже и отбыл в отличном расположении духа.

Рыспаев рассказал, что уже поговорил с тренерским штабом, что его в «Торпедо» ждут. И при этом еще раз подчеркнул, что летит туда только на месяц. В общем, в Казахстане у него все схвачено. И, кстати, 30 сентября «Торпедо» встречается со «Звездой», куда сейчас отправлены пять игроков основного состава ЦСКА. Решать, конечно, армейцам. Но я бы на их месте задумался…

Про армейцев — это, конечно, шутка. Я уверен, что в ближайший месяц Рыспаев на льду будет паинькой. Ну, а что потом?

Вот Дамир вернется в КХЛ. И что он там будет делать?

В первую очередь он боец, а не хоккеист. Это никогда не скрывалось. Но драться ему нельзя. Любой «залет» и дисквалификация возобновиться.

А между тем, за свою недолгую предыдущую карьеру Рыспаев успел насолить многим игрокам и клубам…

Мне в связи с этим вспомнился гениальный фильм Стэнли Кубрика «Заводной апельсин». Там речь тоже идет о хулигане, который затерроризировал всю округу. А в тюрьме согласился на новаторский метод исправления (влиянию на психику) и вышел досрочно. Но больше не мог отвечать насилием на насилие. И на воле быстро превратился в жертву для своих бывших подельников, а также тех, кого раньше унижал.

Рыспаев возвращается в КХЛ. И драться ему нельзя. Нет, я не думаю, что ему будут отвешивать показательные оплеухи те, кого он избивал раньше. В хоккее есть другие способы «расплаты». Жесткая игра у борта, силовые приемы и т. д.

Раньше Рыспаев отвечал на это крепкими кулаками и отлично поставленным ударом. Теперь не сможет из-за страха перед очередной дисквалификацией. И, значит, теперь он — мишень. Большая и беззащитная.

И я не знаю, что на уме у тех, кого Рыспаев ранее унижал на льду. Возможно, лишь прощение и благодать. Но я бы на его месте в КХЛ не торопился. Тем более, что играть против него в любом случае теперь будут очень жестко. Просто в интересах команды и не опасаясь за последствия. Думаю, что и эффектные силовые приемы именно против Рыспаева будут особо смаковаться в СМИ.

Да, и если Дамир не смотрел «Заводной апельсин», пусть обязательно посмотрит. Кстати, концовка его может и порадовать.

Дмитрий Пономаренко