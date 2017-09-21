Защитник СКА Вячеслав Войнов выйдет на лёд впервые с февраля
Стали известны составы омского «Авангарда» и петербургского СКА на очный матч, который начнётся сегодня в 16.00 мск.
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В состав «армейцев» вернулся защитник Вячеслав Войнов,
«Авангард»:
Фурх (Шилин);
Кугрышев — Фисенко — Лемтюгов, Медведев — Меньшиков;
Кошелев — Пьянов — Михеев, Анелёв — Осипов;
Петерссон — Семёнов — Эверберг, Густафссон — Мартынов;
Хохряков — Стась — Галимов, Манукян, Минеев.
СКА:
Шестёркин (Коробов);
Ковальчук — Дацюк — Барабанов, Гавриков — Войнов;
Широков — Мальцев — Калинин, Рундблад — Херсли;
Гусев — Прохоркин — Плотников, Чудинов — Белов;
Тихонов — Каблуков — Кетов, Рыков — Зуб.
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