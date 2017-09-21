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21 сентября 2017, 15:23 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

Защитник СКА Вячеслав Войнов выйдет на лёд впервые с февраля

Стали известны составы омского «Авангарда» и петербургского СКА на очный матч, который начнётся сегодня в 16.00 мск.

Стали известны составы омского Авангарда и петербургского <span class=error>СКА</span> на очный матч который начнётся сегодня в 16.00 <span class=error>мск</span>. Увеличить
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В состав «армейцев» вернулся защитник Вячеслав Войнов, из-за повреждения не игравший с февраля. Игрока сразу поставили в первое звено.

«Авангард»:

Фурх (Шилин);
Кугрышев — Фисенко — Лемтюгов, Медведев — Меньшиков;
Кошелев — Пьянов — Михеев, Анелёв — Осипов;
Петерссон — Семёнов — Эверберг, Густафссон — Мартынов;
Хохряков — Стась — Галимов, Манукян, Минеев.

СКА:

Шестёркин (Коробов);
Ковальчук — Дацюк — Барабанов, Гавриков — Войнов;
Широков — Мальцев — Калинин, Рундблад — Херсли;
Гусев — Прохоркин — Плотников, Чудинов — Белов;
Тихонов — Каблуков — Кетов, Рыков — Зуб.

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