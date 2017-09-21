Жердев расторг контракт с «Нефтехимиком» по обоюдному согласию сторон

Об этом сообщил агент хоккеиста Юрий Николаев.



«По взаимной договорённости контракт Николая Жердева с “Нефтехимиком” расторгнут. Коля находится в хорошей форме, решение о прекращении сотрудничества с нижнекамцами носит чисто спортивный характер. Ведём переговоры с несколькими командами КХЛ», — сказал Николаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.



В нынешнем регулярном чемпионате КХЛ Жердев провёл две игры, набрав одно очко (0+1) и шесть штрафных минут. Показатель полезности «-1».