Профсоюз к ноябрю подаст апелляцию в КХЛ для полного снятия дисквалификации с Рыспаева

КХЛ в августе прошлого года наложила на Рыспаева дисквалификацию после товарищеского матча «Барыса» с «Куньлунем» после того, как Рыспаев в начале игры начал драку с тремя игроками китайской команды поочередно, а также атаковал скамейку запасных «Куньлуня». Тренер пекинского клуба Владимир Юрзинов-младший, возглавлявший команду на тот момент, отказался продолжать матч и увел своих игроков со льда. 20 сентября было объявлено, что дисциплинарная комиссия Федерации хоккея России (ФХР) и КХЛ разрешила Рыспаеву принимать участие в соревнованиях, организуемых ФХР. Президент КХЛ Дмитрий Чернышенко по итогам заседания совета директоров сообщил, что хоккеист сможет вернуться в лигу, если в течение месяца выступлений в ВХЛ не совершит проступков.

«Я надеюсь, что мы сделали доброе дело, Дамиру это поможет, и у него пройдет период адаптации в высшей лиге. На примере его хоккейной статистики ближе к ноябрю мы намерены подать апелляцию в дисциплинарный комитет лиги, чтобы снять с него дисквалификацию полностью, либо перевести ее в условную», — сказал Коваленко.

По словам Коваленко, Рыспаев обратился к нему, поскольку игроку не удалось исправить ситуацию своими силами. «Два дня мы встречались с ним в Астане, обсуждали ситуацию. Пришли к тому, что он тогда сорвался, поскольку нанесли тогда травму игроку его команды, он хотел выяснить отношения по-мужски, а один игрок отказался, второй упал. Я сам хоккеист и знаю, когда у тебя на льду, образно говоря, сносит голову, и ты ведешь себя абсолютно по-другому», — сказал он.

Рыспаев продолжит защищать себя на льду, считает глава профсоюза. «Он же не может как игрок опускать руки, когда на него будут прыгать, и говорить, ребята, бейте меня, мне нельзя отвечать. Другое дело, что не должно быть того, что было: удары сзади, прыганье на лавку и вытаскивание игроков на лед. Мы не говорим, что ему запрещено драться, а про то, что должно быть адекватное поведение на льду, которое не повлечет за собой какие-то травмы хоккеистов».