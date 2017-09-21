Профсоюз к ноябрю подаст апелляцию в КХЛ для полного снятия дисквалификации с Рыспаева
МОСКВА, 21 сентября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Профсоюз игроков к ноябрю планирует подать апелляцию в дисциплинарный комитет Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), чтобы снять бессрочную спортивную корпоративную дисквалификацию с защитника «Барыса» Дамира Рыспаева. Об этом ТАСС сообщил глава профсоюза Андрей Коваленко.
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КХЛ в августе прошлого года наложила на Рыспаева дисквалификацию после товарищеского матча «Барыса» с «Куньлунем» после того, как Рыспаев в начале игры начал драку с тремя игроками китайской команды поочередно, а также атаковал скамейку запасных «Куньлуня». Тренер пекинского клуба Владимир
«Я надеюсь, что мы сделали доброе дело, Дамиру это поможет, и у него пройдет период адаптации в высшей лиге. На примере его хоккейной статистики ближе к ноябрю мы намерены подать апелляцию в дисциплинарный комитет лиги, чтобы снять с него дисквалификацию полностью, либо перевести ее в условную», — сказал Коваленко.
По словам Коваленко, Рыспаев обратился к нему, поскольку игроку не удалось исправить ситуацию своими силами. «Два дня мы встречались с ним в Астане, обсуждали ситуацию. Пришли к тому, что он тогда сорвался, поскольку нанесли тогда травму игроку его команды, он хотел выяснить отношения
Рыспаев продолжит защищать себя на льду, считает глава профсоюза. «Он же не может как игрок опускать руки, когда на него будут прыгать, и говорить, ребята, бейте меня, мне нельзя отвечать. Другое дело, что не должно быть того, что было: удары сзади, прыганье на лавку и вытаскивание игроков на лед. Мы не говорим, что ему запрещено драться, а про то, что должно быть адекватное поведение на льду, которое не повлечет за собой
«Главное, найти правильные слова.
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