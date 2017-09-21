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21 сентября 2017, 12:43 | Хоккей: КХЛ | Спорт-Экспресс

«Самый быстрый защитник в мире». «Северсталь» потроллила НХЛ

Сегодня утром небольшая ошибка в протоколе матча «Айлендерс» — «Филадельфия» вызвала небольшой переполох в хоккейном мире.

Сегодня утром небольшая ошибка в протоколе матча Айлендерс — Филадельфия вызвала небольшой переполох в хоккейном мире. Увеличить
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В заявке на игру у «Флайерз» под 73-м номером был указан российский защитник Валерий Васильев, выступающий за «Северсталь».

Однако по регламенту КХЛ хоккеисты нашей лиги не имеют права выступать даже в предсезонных играх НХЛ — за подобный проступок такого игрока могут дисквалифицировать. Но Васильев ни в чем не виноват — в Нью-Йорк он не летал, а под 73-м номером сыграл канадский защитник Максим Ламарш.

«Северсталь» же с юмором отнеслась к ситуации: в официальном твиттере клуба появилось фото Васильева с подписью «Самый быстрый защитник. Сыграл за “Флайерз” и вернулся в Россию через несколько часов». (Павел КЛИМОВИЦКИЙ).

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