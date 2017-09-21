«Самый быстрый защитник в мире». «Северсталь» потроллила НХЛ
Сегодня утром небольшая ошибка в протоколе матча «Айлендерс» — «Филадельфия» вызвала небольшой переполох в хоккейном мире.
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Видимо, что-то случилось...
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В заявке на игру у «Флайерз» под 73-м номером был указан российский защитник Валерий Васильев, выступающий за «Северсталь».
Однако по регламенту КХЛ хоккеисты нашей лиги не имеют права выступать даже в предсезонных играх НХЛ — за подобный проступок такого игрока могут дисквалифицировать. Но Васильев ни в чем не виноват — в
«Северсталь» же с юмором отнеслась к ситуации: в официальном твиттере клуба появилось фото Васильева с подписью «Самый быстрый защитник. Сыграл за “Флайерз” и вернулся в Россию через несколько часов». (Павел КЛИМОВИЦКИЙ).
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