«Самый быстрый защитник в мире». «Северсталь» потроллила НХЛ

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В заявке на игру у «Флайерз» под 73-м номером был указан российский защитник Валерий Васильев, выступающий за «Северсталь».

Однако по регламенту КХЛ хоккеисты нашей лиги не имеют права выступать даже в предсезонных играх НХЛ — за подобный проступок такого игрока могут дисквалифицировать. Но Васильев ни в чем не виноват — в Нью-Йорк он не летал, а под 73-м номером сыграл канадский защитник Максим Ламарш.

«Северсталь» же с юмором отнеслась к ситуации: в официальном твиттере клуба появилось фото Васильева с подписью «Самый быстрый защитник. Сыграл за “Флайерз” и вернулся в Россию через несколько часов». (Павел КЛИМОВИЦКИЙ).

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">V. Vasiliev - is the fastest defender! Tonight played for the <a href="https://twitter.com/NHLFlyers">@NHLFlyers</a> and returned to Cherepovets in a few hours! <a href="https://t.co/MxtROb1e00">https://t.co/MxtROb1e00</a> <a href="https://t.co/jDWE2o0ouL">pic.twitter.com/jDWE2o0ouL</a></p>— severstalclub (@severstalclub) <a href="https://twitter.com/severstalclub/status/910770715959398402">21 сентября 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>