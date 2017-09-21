Сегодня «Адмирал» сразится с московским «Спартаком»

Сегодня, 21 сентября приморский хоккейный клуб проведёт первый матч второй выездной серии с московским «Спартаком». Игра на льду столичного «ВТБ Ледового дворца» начнётся в 19:30 — во Владивостоке будет уже третий час ночи, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Ранее в чемпионате КХЛ команды встречались шесть раз, из которых на счету «Адмирала» — четыре победы. Первая встреча прошла в 2013 году, в которой «моряки» сыграли со счётом 3:1 в свою пользу. Последний матч был в октябре прошлого года, где приморцы обошли соперников — 6:3.

В случае победы в сегодняшнем поединке на льду приморские хоккеисты сделают подарок своему генеральному менеджеру — 21 сентября Ильдару Мухометову исполнилось 45 лет.

Первую домашнюю серию «Адмирал» завершил поражением: подопечные Александра Андриевского уступили подмосковному «Витязю» со счетом 3:4. Приморцы уверенно держались почти всю игру, но в итоге проиграли в овертайме. После завершившейся домашней серии «моряки» с десятью очками занимают 12 строчку восточной конференции.

Далее команда из Владивостока сыграет 23 сентября — в Череповце с «Северсталью», 25-го — в Нижнем Новгороде с «Торпедо» и 27 сентября — в Риге с местным «Динамо».