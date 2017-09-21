Даниил Тарасов: Неудачная домашняя серия станет для «Динамо» уроком

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В четверг московское «Динамо» начнет свою вторую выездную серию в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Подопечным Владимира Воробьева предстоят встречи с новосибирской «Сибирью», омским «Авангардом», ханты-мансийской «Югрой» и неожиданным лидером Восточной конференции — астанинским «Барысом».

Вопреки прогнозам скептиков бело-голубые удачно стартовали в «регулярке», потерпев в семи первых матчах лишь одно поражение — от звездного ЦСКА (1:6). Но после достойного проигрыша армейцам во второй встрече (1:3) динамовцы крайне неудачно провели вторую домашнюю серию. Бело-голубые уступили магнитогорскому «Металлургу» (1:2), челябинскому «Трактору» (1:4), екатеринбургскому «Автомобилисту» (0:1) и смогли выиграть лишь у одного из аутсайдеров лиги — тольяттинской «Лады» (3:2).

Московскому клубу не помешали даже имевшиеcя до недавнего времени финансовые сложности, из-за которых в межсезонье «Динамо» едва не прекратило свое существование. В условиях ограниченного финансирования команда сильно обновилась и комплектовалась по остаточному принципу. А уже в ходе «предсезонки» и стартовых матчей сезона «Динамо» столкнулось с «эпидемией» травм нападающих: в июле из строя выбыл Михаил Анисин, в августе получил повреждение Иван Игумнов, в сентябре — Михаил Варнаков, Игорь Игнатушкин и Михаил Бицадзе.

Лидерство в новом коллективе взяло на себя первое атакующее звено Мартиньша Карсумса, Даниила Тарасова и Дастина Бойда. В эксклюзивном интервью «Известиям» Тарасов рассказал о причинах последних неудач, предстоящих выездах и способах преодоления спада.

— Почему не удалось удачно провести домашнюю серию?

— Мы могли зацепиться за очки в матче с «Автомобилистом», но если так реализовывать свои моменты, как мы это делали в последней игре, ни о каких победах речи идти не может. Были возможности забросить шайбу, но отлично сыграл вратарь соперника. В остальных матчах были проблемы с игрой в большинстве. Ну и матч с «Трактором» не очень удался. В общем, не самая лучшая у нас серия — теперь нужно наверстывать.

— Как вам игралось не в своем звене в матче с «Трактором»?

— Я стараюсь в любой тройке играть максимально эффективно. Надо спрашивать у тренеров, почему в этой встрече меня убрали из первого звена. Перед этим в матчах с ЦСКА и «Магниткой» у нас мало что получалось в атаке. Видимо, из-за этого было решено что-то поменять — встряхнуть звенья.

— При этом «Динамо» оживилось в тот момент, когда вы вернулись к Мартиньшу Карсумсу и Дастину Бойду…

— Тут дело в том, что «Трактор» уже начал играть в откат, играть по счету. Нам надо было идти атаковать, но не получилось. Были моменты, которые мы не реализовали. И игра в большинстве сейчас не идет у нас. В общем, нужно разбираться и исправлять ситуацию.

— Из-за чего у вас произошла драка с Ником Бэйленом из «Трактора»?

— Хотел встряхнуть команду, придать эмоций партнерам. Не знаю, насколько получилось. Это хоккей — игровой момент. Поэтому ничего страшного не произошло.

— На позапрошлой неделе вы удачно провели выездную серию — выиграли в Риге, Нижнем Новгороде и Череповце. Почему дома произошел спад?

— Сначала была серия побед, теперь наступила серия поражений. Надо выкарабкиваться. Сейчас у нас молодая команда, которая только строится. Необходимо максимально подготовиться к выездной серии. Вроде, по статистике, некоторых соперников мы переиграли, но нужно реализовывать свои моменты. С одной заброшенной шайбой, как это было против «Магнитки» и «Трактора», побеждать невозможно. Мы создаем мало помех вратарям, преуспели только с «Ладой». Эта домашняя серия стала для нас хорошим уроком.

— Что происходит с реализацией большинства?

— Не работает большинство — не забрасываем голы, проигрываем. Нашему звену доверяют розыгрыш лишнего игрока, но пока мы не оправдываем это доверие. Имели много шансов на успех и с «Магниткой», и с «Трактором», и с «Автомобилистом». Множества очков недосчитались из-за неубедительной игры в большинстве. Надо работать над собой и исправляться.

— Какой результат в предстоящей выездной серии будете считать успешным?