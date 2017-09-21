Даниил Тарасов: Неудачная домашняя серия станет для «Динамо» уроком
Хоккеист
бело-голубых — о трех поражениях на своем льду, драке с нападающим «Трактора» Ником Бэйленом и предстоящем выезде на Восток.
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В четверг московское «Динамо» начнет свою вторую выездную серию в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Подопечным Владимира Воробьева предстоят встречи с новосибирской «Сибирью», омским «Авангардом»,
Вопреки прогнозам скептиков
Московскому клубу не помешали даже имевшиеcя до недавнего времени финансовые сложности,
Лидерство в новом коллективе взяло на себя первое атакующее звено Мартиньша Карсумса, Даниила Тарасова и Дастина Бойда. В эксклюзивном интервью «Известиям» Тарасов рассказал о причинах последних неудач, предстоящих выездах и способах преодоления спада.
— Почему не удалось удачно провести домашнюю серию?
— Мы могли зацепиться за очки в матче с «Автомобилистом», но если так реализовывать свои моменты, как мы это делали в последней игре, ни о каких победах речи идти не может. Были возможности забросить шайбу, но отлично сыграл вратарь соперника. В остальных матчах были проблемы с игрой в большинстве. Ну и матч с «Трактором» не очень удался. В общем, не самая лучшая у нас серия — теперь нужно наверстывать.
— Как вам игралось не в своем звене в матче с «Трактором»?
— Я стараюсь в любой тройке играть максимально эффективно. Надо спрашивать у тренеров, почему в этой встрече меня убрали из первого звена. Перед этим в матчах с ЦСКА и «Магниткой» у нас мало что получалось в атаке. Видимо,
— При этом «Динамо» оживилось в тот момент, когда вы вернулись к Мартиньшу Карсумсу и Дастину Бойду…
— Тут дело в том, что «Трактор» уже начал играть в откат, играть по счету. Нам надо было идти атаковать, но не получилось. Были моменты, которые мы не реализовали. И игра в большинстве сейчас не идет у нас. В общем, нужно разбираться и исправлять ситуацию.
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— Хотел встряхнуть команду, придать эмоций партнерам. Не знаю, насколько получилось. Это хоккей — игровой момент. Поэтому ничего страшного не произошло.
— На позапрошлой неделе вы удачно провели выездную серию — выиграли в Риге, Нижнем Новгороде и Череповце. Почему дома произошел спад?
— Сначала была серия побед, теперь наступила серия поражений. Надо выкарабкиваться. Сейчас у нас молодая команда, которая только строится. Необходимо максимально подготовиться к выездной серии. Вроде, по статистике, некоторых соперников мы переиграли, но нужно реализовывать свои моменты. С одной заброшенной шайбой, как это было против «Магнитки» и «Трактора», побеждать невозможно. Мы создаем мало помех вратарям, преуспели только с «Ладой». Эта домашняя серия стала для нас хорошим уроком.
— Что происходит с реализацией большинства?
— Не работает большинство — не забрасываем голы, проигрываем. Нашему звену доверяют розыгрыш лишнего игрока, но пока мы не оправдываем это доверие. Имели много шансов на успех и с «Магниткой», и с «Трактором», и с «Автомобилистом». Множества очков недосчитались
— Какой результат в предстоящей выездной серии будете считать успешным?
— Мы стараемся в каждой игре выкладываться полностью и настраиваемся только на победу. Да, выезды в Новосибирск, Омск, Астану и