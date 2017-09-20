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20 сентября 2017, 23:18 | Хоккей: КХЛ | Р-Спорт

Дамиру Рыспаеву разрешено выступать в соревнованиях под эгидой ФХР

МОСКВА, 20 сен — Р-Спорт. Казахстанскому защитнику Дамиру Рыспаеву разрешено выступать в соревнованиях под эгидой Федерации хоккея России (ФХР), такое решение приняла совместная дисциплинарная палата ФХР и КХЛ, рассмотрев заявление профсоюза игроков КХЛ о снятии бессрочной спортивной корпоративной дисквалификации с хоккеиста.

Казахстанскому защитнику Дамиру Рыспаеву разрешено выступать в соревнованиях под эгидой Федерации хоккея России (ФХР) такое решение приняла совместная дисциплинарная палата ФХР и КХЛ рассмотрев заявление профсоюза игроков КХЛ о снятии бессрочной спортивной корпоративной дисквалификации с хоккеиста. Увеличить
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В августе 2016 года КХЛ бессрочно дисквалифицировала Рыспаева, выступавшего за астанинский «Барыс», после того как в предсезонном матче он набросился с кулаками на хоккеистов «Куньлуня» и нанес травму Томашу Марцинко, которого унесли на носилках. 15 сентября президент КХЛ Дмитрий Чернышенко заявил, что руководство лиги предлагает допустить игрока на месяц до матчей ВХЛ и в случае, если он за это время не будет неадекватно себя вести, снять с него дисквалификацию в КХЛ.

«Принято решение разрешить Дамиру Рыспаеву выступать в соревнованиях, проводимых под эгидой ФХР», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте КХЛ.

«Не ранее чем через месяц после начала выступлений игрок может обратиться в дисциплинарный комитет КХЛ, который рассмотрит вопрос о разрешении ему участвовать в соревнованиях, проводимых Континентальной хоккейной лигой», — говорится в тексте релиза.

В прошлом сезоне Рыспаев выступал в чемпионате Казахстана за фарм-клуб «Барыса» «Номад».

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