«Слован» дома проиграл «Ак Барсу» и потерпел шестое поражение в семи матчах

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Команда Милоша Ржиги выиграла три матча из 12 в текущем сезоне. Казанская команда выиграла свой третий матч подряд, забив в них 15 голов. В 11 матчах сезона на счету команды Зинэтулы Билялетдинова восемь побед.

К 25-й минуте встречи счёт был равный — 2:2. За «Ак Барс» забили Джастин Азеведу и Михаил Глухов, в составе «Слована» отличились Юрай Микуш и Симон Депре. Причём в эпизоде со вторым голом словацкой команды шайба угодила в ворота от защитника казанцев Андрея Маркова.