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20 сентября 2017, 22:54 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

«Слован» дома проиграл «Ак Барсу» и потерпел шестое поражение в семи матчах

«Слован» на своём льду проиграл «Ак Барсу». Команда из Братиславы потерпела шестое поражение в семи последних матчах.

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Команда Милоша Ржиги выиграла три матча из 12 в текущем сезоне. Казанская команда выиграла свой третий матч подряд, забив в них 15 голов. В 11 матчах сезона на счету команды Зинэтулы Билялетдинова восемь побед.

К 25-й минуте встречи счёт был равный — 2:2. За «Ак Барс» забили Джастин Азеведу и Михаил Глухов, в составе «Слована» отличились Юрай Микуш и Симон Депре. Причём в эпизоде со вторым голом словацкой команды шайба угодила в ворота от защитника казанцев Андрея Маркова.

С 31-й минуты по 44-ю казанцы забили три гола стараниями Иржи Секача, Дмитрия Архипова и Джастина Азеведу. На 46-й минуте матча Радек Смоленяк сократил разрыв, но на 51-й Иржи Секач восстановил статус-кво. Итог — победа казанской команды со счётом 6:3.

20.09.2017 20:00 Зрители 6674 Регулярный чемпионат Ondrej Nepela Arena (Orange Arena)
Слован 3:6 Ак Барс
(1:1, 1:2, 1:3)
Главные тренеры
Милош Ржига Зинэтула Билялетдинов
Вратари
Якуб Штепанек Эмиль Гарипов
1-й период
04:01 Иван Шварни
04:34
Джастин Азеведо (И. Секач, А. Марков) 05:10
Иржи Секач 08:06
18:03 Юрай Микуш (Р. Смоленяк, С. Депре)
19:57 Томаш Грнка
Антон Ландер 19:59
2-й период
24:13 Симон Депре (П. Скалицки)
Михаил Глухов (Анд. Попов) 24:24
Иржи Секач (А. Ландер, А. Марков) 30:18
Михаил Сидоров 30:51
Альберт Яруллин 33:19
33:42 Павол Скалицки
3-й период
40:15 Марек Вьеденски
Дмитрий Архипов (Д. Мусин) 42:50
Джастин Азеведо (И. Секач) 43:50
Станислав Галиев 44:37
45:56 Радек Смоленяк (М. Вьеденски, Н. Эберт)
47:59
Иржи Секач (С. Захарчук) 50:57
Федор Малыхин 54:42
59:31 Ник Эберт
Статистика
14 Штрафное время 12
0 Игра в большинстве 0
1 Голы в большинстве 1
Судьи
Главный судья Алексей Раводин (Москва, Россия)
Главный судья Антонин Ержабек (Чехия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Ак Барс
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