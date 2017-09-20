«Нефтехимик» победил рижское «Динамо» в матче чемпионата КХЛ
ТАСС, 20 сентября. Нижнекамский «Нефтехимик» обыграл рижское «Динамо» со счетом 2:0 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
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Отличились Павел Куликов (15-я минута) и Павел Здунов (36).
«Нефтехимик» занимает четвертое место в Восточной конференции, набрав 21 очко. «Динамо» занимает 13-ю строчку в Западной конференции с пятью очками. «Динамо» потерпело 10-е поражение подряд.
В следующем матче 22 сентября «Нефтехимик» сыграет в гостях с челябинским «Трактором». «Динамо» 25 сентября примет пекинский «Куньлунь».
|20.09.2017 19:30
|Зрители 3910
|Регулярный чемпионат
|ЛД "Нефтехим Арена"
|Нефтехимик
|2:0
|Динамо Р
|(1:0, 1:0, 0:0)
Главные тренеры
|Андрей Назаров
|Сандис Озолиньш
Вратари
|Илья Ежов
|Джастин Питерс 57:34 (Дж. Питерс 58:04-58:18)
|1-й период
|Ти. Джей. Галиарди
|03:46
|05:43
|Робин Ганзл
|14:45
|Павел Куликов (И. Аркалов, М. Хайруллин)
|Виталий Павлов
|16:36
|2-й период
|35:25
|Павел Здунов
|36:58
|Робин Ганзл
|Карл Столлери
|37:49
|3-й период
|42:38
|Богдан Якимов
|48:56
|Эмиль Галимов
|53:51
|Эмиль Галимов
Статистика
|10
|Штрафное время
|6
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|0
Судьи
|Главный судья
|Максим Сидоренко (Минск, Беларусь)
|Главный судья
|Иван Зибинин (Челябинск, Россия)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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