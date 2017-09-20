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20 сентября 2017, 22:16 | Хоккей: КХЛ | ТАСС

«Нефтехимик» победил рижское «Динамо» в матче чемпионата КХЛ

ТАСС, 20 сентября. Нижнекамский «Нефтехимик» обыграл рижское «Динамо» со счетом 2:0 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча в Нижнекамске завершилась со счетом 2:0. Увеличить
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Отличились Павел Куликов (15-я минута) и Павел Здунов (36).

«Нефтехимик» занимает четвертое место в Восточной конференции, набрав 21 очко. «Динамо» занимает 13-ю строчку в Западной конференции с пятью очками. «Динамо» потерпело 10-е поражение подряд.

В следующем матче 22 сентября «Нефтехимик» сыграет в гостях с челябинским «Трактором». «Динамо» 25 сентября примет пекинский «Куньлунь».

20.09.2017 19:30 Зрители 3910 Регулярный чемпионат ЛД "Нефтехим Арена"
Нефтехимик 2:0 Динамо Р
(1:0, 1:0, 0:0)
Главные тренеры
Андрей Назаров Сандис Озолиньш
Вратари
Илья Ежов Джастин Питерс 57:34 (Дж. Питерс 58:04-58:18)
1-й период
Ти. Джей. Галиарди 03:46
05:43 Робин Ганзл
14:45 Павел Куликов (И. Аркалов, М. Хайруллин)
Виталий Павлов 16:36
2-й период
35:25 Павел Здунов
36:58 Робин Ганзл
Карл Столлери 37:49
3-й период
42:38 Богдан Якимов
48:56 Эмиль Галимов
53:51 Эмиль Галимов
Статистика
10 Штрафное время 6
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Максим Сидоренко (Минск, Беларусь)
Главный судья Иван Зибинин (Челябинск, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Динамо Р
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