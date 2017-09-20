«Думаю, команда чувствует себя неплохо, потому что хорошо отыграли последние матчи на домашней площадке, набрав девять очков из двенадцати возможных. Поэтому, как мне кажется, «Динамо» подойдёт к очередным матчам в хорошем расположении духа. К сожалению, не удалось одолеть «Автомобилист». Сами в этом виноваты. Однако в остальном всё неплохо. Да, на выезде менее комфортно, но в этом нет ничего особенного, мы не впервые будем играть в гостях, все клубы находятся в одинаковой ситуации.

Безусловно, победа над «Магниткой» запомнилась надолго. Всё-таки эта команда — один из лидеров КХЛ. Проигрывая со счётом 0:3, забросить пять шайб в третьем периоде и в итоге одержать победу… Эмоции были шикарные. Сможет ли виктория над «Магниткой» зарядить и подстегнуть хоккеистов на будущие матчи? Мне кажется, что это не вопрос одного конкретного матча.