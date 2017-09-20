Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/31071708/
20 сентября 2017, 20:32 | Хоккей: КХЛ | Р-Спорт

Хоккеисты «Сочи» обыграли на выезде «Трактор» в матче чемпионата КХЛ

МОСКВА, 20 сен — Р-Спорт. Хоккеисты «Сочи» обыграли челябинский «Трактор» в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ.

Хоккеисты Сочи обыграли челябинский Трактор в гостевом матче регулярного чемпионата <span class=error>КХЛ</span>. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Встреча, прошедшая в среду в Челябинске, завершилась со счетом 5:3 (2:0, 0:1, 3:2) в пользу сочинцев, в составе которых отличились Шон Коллинз (9-я минута), Андрей Иванов (19), Святослав Гребенщиков (45), Симон Энеруд (54) и Евгений Лапенков (58). У «Трактора» шайбы забросили Ник Бэйлен (37) и Игорь Полыгалов (41, 54).

«Сочи», одержавший в «регулярке» третью победу подряд, 22 сентября на выезде встретится с екатеринбургским «Автомобилистом», а «Трактор», потерпевший третье подряд поражение, в тот же день примет нижнекамский «Нефтехимик».

20.09.2017 17:00 Зрители 5500 Регулярный чемпионат ЛА "Трактор" им ЗТР В.К. Белоусова
Трактор 3:5 Сочи
(0:2, 1:0, 2:3)
Главные тренеры
Анвар Гатиятулин Сергей Зубов
Вратари
Павел Францоуз Константин Барулин
1-й период
Шон I Коллинс (К. Уэллман, С. Энеруд) 08:04
Андрей Иванов (А. Томилин) 18:08
2-й период
21:00 Игорь Полыгалов
27:54 Иван Вишневский
Евгений Лапенков 35:24
36:40 Ник Бэйлен (Л. Виделль, П. Щехура)
3-й период
40:55 Игорь Полыгалов (И. Вишневский)
Святослав Гребенщиков (П. Падакин, Н. Щитов) 44:22
Сергей II Кузнецов 47:37
Михаил Мамкин 51:20
53:16 Игорь Полыгалов (Н. Бэйлен)
Симон Энеруд (К. Уэллман, Ш. Коллинс) 53:52
Евгений Лапенков (В. Щегольков, С. Кузнецов) 57:53
Статистика
4 Штрафное время 6
3 Игра в большинстве 2
2 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Павел Овчинников (Орск, Россия)
Главный судья Виктор Спирин (Тюмень, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Сочи
Новости Матчи Состав Статистика
Трактор
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости КХЛ

Еще 7 новостей  Все новости
19 сентября

Липницкая рассказала о своей анорексии и «фейковом» отце

Киркоров, Лобода, Лазарев, Билан: все звёзды на приеме Плющенко и Рудковской

Спортсмена, вступившегося за девушек, зарезал пьяный мужчина