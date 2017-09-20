Хоккеисты «Сочи» обыграли на выезде «Трактор» в матче чемпионата КХЛ
МОСКВА, 20 сен —
Р-Спорт. Хоккеисты «Сочи» обыграли челябинский «Трактор» в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ.
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Встреча, прошедшая в среду в Челябинске, завершилась со счетом 5:3 (2:0, 0:1, 3:2) в пользу сочинцев, в составе которых отличились Шон Коллинз (9-я минута), Андрей Иванов (19), Святослав Гребенщиков (45), Симон Энеруд (54) и Евгений Лапенков (58). У «Трактора» шайбы забросили Ник Бэйлен (37) и Игорь Полыгалов (41, 54).
«Сочи», одержавший в «регулярке» третью победу подряд, 22 сентября на выезде встретится с екатеринбургским «Автомобилистом», а «Трактор», потерпевший третье подряд поражение, в тот же день примет нижнекамский «Нефтехимик».
|20.09.2017 17:00
|Зрители 5500
|Регулярный чемпионат
|ЛА "Трактор" им ЗТР В.К. Белоусова
Главные тренеры
|Анвар Гатиятулин
|Сергей Зубов
Вратари
|Павел Францоуз
|Константин Барулин
|1-й период
|Шон I Коллинс (К. Уэллман, С. Энеруд)
|08:04
|Андрей Иванов (А. Томилин)
|18:08
|2-й период
|21:00
|Игорь Полыгалов
|27:54
|Иван Вишневский
|Евгений Лапенков
|35:24
|36:40
|Ник Бэйлен (Л. Виделль, П. Щехура)
|3-й период
|40:55
|Игорь Полыгалов (И. Вишневский)
|Святослав Гребенщиков (П. Падакин, Н. Щитов)
|44:22
|Сергей II Кузнецов
|47:37
|Михаил Мамкин
|51:20
|53:16
|Игорь Полыгалов (Н. Бэйлен)
|Симон Энеруд (К. Уэллман, Ш. Коллинс)
|53:52
|Евгений Лапенков (В. Щегольков, С. Кузнецов)
|57:53
Статистика
|4
|Штрафное время
|6
|3
|Игра в большинстве
|2
|2
|Голы в большинстве
|0
Судьи
|Главный судья
|Павел Овчинников (Орск, Россия)
|Главный судья
|Виктор Спирин (Тюмень, Россия)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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