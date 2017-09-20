Хоккеисты «Сочи» обыграли на выезде «Трактор» в матче чемпионата КХЛ

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Встреча, прошедшая в среду в Челябинске, завершилась со счетом 5:3 (2:0, 0:1, 3:2) в пользу сочинцев, в составе которых отличились Шон Коллинз (9-я минута), Андрей Иванов (19), Святослав Гребенщиков (45), Симон Энеруд (54) и Евгений Лапенков (58). У «Трактора» шайбы забросили Ник Бэйлен (37) и Игорь Полыгалов (41, 54).

«Сочи», одержавший в «регулярке» третью победу подряд, 22 сентября на выезде встретится с екатеринбургским «Автомобилистом», а «Трактор», потерпевший третье подряд поражение, в тот же день примет нижнекамский «Нефтехимик».