Всё, что нужно знать сейчас о клубах КХЛ. 13 вердиктов по Западу
Дмитрий Ерыкалов нашёл минусы даже у СКА и ЦСКА и умудрился обнаружить плюсы у рижского «Динамо» и «Спартака».
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Видимо, что-то случилось...
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С момента старта регулярного чемпионата КХЛ прошло почти 30 дней. Разбираемся, как команды Западной конференции начали сезон.
СКА
«+»: первое место в лиге, ни одного поражения, лучшее меньшинство, больше всего шайб в большинстве и потерянные очки, которые можно пересчитать по пальцам одной руки. И это после того, как летом команду покинули два ключевых игрока. Недурно, не правда ли? В игре СКА нет ни намёка на постчемпионское похмелье, а порой даже кажется, что «армейцы» с берегов Невы стали сильнее. Те, кто был на вторых ролях, примерили шкуру лидеров, молодёжь прибавила, а уверенность тех, кто стал двукратным обладателем кубка Гагарина, не переросла в самоуверенность.
«-«: не расслабляется, кажется, только Олег Знарок. На публике он
ЦСКА
«+»: игра ЦСКА — это больше не бестолковая беготня по рельсам, не пародия на АХЛ, которую на протяжении трёх лет продвигал Дмитрий Квартальнов. Игорь Никитин хоть и работал у него помощником, ставит другой хоккей. За исключением
«-«: ох уж это слово «ротация». Сколько копий было сломано об него, сколько материалов на эту тему написано. ЦСКА и при Дмитрии Квартальнове не стеснялся переворачивать заявку с ног на голову, но в этом сезоне превзошёл сам себя. Игорь Никитин словно дразнит болельщиков, журналистов и самих хоккеистов игрой «угадай состав», делая порой самые нелогичные замены. В сегодняшнем ЦСКА нет неприкасаемых, и даже если ты провёл шикарный матч — можешь оказаться на лавке. Стоит ли говорить, что игроков это нервирует? Ты не понимаешь свою роль в команде, не успеваешь войти в игровой ритм, а о том, что поощряется тренерским штабом, а за что можно попасть в опалу, остаётся только догадываться. В конце концов, Окулов и Светлаков в «Звезде» — это за гранью.
«Локомотив»
«+»: ещё полгода назад, перед
«-«: все мы ждали, что этот сезон пройдёт под знаком звена Красковского. Павел вместе с Егором Коршковым и Александром Полуниным выросли из штанов молодёжного хоккея, честно отпахали все положенные им МЧМ и обещали стать одними из лидеров «Локомотива». Кому как не им помогать легионерскому звену «железнодорожников»? Но вместо прорыва и новой ступени карьере — один вымученный гол на троих. Да, они чаще других зарабатывают для «Локомотива» удаления, но для парней, которых называют будущим хоккейного Ярославля, это маловато.
«Йокерит»
«+»: выдать премию от лиги «Йокериту» следовало бы хотя бы за то, что Яри Курри пригласил Элли Толванена, а Юкка Ялонен решился поставить его во второе звено. В КХЛ давно не было юниоров, начинавших свою профессиональную карьеру также резво, как этот 18-летний финн. В лиге, где балом правят тем, кому далеко за 30, а своим юниорам говорят «рано, рано»,
«-«: несмотря на все попытки стать новым «Львом» и закрепиться в сознании как, безусловно, главный иностранный клуб КХЛ, «Йокерит» не может занять место в сердцах российских болельщиков. Простым любителям хоккея из Хабаровска или Тольятти
«Торпедо»
«+»: для всех, кто скучал по составу «Торпедо»
«-«: ностальгия — это прекрасно, но только если дозировано. А ещё лучше — ностальгировать на расстоянии. В случае с «Торпедо» получается очередное хождение по кругу. Вернувшись к кандидатурам проверенным, но не приводившим к результатам, нижегородцы обрекли себя на застой. Прогресса в игре не видно, проблемы у команды Скудры всё те же, а ещё поговаривают, что атмосфера в команде не самая благоприятная.
«Динамо» М
«+»: насчёт того, начались ли выплаты долгов игрокам «Динамо» за прошлый сезон, есть противоречивая информация. Одни уверяют, что игрокам не заплатили ни копейки, другие, что первые поступления на счета хоккеистов начались и скоро все деньги будут выплачены. Так или иначе, в не самой благоприятной обстановке Владимиру Воробьёву и его помощникам удалось выстроить доверительные отношения среди игроков. Обиды на прошлое руководство, кажется, никак не влияют на выступление команды.
«-«: глядя на подбор нападающих, который есть в распоряжении Воробьёва, не остаётся ничего, кроме как искреннее удивляться тому, как в некоторых матчах
ХК «Сочи»
«+»: умение держать удар — вот, за что можно похвалить «Сочи» по итогам стартового отрезка сезона. После 3:11 многие команды бы расклеились, впали с затяжную депрессию, а руководство могло пойти дальше и уволить тренера. В «Сочи» не только оклемались после позора в Уфе, но из последующих шести игр выиграли четыре. В том числе ошарашили «Ак Барс», заставив казанцев на своём льду напевать самую известную песню группы «Чайф».
«-«: большая ставка в олимпийской столице была сделана на легионеров. После того, как целый ряд русскоязычных лидеров покинули команду, руководство «Сочи» решило заткнуть дыры иностранцами. В составе южан сразу пять
«Витязь»
«+»: всем был хорош прошлогодний «Витязь». Здесь вам и классные легионеры, и переживающий третью молодость Максим Афиногенов, и в целом грамотная работа Валерия Белова. Да только с молодёжью главный тренер подольской команды особенно не возился. Пусть не на 180 градусов, но в новом сезоне ситуация изменилась. Когда выходили на лёд, то неплохое впечатление производили Юрий Паутов и Александр Кулагин. Однако главное открытие этого сезона — Артём
«-«:
«Северсталь»
«+»: то ли рейтинг КХЛ так действенно сработал, то ли дело в новых людях, но «Северсталь» вдруг стала одним из самых симпатичных клубов на Западе. Пока, правда, это в меньшей степени касается игры, но чем это не стимул для Александра Гулявцева и его парней? «Северсталь» уже поменяла освещение, покрасила в белый цвет лёд, провела классный праздник для своих болельщиков перед сезоном, а в один из дней девушки в клубной атрибутике менялись одеждой с каждым желающим прохожим. Кроме того, в Череповце первыми начали выкладывать в открытый доступ продвинутую статистику от Instat.
«-«: голы команде из Череповца даются с большим трудом. За 12 матчей всего 19 шайб — меньше на Западе нет ни у кого. Причём треть из дюжины череповецких шайб приходится на лидера «Северстали» Дмитрия Кагарлицкого. А где же легионеры? Матей Странски и Петр Голик, по признанию самого Гулявцева, «поплыли». В основном его подопечные забивают в результате контратак, а вот позиционное нападение не складывается от слова «совсем». Об этом говорит и процент реализации большинства, который у «Северстали» абсолютно худший во всей лиге.
«Динамо» Мн
«+»: к числу плюсов можно было бы причислить посещаемость домашних матчей минского «Динамо». На общем фоне она
«-«: как это ни парадоксально, но главной проблемой минского «Динамо» остаётся тот человек, благодаря которому оно до сих пор существует. Александр Лукашенко поддерживает главный клуб страны, но попутно не забывает окунуть его в резервуар с нечистотами. Сказать, что ему стыдно, как хоккеисты минского «Динамо» катаются на коньках, для президента Беларуси ничего не стоит. Ещё больше достаётся представителям местного чемпионата, которого Лукашенко и вовсе называет «хламом». Стоит ли удивляться, что «зубров» после таких заявлений бросает то в жар, то в холод?
«Слован»
«+»: несмотря ни на что, в том числе на низкую позицию в турнирной таблице, «Слован» остаётся духовитой командой. Помните, как словаки проиграли ЦСКА в первом раунде
«-«: мы привыкли, что в нашей лиге немало проблемных клубах. Что ни сезон, то целый список из злостных должников. Однако в стартовавшем десятом сезоне таковой всего один — как раз «Слован». Братиславская команда и в прошлом году испытывала финансовые проблемы. Не решила она и их и с началом нового чемпионата. Словаки должны своим хоккеистам 30 млн рублей, и по заверениям Дмитрия Чернышенко вскоре эта задолженность будет погашена.
«Спартак»
«+»: давно ли вы ели красные бургеры? А вымпел вашей команды бывал на орбите? Если вы болельщик хоккейного «Спартака», то понимаете, о чём идёт речь. Впрочем, акции
«-«: если говорить о недостатках москвичей, то увы, ничего нового. К менеджменту «Спартака»
«Динамо» Р
«+»: трудно искать плюсы в игре команды, которая с солидным отрывом является худшей в КХЛ и не может победить вот уже девять игр. Впрочем, небольшой луч солнце в рижском королевстве
«-«: с первых же матчей сезона рижское «Динамо» накрыла эпидемия травм, а за ней пришла и друга болезнь — безволье. Подопечные Сандиса Озолиньша проигрывали всем и вся, даже дома, а на их матчи в Риге отныне собирается по
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