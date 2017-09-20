Всё, что нужно знать сейчас о клубах КХЛ. 13 вердиктов по Западу

С момента старта регулярного чемпионата КХЛ прошло почти 30 дней. Разбираемся, как команды Западной конференции начали сезон.

СКА

«+»: первое место в лиге, ни одного поражения, лучшее меньшинство, больше всего шайб в большинстве и потерянные очки, которые можно пересчитать по пальцам одной руки. И это после того, как летом команду покинули два ключевых игрока. Недурно, не правда ли? В игре СКА нет ни намёка на постчемпионское похмелье, а порой даже кажется, что «армейцы» с берегов Невы стали сильнее. Те, кто был на вторых ролях, примерили шкуру лидеров, молодёжь прибавила, а уверенность тех, кто стал двукратным обладателем кубка Гагарина, не переросла в самоуверенность. Прямо-таки идиллия. Настолько приторно, что даже настораживает.

«-«: не расслабляется, кажется, только Олег Знарок. На публике он по-прежнему немногословен, эмоций не выражает, а журналисты на фоне побед на стали его лучшими друзьями. Более того, главный тренер СКА взял на себя роль эдакого Григория Остера от хоккея. Со своими вредными советами коллегам он уже добился того, что «Автомобилист» на матч в Санкт-Петербурге оставил лидеров в запасе. Знарок поставил игру, привил «армейцам» дух победителей, но, кажется, до сих пор не осознал, что с базового клуба сборной России и спрос особый. Относиться «попроще» можно к кому угодно, но не к действующим чемпионам.

ЦСКА

«+»: игра ЦСКА — это больше не бестолковая беготня по рельсам, не пародия на АХЛ, которую на протяжении трёх лет продвигал Дмитрий Квартальнов. Игорь Никитин хоть и работал у него помощником, ставит другой хоккей. За исключением трёх-четырёх силовиков «армейцы» отныне входят в зону через пас, аккуратнее обращаются с шайбой и просто стараются играть, а не выполнять нудную работу. Можно критиковать руководство москвичей за оптовые закупки и притупленное чувство меры, но на Ленинградском проспекте собрались парни, за чьей игрой просто приятно наблюдать. Шалунов, Григоренко, Капризов, Окулов, Кузьменко — все они не только молодые ребята, вызывающие симпатию, но и креативные нападающие.

«-«: ох уж это слово «ротация». Сколько копий было сломано об него, сколько материалов на эту тему написано. ЦСКА и при Дмитрии Квартальнове не стеснялся переворачивать заявку с ног на голову, но в этом сезоне превзошёл сам себя. Игорь Никитин словно дразнит болельщиков, журналистов и самих хоккеистов игрой «угадай состав», делая порой самые нелогичные замены. В сегодняшнем ЦСКА нет неприкасаемых, и даже если ты провёл шикарный матч — можешь оказаться на лавке. Стоит ли говорить, что игроков это нервирует? Ты не понимаешь свою роль в команде, не успеваешь войти в игровой ритм, а о том, что поощряется тренерским штабом, а за что можно попасть в опалу, остаётся только догадываться. В конце концов, Окулов и Светлаков в «Звезде» — это за гранью.

«Локомотив»

«+»: ещё полгода назад, перед плей-офф, Алексей Кудашов был тренером-загадкой, а его дальнейшая работа в «Локомотиве» находилась под вопросом. То поговаривали о возможной отставке, то о добровольном уходе в московское «Динамо». Сам специалист практически не общался с журналистами, а на пресс-конференциях отделывался дежурными фразами. Весенний успех, кажется, раскрепостил Кудашова. На лавке он выглядит увереннее, а с недавних пор спокойно объясняет свои решения, выражая готовность разговаривать о хоккее. При этом никуда не делось его доверие молодёжи.



«-«: все мы ждали, что этот сезон пройдёт под знаком звена Красковского. Павел вместе с Егором Коршковым и Александром Полуниным выросли из штанов молодёжного хоккея, честно отпахали все положенные им МЧМ и обещали стать одними из лидеров «Локомотива». Кому как не им помогать легионерскому звену «железнодорожников»? Но вместо прорыва и новой ступени карьере — один вымученный гол на троих. Да, они чаще других зарабатывают для «Локомотива» удаления, но для парней, которых называют будущим хоккейного Ярославля, это маловато.

«Йокерит»

«+»: выдать премию от лиги «Йокериту» следовало бы хотя бы за то, что Яри Курри пригласил Элли Толванена, а Юкка Ялонен решился поставить его во второе звено. В КХЛ давно не было юниоров, начинавших свою профессиональную карьеру также резво, как этот 18-летний финн. В лиге, где балом правят тем, кому далеко за 30, а своим юниорам говорят «рано, рано», хет-трик в первом же матче — что-то экстраординарное. А значит крутое.



«-«: несмотря на все попытки стать новым «Львом» и закрепиться в сознании как, безусловно, главный иностранный клуб КХЛ, «Йокерит» не может занять место в сердцах российских болельщиков. Простым любителям хоккея из Хабаровска или Тольятти по-прежнему плевать на «шутов». Не помогают даже крутые промо-ролики и присутствие в составе известных кахаэловцев вроде Карри Рямё и Сами Лепистё.

«Торпедо»

«+»: для всех, кто скучал по составу «Торпедо» двух-трёхлетней давности, этот сезон — глоток свежего воздуха. Персональные поклонники Сергея Костицына, Ивана Лисутина, Михаила Григорьева и, особенно, Дениса Паршина достали из шкафа запылившиеся постеры с кумирами. И Паршин, надо сказать, не подводит. Прямо сейчас Денис — лучший бомбардир «Торпедо». Скудра и вовсе назвал вернувшегося форварда одним из самых технически оснащённых в лиге.



«-«: ностальгия — это прекрасно, но только если дозировано. А ещё лучше — ностальгировать на расстоянии. В случае с «Торпедо» получается очередное хождение по кругу. Вернувшись к кандидатурам проверенным, но не приводившим к результатам, нижегородцы обрекли себя на застой. Прогресса в игре не видно, проблемы у команды Скудры всё те же, а ещё поговаривают, что атмосфера в команде не самая благоприятная.

«Динамо» М

«+»: насчёт того, начались ли выплаты долгов игрокам «Динамо» за прошлый сезон, есть противоречивая информация. Одни уверяют, что игрокам не заплатили ни копейки, другие, что первые поступления на счета хоккеистов начались и скоро все деньги будут выплачены. Так или иначе, в не самой благоприятной обстановке Владимиру Воробьёву и его помощникам удалось выстроить доверительные отношения среди игроков. Обиды на прошлое руководство, кажется, никак не влияют на выступление команды. Какое-то время «Динамо» даже наступало на пятаки ЦСКА, идя на третьем месте в конференции. Глядя на происходящее в команде, сменил гнев на милость Алексей Терещенко. Экс-капитан «Динамо» заявлял, что не вернётся в команду, пока всем игрокам не выплатят долги, но на днях всё же поставил подпись под контрактом.

«-«: глядя на подбор нападающих, который есть в распоряжении Воробьёва, не остаётся ничего, кроме как искреннее удивляться тому, как в некоторых матчах бело-голубые умудрялись забивать по четыре-пять шайб. В последнее время всё встало на свои места. ЦСКА, «Магнитке» и «Трактору» москвичи забросили всего по одной шайбе, а распечатать ворота «Автомобилиста» и вовсе не смогли. Прорыв в личной результативности совершил Даниил Тарасов, но этого явно недостаточно. Быть может, ситуацию исправит приглашение Сакари Салминена, но пока у «Динамо» нет ни одного сыгранного и стабильно дающего результат звена.

ХК «Сочи»

«+»: умение держать удар — вот, за что можно похвалить «Сочи» по итогам стартового отрезка сезона. После 3:11 многие команды бы расклеились, впали с затяжную депрессию, а руководство могло пойти дальше и уволить тренера. В «Сочи» не только оклемались после позора в Уфе, но из последующих шести игр выиграли четыре. В том числе ошарашили «Ак Барс», заставив казанцев на своём льду напевать самую известную песню группы «Чайф».



«-«: большая ставка в олимпийской столице была сделана на легионеров. После того, как целый ряд русскоязычных лидеров покинули команду, руководство «Сочи» решило заткнуть дыры иностранцами. В составе южан сразу пять форвардов-легионеров, но только к Кэйси Уэллмену, уже имеющему опыт игры в КХЛ, не может быть претензий. Все остальные варяги пока лишь адаптируются, при этом деньги получая без раскачки. Ну, а главное разочарование — Симон Энеруд, приехавший в стан «леопардов» в статусе MVP шведского плей-офф.

«Витязь»

«+»: всем был хорош прошлогодний «Витязь». Здесь вам и классные легионеры, и переживающий третью молодость Максим Афиногенов, и в целом грамотная работа Валерия Белова. Да только с молодёжью главный тренер подольской команды особенно не возился. Пусть не на 180 градусов, но в новом сезоне ситуация изменилась. Когда выходили на лёд, то неплохое впечатление производили Юрий Паутов и Александр Кулагин. Однако главное открытие этого сезона — Артём Швец-Роговой. Этот 22-летний форвард формально проводит уже четвёртый сезон в КХЛ, но раньше столько игрового времени он не получал. Теперь этот парень с двойной фамилией и очки набирает, и в меньшинстве пашет.



«-«: почему-то бытует мнение, что Игорь Варицкий — главный специалист в лиге по поиску легионеров. Хотя примеров, когда он попадал в точку и иностранцами, не так уж и много. Год назад генменеджер «Витязя» привёз Миро Аалтонена и Якуба Ержабека, что позволило подмосковной команде впервые принять участие в розыгрыше Кубка Гагарина. Однако новая партия иностранцев выглядит весьма заурядно. Не лучше и не хуже, чем у других середняков, и точно недостаточно, чтобы вновь стать командой-сенсацией. Ни швед Никлас Бурстрём, ни финская связка форвардов Макинен — Риссанен пока не впечатляют.

«Северсталь»

«+»: то ли рейтинг КХЛ так действенно сработал, то ли дело в новых людях, но «Северсталь» вдруг стала одним из самых симпатичных клубов на Западе. Пока, правда, это в меньшей степени касается игры, но чем это не стимул для Александра Гулявцева и его парней? «Северсталь» уже поменяла освещение, покрасила в белый цвет лёд, провела классный праздник для своих болельщиков перед сезоном, а в один из дней девушки в клубной атрибутике менялись одеждой с каждым желающим прохожим. Кроме того, в Череповце первыми начали выкладывать в открытый доступ продвинутую статистику от Instat.



«-«: голы команде из Череповца даются с большим трудом. За 12 матчей всего 19 шайб — меньше на Западе нет ни у кого. Причём треть из дюжины череповецких шайб приходится на лидера «Северстали» Дмитрия Кагарлицкого. А где же легионеры? Матей Странски и Петр Голик, по признанию самого Гулявцева, «поплыли». В основном его подопечные забивают в результате контратак, а вот позиционное нападение не складывается от слова «совсем». Об этом говорит и процент реализации большинства, который у «Северстали» абсолютно худший во всей лиге.

«Динамо» Мн

«+»: к числу плюсов можно было бы причислить посещаемость домашних матчей минского «Динамо». На общем фоне она по-прежнему впечатляет. Однако учитывая планку, которую минчане сами для себя задрали, уже три игры, на которые пришло менее 10 000 зрителей, это не дело. Зато с легионерами в столице Беларуси вновь угадали. Даже уход Роба Клинкхаммера не особо ударил по минскому клубу. А ведь летом казалось, что потери Мэтта Эллисона и других иностранцев станут для «Динамо» невосполнимыми Куинтон Хауден, Джастин Фонтейн и Джек Скилле доказывают, что это было большое заблуждение. А каков Юнас Энрот, двумя «сухарями» заставляющий забыть Бена Скривенса?



«-«: как это ни парадоксально, но главной проблемой минского «Динамо» остаётся тот человек, благодаря которому оно до сих пор существует. Александр Лукашенко поддерживает главный клуб страны, но попутно не забывает окунуть его в резервуар с нечистотами. Сказать, что ему стыдно, как хоккеисты минского «Динамо» катаются на коньках, для президента Беларуси ничего не стоит. Ещё больше достаётся представителям местного чемпионата, которого Лукашенко и вовсе называет «хламом». Стоит ли удивляться, что «зубров» после таких заявлений бросает то в жар, то в холод?

«Слован»

«+»: несмотря ни на что, в том числе на низкую позицию в турнирной таблице, «Слован» остаётся духовитой командой. Помните, как словаки проиграли ЦСКА в первом раунде плей-офф 0−4 в серии, но в каждом матче бились до конца и порой доводили игру до овертайма? После двух оплеух на старте сезона от СКА и «Локомотива» вернулся прежний «Слован», который просто так очки не отдаст никому. Если команда Милоша Ржиги и проигрывает, то в основном в дополнительное время, а все три победы — волевые. То, что у парни из Братиславы — настоящие бойцы, подтверждает четвёртое место в лиге по игре в меньшинстве.

«-«: мы привыкли, что в нашей лиге немало проблемных клубах. Что ни сезон, то целый список из злостных должников. Однако в стартовавшем десятом сезоне таковой всего один — как раз «Слован». Братиславская команда и в прошлом году испытывала финансовые проблемы. Не решила она и их и с началом нового чемпионата. Словаки должны своим хоккеистам 30 млн рублей, и по заверениям Дмитрия Чернышенко вскоре эта задолженность будет погашена.

«Спартак»

«+»: давно ли вы ели красные бургеры? А вымпел вашей команды бывал на орбите? Если вы болельщик хоккейного «Спартака», то понимаете, о чём идёт речь. Впрочем, акции красно-белых уходят гораздо дальше спартаковского сообщества. Например — в космос. У «Спартака», возможно, один из лучших PR-отделов в лиге. Красно-белые первыми в лиге подсуетились и выпустили собственные спиннеры. Всё в порядке у красно-белых и с SMM. У «твиттера» москвичей 180 с лишним тыс. подписчиков.

«-«: если говорить о недостатках москвичей, то увы, ничего нового. К менеджменту «Спартака» по-прежнему много вопросов. На драфте отказов уже побывали Станислав Чистов, Сергей Шмелёв и Денис Толпеко. При этом Чистов пополнил состав команды только этим летом. При этом генменеджер клуба Алексей Жамнов берёт Максима Трунёва, который оказался не нужен даже родной для него «Северстали».

«Динамо» Р