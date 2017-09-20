Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/31068115/
20 сентября 2017, 15:27 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

«Северсталь» поместила нападающего Голика в список отказов

«Северсталь» поместила нападающего Петра Голика в список отказов, сообщается на официальном сайте клуба.

Ранее главный тренер Александр Гулявцев выступил с критикой легионеров команды, которые не показывают должной игры. Череповчане занимают девятое место на Западе, в 12 матчах набрав 15 очков.

25-летний Голик дебютировал в КХЛ в этом сезоне. Он провёл в регулярном чемпионате 10 матчей, отметился одной заброшенной шайбой и двумя голевыми передачами и заработал показатель полезности «-1» и четыре минуты штрафа.

Северсталь
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости КХЛ

Еще 7 новостей  Все новости

«Мама позвонила, когда я завоевала медаль. Но я не взяла трубку»

Рейтинг лучших клубов мира. «Зенит» лучше ЦСКА, «Спартак» — на 74-м месте

Гинер: Будогосский должен уйти, происходит настоящий произвол

Зрители стоя приветствовали Шарапову после победы над Халеп