«Северсталь» поместила нападающего Голика в список отказов
«Северсталь» поместила нападающего Петра Голика в список отказов, сообщается на официальном сайте клуба.
Ранее главный тренер Александр Гулявцев выступил с критикой легионеров команды, которые не показывают должной игры. Череповчане занимают девятое место на Западе, в 12 матчах набрав 15 очков.
25-летний Голик дебютировал в КХЛ в этом сезоне. Он провёл в регулярном чемпионате 10 матчей, отметился одной заброшенной шайбой и двумя голевыми передачами и заработал показатель полезности «-1» и четыре минуты штрафа.
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