«Северсталь» поместила нападающего Голика в список отказов

Ранее главный тренер Александр Гулявцев выступил с критикой легионеров команды, которые не показывают должной игры. Череповчане занимают девятое место на Западе, в 12 матчах набрав 15 очков.

25-летний Голик дебютировал в КХЛ в этом сезоне. Он провёл в регулярном чемпионате 10 матчей, отметился одной заброшенной шайбой и двумя голевыми передачами и заработал показатель полезности «-1» и четыре минуты штрафа.