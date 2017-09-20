Варнаков, Рылов и Терещенко могут сыграть за «Динамо» (Москва) в выездной серии

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«Динамо» в период с 21 по 27 сентября проведет матчи регулярного чемпионата КХЛ в Новосибирске, Астане, Омске и Ханты-Мансийске. Нападающий Варнаков из-за травмы не появлялся на льду в официальных встречах с 25 августа, защитник Рылов по той же причине в нынешнем сезоне вообще еще не играл. Нападающий Терещенко подписал контракт с «Динамо» во вторник.