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20 сентября 2017, 14:24 | Хоккей: КХЛ | Р-Спорт

Варнаков, Рылов и Терещенко могут сыграть за «Динамо» (Москва) в выездной серии

МОСКВА, 20 сен — Р-Спорт, Александр Рогулев. Хоккеисты московского «Динамо» Михаил Варнаков, Яков Рылов и Алексей Терещенко примут участие в ближайшем выезде команды и могут выйти на лед в одном из ближайших матчей, сообщили агентству «Р-Спорт» в пресс-службе «бело-голубых».

<em>МОСКВА 20 <span class=error>сен</span> — <nobr>Р-Спорт</nobr> Александр <span class=error>Рогулев</span>. </em>Хоккеисты московского Динамо Михаил Варнаков Яков <span class=error>Рылов</span> и Алексей <span class=error>Терещенко</span> примут участие в ближайшем выезде команды и могут выйти на лед в одном из ближайших матчей сообщили агентству Р-Спорт в <nobr>пресс-службе</nobr> бело-голубых. Увеличить
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«Динамо» в период с 21 по 27 сентября проведет матчи регулярного чемпионата КХЛ в Новосибирске, Астане, Омске и Ханты-Мансийске. Нападающий Варнаков из-за травмы не появлялся на льду в официальных встречах с 25 августа, защитник Рылов по той же причине в нынешнем сезоне вообще еще не играл. Нападающий Терещенко подписал контракт с «Динамо» во вторник.

«Варнаков и Рылов восстановились после травм, тренируются в общей группе и смогут принять участие в ближайшем выезде команды. То же касается подписавшего контракт с “Динамо” Терещенко», — сообщили корреспонденту «Р-Спорт» в пресс-службе «Динамо».

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