Варнаков, Рылов и Терещенко могут сыграть за «Динамо» (Москва) в выездной серии
МОСКВА, 20 сен —
Р-Спорт, Александр Рогулев. Хоккеисты московского «Динамо» Михаил Варнаков, Яков Рылов и Алексей Терещенко примут участие в ближайшем выезде команды и могут выйти на лед в одном из ближайших матчей, сообщили агентству «Р-Спорт» в пресс-службе «бело-голубых».
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
«Динамо» в период с 21 по 27 сентября проведет матчи регулярного чемпионата КХЛ в Новосибирске, Астане, Омске и
«Варнаков и Рылов восстановились после травм, тренируются в общей группе и смогут принять участие в ближайшем выезде команды. То же касается подписавшего контракт с “Динамо” Терещенко», — сообщили корреспонденту «Р-Спорт» в