Асхаб Гаджиев: «Дело Зарипова» не помешает России поехать на Олимпиаду

— Вы ездили в Цюрих. Расскажите какие вопросы вы решали в Международной федерации хоккея?



— Да, ездил в Международную федерацию хоккея с целью решения двух вопросов. Первый — продолжение антидопинговой деятельности в Континентальной хоккейной лиге на следующий сезон. Второе — проведение первой ежегодной медицинской конференции совместно с IIHF.

— Таких мероприятий раньше не было?



— Нет. Раньше проводили КХЛ отдельно сами по себе. Масштабы были другие, соответственно. По антидопингу договорились, схема будет такая же, как и в прошлом году. То есть Международная федерация хоккея будет являться антидопинговой организацией, а Континентальная хоккейная лига — заказчиком услуг. Лаборатории будут задействованы абсолютно разные по всей Евразии, начиная от Китая, заканчивая Лозанной.

— Но не в России?



— Нет, в России нет антидопинговых лабораторий, которые аккредитованы WADA. Медицинская конференция будет в Питере 8—9 ноября . Первый целый день будет по антидопинговым вопросам, начиная от процедуры тестирования, заканчивая обжалованием в CAS. Второй день — для врачей, сугубо медицинский с практическими уроками и так далее. В первый день все желающие могут попасть, по предварительной регистрации, она будет платная. Все деньги уходят в IIHF как организатору конференции.

— Какие-то решения были приняты кроме того, что будут лаборатории по всей Евразии?



— Ничего принципиального принято не было. По результатам прошлого сезона есть и положительные отзывы от всех участников, начиная от антидопинговых организаций Международной федерации хоккея IIHF, заканчивая представителями WADA, которые высоко оценили прозрачность всех процедур и открытость лиги в борьбе с нарушением антидопинговых правил. Еще раз проговорили все условия, и все стороны согласились сотрудничать в таком же режиме, как в прошлом сезоне.



— Что сейчас происходит с делом Зарипова?

Цитата — Сразу надо сказать, что КХЛ не имеет права распространять информацию о положительных пробах до тех пор, пока это не сделает IIHF, и не имеет права распространять информацию о нарушении антидопинговых правил без специального разрешения IIHF по кодексу.

— По нему было какое-то разрешение?

— По нему не было прямого разрешения… Когда мы дисквалифицируем игрока, об этом все уже узнают. Подразумевается, что это становится известно общественности. Поэтому все узнали. У нас всего семь случаев было.



— В других лигах столько же? Это нормальная динамика?



— Это все лиги вместе: молодежка и КХЛ. У нас в лиге положительных не было.



— А в Европе, если сравнивать Россию и другие страны?



— Если взять в процентном соотношении, то это достаточно низкий показатель.



— В других странах больше бывает?

— Это зависит от вида спорта. В хоккее в таком же объеме допинг-контроль мало кто проводит в европейских лигах. В НХЛ больше проводится. Но статистики у нас нет, потому что у них своя антидопинговая служба… Не все положительные случаи заканчиваются дисквалификацией. У нас из 7 спортсменов только 5 были дисквалифицированы на разные сроки, двое не были дисквалифицированы.



— Получается, что в современном хоккее КХЛ, если не считать НХЛ, это самая проверяемая лига сейчас?



— Да. В НХЛ на порядок больше тестирований, но у них совершенно другая структура. Проверяют по нашей же инициативе. Не кто-то со стороны приходит и проверяет, прилетает полиция лиги.

— Все эти нарушения, в том числе ситуация с Зариповым, как-то повлияют на решение, ехать в Корею или не ехать?



— Думаю, наоборот, это позитивный фактор, что лига сама проверяет, есть ли у нас позитивные тесты. Даже в случае звезд не принимают никаких исключительных решений. Нет какого-то желания или возможности скрыть положительные пробы. Мы абсолютно прозрачны в тестировании. И самое главное, что вынесли и представители WADA, и Международной федерации. Это Рене Фазель озвучил на сессии МОК.



— То есть ничего негативного нет?



— Любой позитивный случай для нас — это негатив, значит, где-то не досмотрели, не доработали. В чем-то есть, наверное, какая-то причина, что спортсмены продолжают употреблять допинг. Но надо понимать, что в хоккее целенаправленное употребление допинга — это совсем редкий случай. Это либо по незнанию, либо по неосторожности, либо грязные БАДы, что достаточно часто встречается в настоящее время в связи с переносом в Китай многих производств.

— Можете подробно рассказать про БАДы? Спортсмен покупает какие-то привычные для него БАДы, которые он ест годами, а из-за того, что производство в Китае, там может оказаться какое-нибудь вещество, которое входит в список запрещенных, так?

— Тут может быть много разных вариантов. Он может принимать препарат, а его перенесли на другое производство, там нарушилась технологическая цепочка, и попали вещества, которые находятся в запрещенном списке. Но такие вещи доказываются достаточно легко, потому что можно предоставить свою же баночку, взять новую баночку этого производителя, отдать на анализ, и будет выявлено. Как последняя история про остарин, достаточно известная. Но это не в хоккее было.



— Не может быть в хоккее, особенно в молодежных командах, ситуации, когда врач что-то дает, а молодой и неопытный спортсмен берет и ест?

— С молодежкой все немного сложнее, потому что там еще есть фактор родителей, которые хотят повысить устойчивость к нагрузкам своих чад. Или врачи, у которых лечатся ребята (не свои спортивные врачи, а поликлиника, больница, куда они ходят). И они пока не так ответственно относятся к антидопинговым делам, потому что-либо не осознают, либо их не предупреждают об этом. Хотя уже несколько лет ведется работа в КХЛ по предупреждению, и на семинары все врачи ездят, и там вопросы освещаются с учетом тенденций. Врачи клуба все это знают, но ребята могут принимать и без уведомления врача, что особенно плохо.



— Как обстоят дела у всяких новых клубов, особенно в Китае? Может быть, они не очень понимают местные правила? Там же большой вопрос коммуникации.



— По медицине больших вопросов по коммуникации нет. Там врач из России. Это же не чисто китайские клубы, там международная команда, как в любом другом клубе. Вопросов с коммуникациями особых нет. Там много легионеров.

— Возвращаясь к вопросу по «делу Зарипова», чтобы вы посоветовали другим спортсменам?

Цитата — Игрок знал с самого начала, что происходит. Было много писем из IIHF, в том числе чтобы он или его представитель присутствовал на заседании.

С самого начала медицинское управление КХЛ предлагало свою консультационную помощь, но все это было немножко проигнорировано, хотя игрок изначально изъявил желание присутствовать на дисциплинарном заседании медкомитета IIHF. Но в последний месяц буквально четыре письма от них падало на почту клуба. Поэтому говорить, что он не был предупрежден или без его мнения принималось решение… Да, без его мнения, но он приглашался неоднократно. И говорить о том, что втихаря решение принималось, не приходится. Допустим, все остальные случаи положительные, всегда, если тот, кто хотел, он бы присутствовал. Если не хотел, то решение принималось без участия представителя на заседании дисциплинарного комитета.



Автор: Иван Макаров.